春の新作を今一番お得に買える一週間、amood 春新作特集セール

ABLY Corporation., Inc.

ファッションプラットフォーム amood が、4月6日（月）から12日（日）までの一週間、春夏新作特集セールを開催します。お花見スポットへのお出かけ、春のピクニック、春フェス、そしてゴールデンウィークの旅行まで――そんな特別なシーンを彩る春夏の新作コーデを、816円からの超特価と新作限定15%クーポンで、今すぐ揃えてみませんか。

https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20280%3Ffrom%3Dcampaign_home&campaignId=24539&title=amood(https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20280%3Ffrom%3Dcampaign_home&campaignId=24539&title=amood)

■ 企画展概要

・期間：2026年4月6日（月）～4月12日（日）

・商品価格：816円～

・割引：最大75%オフ

・クーポン特典：新作限定 追加15%クーポン配布

・参加ブランド：mucent, anyonemore, sugar powder, beidelli ほか 全17ブランド

■ 企画展詳細

暖かくなるにつれて、お花見や春のピクニック、春フェスなど、外出する機会がぐっと増える季節になりました。さらにゴールデンウィークの旅行も控えているなら、今こそ春夏コーデを揃える絶好のタイミングです。

今回の特集セールは、amood が厳選した人気ブランド17店舗の春夏新作アイテムを一度に楽しめる特別なセールイベント。816円からお求めやすい価格設定で、最大75%オフの割引が適用されます。さらに新作限定15%クーポンと組み合わせれば、よりお得なショッピングをお楽しみいただけます。

mucent, anyonemore, sugar powder, beidelli など、amood を代表する人気ブランドが多数参加。この春を一緒に過ごすお気に入りの一着を、ぜひ見つけてみてください。

■ 注目アイテム（一部ご紹介）

https://www.amood.jp/products/20708379https://www.amood.jp/products/20720376https://www.amood.jp/products/20719703https://www.amood.jp/products/20756317

■ amoodについて

「amood」は、韓国ファッションブランドを日本の消費者へとつなぐグローバルファッションプラットフォームです。トレンド感覚に優れた厳選ブランドをキュレーションし、韓国発のスタイルをより身近にお届けしています。

■ 会社概要

会社名：ABLY Corporation., Inc.

サービス名：amood（アムード）

公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/