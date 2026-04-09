イタリア老舗ブランドであるBABBI業務用商品輸入代理店のサンエイト貿易株式会社が、プロフェショナル向けのコンテストを開催！

サンエイト貿易株式会社

製菓製パン向け原材料の輸出入販売を手掛けるサンエイト貿易株式会社(代表取締役 : 齋藤 正巳 本社 : 東京都港区)が、第3回BABBIグラン・プレミオを開催し、5月11日（月）より、エントリー受付を開始いたします。

● BABBIとは

1940年代後半、創業者のアッティリオ・バビ氏が、イタリア・チェゼーナの中心地でジェラートの原料生産を開始。本物の原材料と新鮮な素材が評価され、すぐにジェラート業界の中心となりました。



数年後、ジェラートの製造が落ち着く冬季に別の製造ラインを立ち上げ、新たな商品を提案できないかと考えたバビ氏は、ウエハースを思い立ちました。それが今日、BABBIのスペシャリティとして世界中にその名を知られる「VIENNESI（ヴィエネッズィ）」と「WAFERINI（ワッフェリーニ）」です。



1952年には、ジェラートメーカー向けの原材料、コーン、ウエハースを製造するBABBIを設立。以降、「代々受け継がれた製法を駆使し、上質な原料を使用して最高の製品を生み出すこと」をポリシーに数々の高品質な製品を世に送り出し、創立74年を迎える現在、世界的に知られる、ウエハース・チョコレート菓子、ジェラート、製菓原料のブランドとなっています。

現在は創業者の孫であるカルロ氏がCEOとなり４代続く家族企業に成長。ジェラートからお菓子、パンまで使用できる原材料の数々を生み出しています。 事業活動の傍らで、イタリア・エミリア＝ロマーニャを代表する企業として、地域社会、地球環境、社会、教育、スポーツへの貢献活動などの取り組みも活発に行っています。



日本では、株式会社レガリーノがBABBIウエハース・チョコレート菓子を、サンエイト貿易株式会社がBABBI製菓原料を輸入販売しています。

●第3回BABBIグラン・プレミオ

第3回目を迎えるBABBIグラン・プレミオは、第1回はピスタチオ、第2回はヘーゼルナッツをテーマに開催し、確かな技術と感性が光る作品が多数集まりました。

今回は再び原点に立ち返り、BABBIがブームを牽引し今や定番フレーバーとなった「ピスタチオ」をテーマといたします。

本コンクールは「BABBIピスタチオペーストデラックス」または「BABBIピスタチオペーストSC無着色」を使用し、素材としてのピスタチオの魅力を存分に引き出したアントルメ（生菓子）で競う、プロフェショナル向けのコンテストです。

優勝者は、イタリア視察旅行にご招待致します。

●第3回BABBIグラン・プレミオ募集要項（一部記載）

名称 ：第3回BABBIグラン・プレミオ

審査基準 ：・ピスタチオの美味しさの表現力

・レシピ、デザインの独創性

主催 :サンエイト貿易株式会社

協賛 ：BABBI SRL a s.u.

後援 ：株式会社レガリーノ

応募資格：日本国内在住で、菓子製造に携わるプロフェッショナルな方

（パティシエ、ショコラティエ、製菓技術者等）

作品 ：ピスタチオをメインの味わいとするアントルメ１種類を製作

「BABBIピスタチオペーストデラックス」または「ピスタチオペーストペーストSC無着色」

を使用し、ピスタチオをメインの味わいとすること。

参加料 ：無料



詳しくはサンエイト貿易株式会社 公式ホームページをご参照ください。

https://www.sun-eight.com/brand-babbi-2026/

●第3回BABBIグラン・プレミオ指定対象商品

・BABBIピスタチオペーストデラックスBABBIピスタチオペーストSC無着色



厳選されたピスタチオを使い、職人たちの長年の経験と知識に基づくロースト技術によって、丁寧に作られたナッツペーストです。砂糖を使用していないため、本来の風味を生かした作り手独自のアレンジが可能です。

他の素材と混ぜ合わせると鮮やかに発色するピスタチオペーストデラックスと、自然な色味を演出できる着色料不使用のピスタチオペーストSC無着色の２種類からご選択いただけます。

【サンエイト貿易株式会社】

1979年に設立した洋菓子を中心とする高級製菓原材料の専門商社。全国の製菓・製パン原材料取扱問屋、製菓製パンメーカー、パティスリー、ホテルなどに商品をお届けしています。BABBIナッツペーストをはじめ、チョコレートやフルーツ製品など、世界中から選りすぐった製品を取り扱い、また、オリジナルブランド「サンエイトプリュス」を展開し、シェフの創造性を掻き立てる原材料や、利便性を備えた半製品・完成品の国内開発にも注力しています。

所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館22階

事業内容 : 製菓・製パン原材料など高級食材の輸出入販売

公式HP：https://www.sun-eight.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/sun_eight_trading/

公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCVREH9hs2EdDmte7mwF42kg