緊急時に車の脱出をサポートする「CARZEL 緊急脱出ハンマー」、春の交通安全運動に合わせて2026年4月11日より「新生活・車内防災キャンペーン」を実施

ユニオンエタニティ株式会社

ユニオンエタニティ株式会社は、車に1本積んでおいたら閉じ込められた時にも安心の「CAREZL脱出ハンマー」について、期間限定5％OFFキャンペーンを開始したことをお知らせします。

新生活のスタートにあわせて、防災用品や生活備品を見直す動きが高まる中、車内の安全対策グッズとして「脱出ハンマー＆シートベルトカッター」が注目を集めています。事故や水没などの緊急時に、車内からの脱出をサポートする本製品は、初心者ドライバーはもちろん、子どもを乗せて移動する家庭や高齢者にも備えておきたいアイテムです。

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/mobiful/cz0001/

【CARZEL 脱出ハンマー】

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/mobiful/cz0001/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQSZ2L68

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/haishall/cz0001.html

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/products/hammer(https://mobiful-ec.jp/products/hammer?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=spring)

▼目次

新生活で見直したいのは“家の防災”だけではなく“車の防災”

子どもを乗せる家庭や初心者ドライバーにもおすすめ

実用性だけでなく、車内になじむデザイン性も両立

1台に1本、家族の車にも1本という新提案

商品概要・まとめ

新生活で見直したいのは“家の防災”だけではなく“車の防災”

新生活シーズンは、家具や日用品、防災グッズを見直す絶好のタイミングです。一方で、住まいの防災対策は意識されやすいものの、車内の備えは後回しにされがちです。

しかし、通勤・通学、買い物、子どもの送り迎え、帰省やレジャーなど、日常のさまざまな場面で車を使用する人にとって、車内での緊急事態は決して他人事ではありません。事故によってドアが開かなくなるケースや、突然の豪雨による冠水・水没など、突発的なトラブルへの備えとして、車内に常備しておける安全ツールの必要性が高まっています。

もしもの時に、素早い脱出行動をサポート

「CARZEL 脱出ハンマー＆シートベルトカッター」は、万が一の事故や災害時に備えるための車載用安全ツールです。

先端部分には硬化スチール製の強力な打撃ピンを採用。サイドガラスの四隅を軽く押すことで破砕をサポートします。さらに、内蔵されたシートベルトカッターにより、事故時にロックして外れなくなったシートベルトの切断にも対応します。

緊急時は、想像以上に冷静な判断が難しくなるものです。だからこそ、直感的に使いやすく、必要な動作を素早く行える設計が重要です。本製品は、いざという時の脱出行動をシンプルにサポートする仕様となっています。

子どもを乗せる家庭や初心者ドライバーにもおすすめ

とくに、子どもを乗せて日常的に車移動をする家庭にとって、車内の安全対策は大切な備えのひとつです。

たとえば、保育園や幼稚園への送り迎え、買い物、通院、実家への移動など、いつもの移動中に突然の豪雨や事故に見舞われる可能性はゼロではありません。そんな時、「自分ひとりでなく、同乗している家族を守れるか」という不安を感じる方も少なくありません。

本製品は、子どもや女性、ご年配の方でも扱いやすいことを意識した設計も特徴です。力に自信がない方でも扱いやすく、初心者ドライバーの“もしも”への備えとしても取り入れやすいアイテムです。

車内に置きやすいコンパクト設計と安心の安全カバー

本体はコンパクトサイズのため、ドリンクホルダー、ドアポケット、ダッシュボードなど、車内の手の届く場所に収納しやすい仕様です。

必要な時にすぐ取り出せる場所へ設置しやすく、日常使いの車にも無理なく取り入れられます。

また、刃部分には安全カバーを備えているため、小さなお子様がいる家庭でも配慮しやすい設計です。実用性だけでなく、日常の中で安心して常備できることもポイントです。

実用性だけでなく、車内になじむデザイン性も両立

カラーはグレー・シルバー・レッドの3色展開。防災用品でありながら、車内インテリアになじみやすいスタイリッシュなデザインに仕上げています。

“いかにも防災グッズ”という印象を抑えつつ、日常の車内空間にも自然に置けるため、実用性とデザイン性の両立を求める方にも取り入れやすい仕様です。

事前確認ができる、テストガラス付き

本製品には、性能確認用のテストガラスが付属しています。万が一の場面で慌てず対応するためには、備えるだけでなく、使い方をあらかじめ知っておくことも大切です。

実際の使用感を事前に確認できることで、非常時の不安軽減にもつながります。家族で使い方を共有しておくきっかけとしても活用できます。

1台に1本、家族の車にも1本という新提案

新生活は、暮らしを整え、必要な備えを見直す絶好の機会です。住宅用の防災用品だけでなく、車内の安全対策にも目を向けることで、より安心できる毎日につながります。

「CARZEL 脱出ハンマー＆シートベルトカッター」は、初心者ドライバーをはじめ、家族で車を利用するすべての人に向けた、車載用防災アイテムとして提案できる製品です。

1台に1本、さらに家族の車にも1本。

大切な人の命を守る備えとして、日常に取り入れやすい安全対策グッズです。丁寧なギフト梱包で届けられるため、新生活を始める家族や親しい方への贈り物としても適しています。

商品概要

商品名：CARZEL 脱出ハンマー

カラー：3色（レッド・グレー・シルバー）

通常販売価格：1,560円

商品特徴：

- 硬化スチール製の打撃ピンを採用し、軽い力でサイドガラスの破砕をサポート- シートベルトカッターを内蔵し、緊急時の脱出行動を補助- 子ども、女性、ご年配の方でも扱いやすい設計- ドリンクホルダーやドアポケットなどに収納しやすいコンパクトサイズ- 刃部分に安全カバー付き- グレー・シルバー・レッドの3色展開- 性能確認用のテストガラス付き- 丁寧なギフト梱包でプレゼント需要にも対応

使用方法：

【脱出ハンマー】

カバーを外し、窓ガラスの四隅を軽く押して割り、破片の状況を確認してから脱出してください。

【シートベルトカッター】

カバーを外し、ベルトの端に切り込みを入れてスライドするように切断してください。

使用上の注意：

付属のテストガラスを使用する際は、周囲に人がいないことを確認のうえ、安全に配慮して行ってください。シートベルトは、ピンと張った状態で切るようにしてください。緩んだ状態では切断しにくい場合があります。

【キャンペーン概要】

新生活・車内防災キャンペーン：通常販売価格より5％OFF

キャンペーン期間：2026年4月11日（土）～2026年4月17日（金）

販売場所

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/mobiful/cz0001/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQSZ2L68

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/haishall/cz0001.html

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/products/hammer

会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

【運営サービス】

ハイシャル：https://haishall.jp/

車陸送ドットコム：https://car-rikusou.com/

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

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