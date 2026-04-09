にじさんじから「ELIBURI 1st Anniversary」のグッズが登場！2026年4月10日(金)18時より販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「ELIBURI 1st Anniversary」グッズを2026年4月10日(金)18時から販売開始いたします。

2026年4月10日(金)18時から「ELIBURI 1st Anniversary」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属の一橋綾人、五木左京の「ELIBURI 1st Anniversary」グッズが登場！

グッズラインナップはエリートランダムフォト風カード、エリートランダム缶バッジ、オーロラアクリルスタンド、シルクスカーフ＆スカーフチャームセット、ミニスカーフ＆チャームセット、手帳カバー＆ノート、キルティングトート＆キーリング、エリートアートボード、ラーメンどんぶり＆れんげ(ステッカー付)、うさぶーぬいぐるみ(ステッカー付)、ぬいポーチ、 にじぬいの12種類！

「ELIBURI 1st Anniversary」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年4月10日(金)18時から販売を開始いたします。

「ELIBURI 1st Anniversary」グッズ紹介

■エリートランダムフォト風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全5種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■エリートランダム缶バッジ

・価格：660円(税込)

・種類：全4種ランダム

・サイズ(約)：直径57mm

・素材：ブリキ、PET、紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■オーロラアクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

本体：W55mm×H139mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

台座：W46mm×H36mm以内

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■シルクスカーフ＆スカーフチャームセット

・価格：各8,800円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

シルクスカーフ：W530mm×H530mm

スカーフチャーム：W15mm×H50mm

梱包時：W139mm×H139mm×D25mm

・素材

スカーフ：シルク100％

スカーフチャーム：真鍮、金メッキ

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ミニスカーフ＆チャームセット

・価格：各3,300円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

ミニスカーフ：W145mm×H145mm

スカーフチャーム：W10mm×H20mm

梱包時：W75mm×H75mm×D25mm

・素材

ミニスカーフ：ポリエステル

スカーフチャーム：真鍮、金メッキ

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■手帳カバー＆ノート

・価格：各3,300円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

カバー：W140mm×H190mm×背表紙35mm

ノート：B6

・素材：合皮、ポリエステル、紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■キルティングトート＆キーリング

・価格：各5,000円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

バッグ：W400mm×H400mm×底マチ70mm

キーリング：W65mm×H155mm

・素材：綿、ポリエステル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■エリートアートボード

・価格：1,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W210mm×H297mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ラーメンどんぶり＆れんげ(ステッカー付)

・価格：5,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

どんぶり：口径182mm×Ｈ70mm

れんげ：口幅40mm×Ｈ147mm

ステッカー：W48mm×H80mm

・素材

どんぶり、れんげ：磁器

ステッカー：紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■うさぶーぬいぐるみ(ステッカー付)

・価格：4,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

ぬいぐるみ：W150mm×H230mm×D120mm

ステッカー：W48mm×H80mm

・素材

ぬいぐるみ：ソフトボア

ステッカー：紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ぬいポーチ

・価格：各3,300円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W105mm×H165mm×D70mm

・素材：合皮、ポリエステル、PVC

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぬい

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W120mm×H160mm ※ライバーによりサイズが異なります

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

イラストレーター、グッズデザイン

■ビジュアル

木野イチカ 様（https://x.com/kino_itika）



■スカーフデザイン

ARAMA TOKYO 様（https://www.arama.tokyo）

販売概要

・販売開始日時：2026年4月10日(金)18時～

・発送予定：2026年4月中旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_917

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。



また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#えりぶり1周年

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸