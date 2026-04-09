【金属製品製造業×新規開拓成功事例】テレアポ失敗から逆転！フォーム営業×架電の併用でアプローチ数20倍、コスト5分の1を達成した精密金属加工メーカーの秘策を公開

株式会社FUTUREWOODS

法人向け営業支援ツール「FutureSearch（フューチャーサーチ）」を提供する株式会社FUTUREWOODS（本社：東京都文京区、代表取締役：小浜勇人）は、金属製品製造業における新規開拓の成功事例を公開いたしました。

営業専任者不在・紹介頼みの新規開拓に限界を感じていた従業員25名の精密金属加工メーカーが、フォーム営業と架電を組み合わせた"ハイブリッド営業"により、コストを約5分の1に抑えながらアプローチ数を20倍に拡大した取り組みをご紹介します。

【本件に関する詳細・事例全文はこちら】

https://www.future-search.jp/guides/metal-products-industry-case-study

■紹介と展示会だけでは成長に限界があった

関西圏に本社を置く従業員25名の精密金属加工メーカーE社は、半導体製造装置や産業ロボット向けの加工を手がけ、大手装置メーカーからも高い評価を得ています。しかし、営業専任の担当者がおらず、新規開拓は既存顧客からの紹介と年1～2回の展示会出展に頼っている状況でした。

過去にはテレアポの外注も試みましたが、月額約20万円・年間200万円以上のコストに対し、売上につながった案件はわずか数件であり大幅な赤字状態でした。その背景には、製造業の専門性を理解しない架電では会話が深まらず、アポ獲得に繋がらないという構造的な課題がありました。

■営業リスト作成からフォーム営業まで一気通貫の営業支援ツール「FutureSearch」を採用

こうした状況を打破するため、E社が導入したのがBtoB営業支援ツール「FutureSearch（フューチャーサーチ）」です。決め手となったのは、業種・地域・などの条件を掛け合わせてターゲットリストを作成できる「営業リスト作成機能」と、各企業の問い合わせフォームへメッセージを自動送信できる「フォーム営業機能」です。

■クリックデータを活用した架電併用で商談化率を向上

E社では以下の3ステップで、フォーム営業から商談化までの流れを構築しました。

ステップ1：フォーム営業で認知を獲得

月約800件のフォーム営業を配信。文面には大手メーカーへの納入実績や対応可能な加工サイズなど、具体的なスペックを記載しました。

ステップ2：クリックデータで関心度を可視化

トラッキングURLのクリックデータを活用し、3回以上クリックした企業を「関心度が高い」と判定。アプローチ先の優先順位を明確にしました。

ステップ3：関心の高い企業へ優先的に架電し商談化

かつてのテレアポ外注では、関心の有無がわからないまま闇雲に架電していたことが成果につながらない要因でした。一方、ステップ2で関心度が可視化された企業に絞って架電することで、自社の技術領域に関心を持つ相手との会話から始められるため、限られたリソースでも効率的に商談を生み出すことに成功しました。

■ユニーク訪問率7.0%、コスト5分の1でアプローチ数は20倍に

架電併用への切り替え後、2年間の運用で以下の成果を達成しています。

累計フォーム配信数：約20,000件（月平均800件）

累計ユニーク訪問数：約1,400社

ユニーク訪問率：7.0%

直近の月間配信数：約1,000件

さらにターゲット業界も段階的に拡大し、半導体・産業ロボット・EV・蓄電池関連など成長産業へと営業範囲を広げています。かつて年間200万円以上かけていたテレアポ外注と比較し、コストを約5分の1に抑えながらアプローチ数は20倍に増加しました。

■フォーム営業×架電併用で、営業専任者不在でも月1,000件の新規アプローチを実現

事例のE社のように、営業リソースに限りがある中小製造業の新規開拓手法として、FutureSearchを活用したハイブリッド営業は有効な選択肢の一つです。

「自社のターゲットなら、どのくらいの反応が見込めるか？」

具体的な業種やエリアを教えていただければ、FutureSearchのデータベースを用いたターゲットボリュームの試算や、最適なアプローチ手法をご提案いたします。

【本件に関する詳細・事例全文はこちら】

https://www.future-search.jp/guides/metal-products-industry-case-study

■ 無料オンライン相談（予約ページ）

https://timerex.net/s/futurewoods-online-web-meeting/e6451292

◆ 営業支援ツール「FutureSearch」

「FutureSearch（フューチャーサーチ）」は、営業リスト作成からお問い合わせフォーム営業まで一貫して行うことができる、BtoB向け新規アポイント獲得支援ツールです。

サービス詳細: https://www.future-search.jp

◆ 会社情報

会社名：株式会社FUTUREWOODS

所在地：東京都文京区向丘1-8-13 PLANEX813ビル3F

代表者：小浜勇人

設立：2015年9月25日

URL：https://www.futurewoods.co.jp

事業内容：営業・マーケティング領域のDX支援ツール『FutureSearch』の運営

ABMを最大限に効率化できるマーケティング（営業企画・営業推進）部門向け営業DXサービス『SalesRadar』の運営

SalesRadar: https://radar.futurewoods.co.jp/

データ解析に伴うコンサルティングや各種の研究支援

その他マーケティング・ソリューションの企画・開発・支援

◆ お客様からのお問い合わせ先

《お問い合わせ先名称》株式会社FUTUREWOODS

TEL：03-3868-0517（平日10:00 - 18:00）

e-mail： future-search.info@futurewoods.co.jp