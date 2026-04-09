【5年連続締結】プロeスポーツチーム「FENNEL」、日本最大のカラコン通販サイト「ホテラバ」とVALORANT女性部門のネーミングライツ契約を更新

株式会社Fennel

株式会社Fennel（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」は、株式会社ホテラバ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田 英幸、以下「ホテラバ」）とVALORANT Game Changers（女性）部門（以下「FENNEL HOTELAVA」）のネーミングライツ契約を更新いたしましたことをお知らせいたします。

本契約は2022年の初締結以来5年連続の更新となり、2026年シーズンも引き続き「FENNEL HOTELAVA」として活動してまいります。

株式会社ホテラバについて

「ホテラバ」は、株式会社ホテラバが運営する日本最大級のカラーコンタクトレンズ通販サイト「HOTEL LOVERS」の愛称です。会員数200万人超、LINE公式アカウントの友だち数160万人超を誇り、10代のカラコン通販サイト認知度において第1位を獲得しています。EC通販事業に加え、SHIBUYA109渋谷店（B1F）および福岡PARCO（4F）に直営店を展開。SHIBUYA109渋谷店では約930種類のカラコンを取り揃え、カラコン業界初のモバイルオーダーシステムを導入するなど、最新の購買体験を提供しています。無料でカラコンを試着できる「試カラ」サービスも好評を博しており、若年層を中心に幅広い支持を集めています。

公式HP：https://hotellovers.jp/

契約更新の背景

FENNELとホテラバは、2022年にVALORANT女子部門のネーミングライツ契約を締結しました。これは国内eスポーツチームにおける初のネーミングライツ事例として注目を集め、以来毎年契約を更新し、今回で5年連続の締結となります。

「FENNEL HOTELAVA」は2025年シーズン、VALORANT Game Changers Japan Split 1およびSplit 2で連続優勝を果たし、日本国内2冠を達成。続くVALORANT Game Changers Pacific 2025（タイ・バンコク開催）では4位入賞を果たしました。2024年にはVALORANT Game Changers Championship（世界大会）にも出場しており、日本GCシーンの中心的存在として、国際舞台でも着実に実績を積み重ねています。

ホテラバの主要顧客層である若年女性層とeスポーツファン層の高い親和性、そして「FENNEL HOTELAVA」が掲げる「女性eスポーツ選手の社会的地位向上」という理念への共感から、双方の協議のもと5年目となる契約更新に至りました。

今後の展開について

2026年シーズン、FENNEL HOTELAVAは日本GCシーンのトップ選手を結集した新体制で始動しています。

IGL（インゲームリーダー）として安定したゲームメイクを担うMoco、日本GC最強のデュエリストと評されるsuzu、昨シーズンを通して進化を遂げたYuRinChiの既存メンバーに加え、韓国出身で国際大会経験豊富なSereNa、チームのムードメーカーとして高いコミュニケーション力を持つURが新たに加入。

今シーズンの目標は「日本優勝、Pacific優勝、そして世界大会優勝」。日本だけでなくアジア、そして世界を見据えた挑戦を続けます。

FENNELは、世界を本気で目指す選手たちと共に「プロeスポーツ選手になりたい」と少女たちが夢を語れる社会の実現を目指しています。ホテラバの「誰もが自分らしく輝ける社会をつくる」という理念と共鳴し、ネーミングライツパートナーとして競技活動の支援にとどまらず、女性eスポーツシーンの発展に共に貢献してまいります。

株式会社ホテラバ 代表取締役社長 岡田 英幸 コメント

「FENNELさんとのパートナーシップが5年目を迎えられることを大変嬉しく思います。2022年に国内初のeスポーツネーミングライツとしてご一緒させていただいて以来、FENNEL HOTELAVAの選手たちが日本代表として国際舞台で戦い続ける姿に、私たちも大きな刺激をいただいてまいりました。昨シーズンの国内2冠、そしてPacific大会での活躍は、彼女たちの努力と情熱の結晶です。我々ホテラバは、商品やサービスを通じてお客様の熱狂にフォーカスし、『ワクワクとHappyを届ける！』というビジョンのもと事業を展開しておりますが、逆境の中でも世界一を目指して挑戦し続けるFENNEL HOTELAVAの選手たちの姿は、まさにその想いと重なるものです。2026年シーズン、さらに強化された新体制で世界の頂点を目指す彼女たちを、引き続き全力でサポートしてまいります。」

FENNEL 代表取締役社長 高島 稜 コメント

「5年目となるネーミングライツ契約をご一緒させていただく、ホテラバ様に心より感謝申し上げます。ホテラバ様には、2022年の契約締結以来、国内eスポーツ初の部門ネーミングライツという新しい取り組みにご共感いただき、FENNEL HOTELAVAの成長を支え続けていただいております。私たちは世界を本気で目指し続ける選手と共に、勝利に全力で向き合い、所属する彼女たちの人生における選択が正しかったと証明するために活動しております。FENNEL HOTELAVAが世界を獲り、『プロeスポーツ選手になりたい』と少女たちが堂々と言えるような世の中を創りたい。そんな未来のためにホテラバ様と共に歩んで参ります。」

FENNELについて

2019年に設立。2026年現在、10タイトルにわたるeスポーツ部門を展開。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw