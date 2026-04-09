2025年の日本の国内コンテンツ市場の各分野発表・推計値の合計は、前年から4%増の15兆8,676億円。オンラインのコンテンツ・広告の合計が市場の過半を超えた。

株式会社ヒューマンメディア

(株)ヒューマンメディア（本社：東京/代表取締役社長：小野打 恵）は「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース2026 Vol.19【速報版】」を、2026年3月31日(火)に発刊。2025年の日本のコンテンツ市場各分野の発表・推計値による合計規模・割合の速報と、世界7カ国・地域のコンテンツ市場・産業の動向、日本のコンテンツの進出状況の現地調査結果を発表した。

【2025年の日本の国内コンテンツ市場規模の速報】

日本の基幹産業として注目される日本のコンテンツの国内市場の各分野発表・推計値の合計規模は、2025年に円建てで前年比4％増の16兆円に迫り、過去最大となった。ドル建てでは、円安が続く中で為替は横ばいであったため微増となった。

分野別には、2024年に減少となった映画館が拡大して過去最高値を記録。同じく2024年に減少した家庭用ゲームも拡大した。映像・音楽配信等のオンラインコンテンツとオンライン広告が拡大を継続、その合計は市場の過半を超えた。

【2024・25年の世界7か国・地域のコンテンツ市場/日本のコンテンツの進出の主なトピックス】

世界の主要7か国・地域の映画、テレビ、映像配信・ソフト、音楽、ゲーム、出版、新聞の各分野の市場・産業の動向と、各国・地域、各分野の日本のコンテンツの進出について、詳細に調査、レポートを掲載。

◆日本のコンテンツの分野別の動向､海外進出を､世界の国・地域との比較で捉える。

「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース2026 Vol.19【速報版】」

2026年3月31日（火）発刊！

主な掲載内容

◆2025年の日本のメディア×コンテンツ市場の規模・動向の速報

・2025年の日本の国内市場の各分野発表・推計値と合計規模、分野別構成、 2008年からの推移、コロナ禍以降の新たな局面、動向予測

・各分野のビジネスモデルの変化

・メディア×コンテンツ関連産業の市場の規模、推移と動向 (前版から継続掲載)

◆米仏独印タイ中韓7か国の現地調査レポート

・2024・5年の各国・地域、各分野の市場規模と産業動向

・2024・5年の各国・地域、各分野への日本コンテンツの進出

◆世界のメディア×コンテンツ市場(前版から継続掲載)

・2024年の日本を含む世界20か国・地域の市場の規模、分野別構成、上位8か国の2010年からの推移、コロナ禍以降の新たな局面

◆日本のメディア×コンテンツの海外市場(前版から継続掲載)

・2024年の日本のコンテンツの分野別海外売上と国内収入、2012年からの推移

・日本のコンテンツの分野別の海外進出動向

購入申込・サンプルデータ公開⇒ http://www.humanmedia.co.jp(http://www.humanmedia.co.jp)

◆ヒューマンメディア発行・販売「書籍(A4版約440P)＋CD-R(本文・図表のPDF)」

常に最新の情報をお届けするために、毎年11月に前年の国内市場規模確定値と海外19カ国の前年の市場規模を掲載した【確定版】、 3月に前年の国内市場規模を推計した【速報版】を発行、書籍＋CD-R」の【速報版】【確定版】をセットで販売しています。

【速報版】＋【確定版】セット販売 定価：\88,000（税込）※送料別途\1,200（税込）

※《過去にご購入いただいた方限定》

セット販売 割引価格：\82,500（税込）※送料別途\1,200（税込）

※各版単独購入 定価：\99,000（税込）※送料別途\600（税込）

◆電子版、書籍単体、過去シリーズ集成版は 図書出版の かなえ から発売中

https://kanae-book.co.jp(https://kanae-book.co.jp)

試読サイト ：https://kanae-ebook-0303.actibookone.com(https://kanae-ebook-0303.actibookone.com)

株式会社ヒューマンメディアの実績

●自社刊行「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース」

（2007年以降毎年刊行）調査・編集

●日本動画協会刊行「アニメ産業レポート」（2009年以降毎年刊行）調査・編集

●日本動画協会主催「アニメビジネス・パートナーズフォーラム」（2012～21年）運営

●内閣府知的財産戦略推進事務局 令和4～7年度「日本の魅力に関する外国人の行動・意識調査

～大阪・関西万博におけるクールジャパンショーケース/アニメ・マンガ ツーリズムフェスティバル」企画・運営（アニメツーリズム協会より受託）

●内閣府知的財産戦略推進事務局

令和5年度「クールジャパン政策のKGI・KPI設定に資する調査」調査

●内閣府知的財産戦略推進事務局 平成28～令和3年度

「クールジャパン・マッチングアワード運営事務局、令和4～6年度「CJPFアワード」運営事務局

●経団連提言「Entertainment Contents ∞ 2023」調査

●経済産業省 平成28・29年度「アニメーション分野におけるデジタル制作環境整備に係る調査

研究」事務局（日本動画協会より受託）

●文化庁 令和5年度「アニメーション制作者・制作会社に向けた適正な契約関係普及のための

研修会」調査（日本動画協会より受託）

●文化庁 平成29年度 グローバルな著作権侵害への対応の強化事業

「日本と諸外国間におけるコンテンツの国際取引量調査」調査

●文部科学省 平成24～27年度「アニメ・マンガ人材養成産官学連携事業」事務局

（日本工学院専門学校より受託）

●経済産業省 平成26年度「マンガのデジタル制作・流通に関する調査研究」

（デジタルコンテンツ協会より受託）

株式会社ヒューマンメディア

世界同時に変化を早めているメディアとコンテンツの歴史と現在をとらえ､未来を予測するマーケティングを目指しています。

変化に対応した産業・文化の振興､企業や行政の事業､ブランド構築､人材育成､デジタル転換等の促進策をプロデュースします。

特に、都市や地域の創生の先進的事例の分析､育成､普及には数多くの実績があります。また､企業や行政のメディアとコンテンツの活用や、異業種・異分野・都市・地域間の連携に向けたマッチングを推進しています。



会社情報：

https://www.humanmedia.co.jp/