春を満喫！数量限定「生原酒量り売り」や「蛇口から日本酒？？」など一ノ蔵を丸ごと味わう『一ノ蔵 蔵開放2026』4月18日(土)開催

株式会社一ノ蔵

株式会社一ノ蔵（宮城県大崎市松山、代表取締役社長 鈴木 整）は、2026年4月18日(土)に「一ノ蔵 蔵開放」を開催いたします。

当日は、コンテストで世界一を受賞したお酒をはじめ、純米大吟醸からスパークリング清酒まで、蔵元厳選12種類が味わえる「有料試飲」やSNSで話題の「蛇口から日本酒？？」(有料チケットでの交換制)。そして、蔵見学コーナーでは、蔵人達から直接もらえる「蔵人カード（数量限定）」もございます。

また、お土産販売コーナーでの数量限定で生タンクの量り売りやオリジナルグッズ販売、フードコーナーでは一ノ蔵の日本酒だけで煮込んだ「美酒鍋」をはじめ、人気キッチンカーの出店、その他お子様向けのコーナーなど、盛りだくさんの内容にて皆様のお越しをお待ちしております。

今回は、一ノ蔵LINE公式アカウントを登録をしていただいたご来場者様に、当日使えるお得なクーポンも発行いたします。4月15日より一ノ蔵LINE公式アカウントにてクーポンが配布されますので、ご登録をお済ませの上、お待ちください。（※当日登録も可）

▶一ノ蔵のLINE公式アカウントはここをクリックまたはタップし「友だち追加」をしてご覧ください(https://page.line.me/072hxgsh?oat__id=4984079&openQrModal=true)

なお、開催内容・その他の詳細につきましては、今後SNSやHPにて随時紹介して参ります。

是非「一ノ蔵 蔵開放2026」へ足をお運びください。

※介助犬を除き、ペット同伴での無料送迎バスのご乗車、並びにご来場はできません。

※２０歳以下のお客様への試飲および販売、ならびにドライバーへのお酒の提供はできません。

『一ノ蔵 蔵開放2026』

■日 程： 4月18日(土) ※雨天決行

■開催時間： 10：00～14：00

■入場料：無料

※試飲はお酒チケット(有料)との交換制となります。

■お酒チケット販売： 10：00～13：00

※有料試飲コーナーのラストオーダーは13：30となります。

■「蛇口から日本酒？？」コーナー： 11：00～13：30

※お酒チケット１枚で１杯。 ※お酒がなくなり次第終了となります。

■開催場所：株式会社 一ノ蔵 (宮城県大崎市松山千石字大欅14番地)

※JR東北本線「松山町駅」から無料送迎バスを随時往復運行いたしますので、JRでお越しください。

※お客様専用駐車場より無料送迎バスを随時往復運行いたします。

※介助犬を除き、ペット同伴での無料送迎バスのご乗車、並びにご来場はできません。

※２０歳以下のお客様への試飲および販売、ならびにドライバーへのお酒の提供はできません。

■イベントの主な見どころ（詳細）

【試飲】蔵元厳選12種類の飲み比べ

コンテストで世界一を受賞したお酒をはじめ、純米大吟醸からスパークリング清酒まで、お酒チケット（11枚綴り1,000円）で贅沢に堪能していただけます。

【体験】SNSで話題！「蛇口から日本酒??」が登場

11:00より開始。お酒がなくなり次第終了の、本イベントの注目コンテンツです。

【限定】ここだけの「生原酒量り売り」と「蔵人カード」

お土産品販売コーナーでは、生タンクからの「特別純米生原酒」量り売り、当日限りの「4.5Lディスプレイボトル」販売。蔵見学コーナーでは蔵人から直接受け取れる「蔵人カード（数量限定）」など、来場者限定の特典が満載です。

【グルメ】一ノ蔵の酒で煮込んだ至高の「美酒鍋」とキッチンカー

日本酒の美味しさを再発見できるフードメニューや、お子様向けゲームコーナーも充実しています。

▶一ノ蔵 蔵開放ポスターはこちらから(https://ichinokura.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/a4_kurakaiho2026.jpg)

▶一ノ蔵公式HP 蔵開放の情報はこちらから(https://ichinokura.co.jp/news/9423)

一ノ蔵 蔵開放2026 ポスターhttps://prtimes.jp/a/?f=d63535-213-a6e4e29b7646a45e4d0cde048e54d4b7.pdf

【お問合せ】

株式会社一ノ蔵

〒987-1393 宮城県大崎市松山千石字大欅14番地

電話 0229-55-3322（代）

営業時間 平日9:00～17:00

URL https://ichinokura.co.jp/

・飲酒は20歳になってから・飲酒運転は法律で禁止されています

・妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります