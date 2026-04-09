機能・装い・空間・足元。暮らしを整える4つが揃う。那須ガーデンアウトレットに4店舗が新規出店

双日商業開発株式会社

双日商業開発株式会社(東京都中央区 代表取締役 柏木広喜)が運営する「那須ガーデンアウトレット」(栃木県那須塩原市)にて、新しい4つのショップがオープンいたします。

4月10日（金） Anker Store（アンカーストア）

4月10日（金） GORGE（ゴージ）

4月10日（金） モリスラグス・ロンドン

4月17日（金） REGAL CORP. OUTLET（リーガルコーポレーションアウトレット）

4月10日（金） NEW OPEN

Anker Store（アンカーストア） 生活雑貨・家電

充電関連機器などを取り扱うAnker (アンカー) グループの最新・人気製品をラインナップ。すぐに使える充電済みモバイルバッテリーの販売や、実際に製品をお試しいただけるTouch&Tryコーナーもご用意しています。

オープニングセール

4月10日（金）～4月19日（日）の期間中、店内商品10％OFF（一部対象外商品あり）

4月10日（金） NEW OPEN

GORGE（ゴージ） レディスファッション

ベーシックなカジュアルファッションを提供します。

型にはまらず、自由を謳歌し、"カッコよさ"を醸し出しながらも、端々に女性ならではの可愛らしさ・セクシーさを取り入れたファッションが特徴です。

"現代"を生きる女性として流行を取り入れながらも、それだけに流されず自分らしい個性を大切にしたい、そんなあなたにピッタリのブランドです。おしゃれに敏感な女の子の"遊び心"をくすぐります。

オープニングセール

4月10日（金）～4月19日（日）の期間中、店内商品2点ご購入で10％OFF（一部対象外商品あり）

4月10日（金） NEW SHOP

モリスラグス・ロンドン インテリア

世界２０か国以上のカーペット＆じゅうたんを直輸入。全国の有名百貨店からのシーズンオフ商品をアウトレットプライスで！人気のペルシャギャベからSilk100%の芸術作品まで！

オープニングセール

4月10日（金）～4月19日（日）の期間中、

1.店内商品50～７０％OFF（一部対象外商品あり）

2.オープニング目玉商品 ベルギー製カーペット190cm×240cm 11,000円（税込）※10点限り

4月17日（金） NEW SHOP

REGAL CORP. OUTLET（リーガルコーポレーションアウトレット） シューズ・シューズ関連

1961年に日本に初めて上陸し、その後50年以上国内シューズNo1の信頼を持つ「REGAL」。グローバルスタンダードなドレスシューズ、余暇を装うカジュアルシューズ、豊富な種類からお選びいただけるレディースシューズなど、多数取り揃えております。

オープニングセール

4月17日（金）～5月10日（日）の期間中、10,000円（税込）以上のお買い上げで、お会計金額合計から2,000円OFF

今回の出店により、ファッション・シューズに加え、インテリアや生活雑貨、デジタル機器まで、日常を支える多彩なジャンルが揃いました。

那須ガーデンアウトレットは、ショッピングの楽しさに加え、暮らしを整えるアイテムと出会える施設として、さらに魅力を高めてまいります。

観光やレジャーで訪れるお客様はもちろん、地域にお住まいのお客様にも、日常の中で気軽に立ち寄っていただける環境が充実。

“いいもの”を取り入れることで、毎日を上質にする、そんなお買い物体験をご提案します。

■那須ガーデンアウトレットについて

那須ガーデンアウトレットは、豊かな自然に囲まれたロケーションの中でショッピングを楽しめるアウトレットモールです。国内外の人気ブランドをはじめ、飲食・サービス店舗など多彩なショップが揃い、観光とショッピングを同時に楽しめる施設として多くのお客様にご利用いただいています。

HP：https://www.nasu-gardenoutlet.com/

LINE：https://page.line.me/toj5447d

Instagram：https://www.instagram.com/nasu.garden.outlet/