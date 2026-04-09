【初期投資抑制・店舗不要】営業利益率60%超の鳩被害対策フランチャイズ『鳩被害対策ネットA』が0次加盟店を本格募集開始

株式会社ヴィグラ

■ 背景：ハウスクリーニングの1/3。成長市場に潜む「圧倒的な供給不足」

日本の防除事業（ペストコントロール）市場は、都市化や衛生意識の高まりにより年平均5.8%の成長を続け 、2030年には約3,211億円に達すると予測されています 。しかし、身近なハウスクリーニング業（約15,000事業者）と比較し、害鳥対策を含む防除業者は約5,000事業者と、わずか3分の1程度に留まります 。

この背景には、鳩対策に不可欠な「鳥獣保護法」の知識や「鳥獣捕獲許可証」といった専門資格、さらには高度な施工技術の習得といった高い参入障壁があります 。ニーズが急増する一方で、法令を遵守し適正な施工を行える専門家が圧倒的に不足しているのが現状です 。

年間1,000件以上の施工実績を持つ『鳩被害対策ネットA』は 、この「専門性の壁」を独自の研修システムで突破し 、未経験者でも低リスクで参画できるフランチャイズ（FC）モデルを本格始動いたしました 。

■ 『鳩被害対策ネットA』フランチャイズ 5つの強み

【1】初期投資を大幅抑制。店舗不要の「ローリスク開業」

高額な店舗取得費や内装費が不要な「無店舗型」を採用 。車両とPCがあれば、最短2週間で事業をスタート可能です 。

【2】「高単価・高収益」を実現する収益構造

1案件あたりの単価が非常に高く、効率的な収益化が可能です 。固定費を極限まで抑えることで、直営店実績では営業利益率60%超を安定して記録しています 。

【3】「集客・事務は本部が完全代行」施工に100%集中できる環境

加盟店が最も苦労する「集客」は、本部がWEBマーケティングを駆使して全面的に支援します 。問い合わせ対応や案件管理も本部がサポートするため、成約に繋がる質の高い案件に専念できます 。

【4】「免許・許可の壁」を突破。未経験からプロを育てる研修制度

個人では取得のハードルが高い専門知識や許可申請のノウハウから 、実際の施工技術まで、座学と現場実習を組み合わせた独自の研修プログラムを用意しています 。

【5】独自ルートによる高品質な部材供給

防鳥ネットや忌避剤に至るまで、業界歴10年以上のメソッドに基づく独自ルートの専用部材を提供 。他社との差別化と高い収益性を両立します 。

■ 個別説明会にて「詳細な収支モデル」を公開中

「実際の月間スケジュールは？」「自分の地域での需要はどのくらい？」といった疑問にお答えするため、オンラインおよび対面での個別説明会を開催しております。説明会では、直営店の詳細な実績データや具体的な成功事例に基づいた収支シミュレーションを公開いたします 。

■ 【本格始動記念】0次加盟店限定キャンペーン実施中

全国展開に向けた体制強化のため、初期費用を大幅に抑えて参画いただける「0次募集」を開始しました 。

加盟金：通常1,500,000円 ⇒ 750,000円（50%OFF）

対象：0次募集枠（定員に達し次第終了）

■ 会社概要

会社名：株式会社ヴィグラ

所在地：〒103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町2-12-8 栗原ビル3階

電話番号：03-6206-2648

代表者：伊井 謙斗

設立：2022年11月11日

事業内容：鳩対策フランチャイズ事業の運営、防鳥ネットの販売・施工、清掃事業

URL：https://hato-higaitaisakunet.com/

サービス名：鳩被害対策ネットA

運営会社：株式会社ヴィグラ

所在地：〒103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町2-12-8 栗原ビル3階

電話番号：03-6206-2648

サービス内容：鳩対策フランチャイズ事業、防鳥ネットの販売・施工、清掃事業

URL：https://hato-higaitaisakunet.com/

■ 本件に関するお問い合わせ・説明会のお申し込み

担当：鳩被害対策ネットA FC加盟募集担当

電話番号：03-6206-2648

メールアドレス：info@hato-higaitaisakunet.com