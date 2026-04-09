「ただ純粋に満たし合う、二人だけの時間。」R&Bシンガー・Linusが、ニューシングル「Moulin Rouge」を4月10日（金）にリリースする。

株式会社STARBASE「Moulin Rouge」アートワーク

夜の街に溶け込むように始まる本作は、夜明けが来ればそれぞれの日常へ戻っていく、期限付きの関係性を描いたオルタナティブR&B。きらびやかな光と、その裏にある儚さが交錯する中で、ふたりはただ“今”だけを確かめ合う物語。

「Love is blind」「欲しいのは体温」といったフレーズが象徴するのは、理性では割り切れない衝動的な愛情。

やがて訪れるこの関係の終わりを静かに予感させながらも、その刹那をより鮮やかに浮かび上がらせている。

“ムーラン・ルージュ”というモチーフが示すのは、非日常の煌びやかさと、そこに身を委ねることでしか触れられない感情。飾らないままでいられる時間と、互いに踏み込みきれない距離感が同時に存在することで、よりリアルな輪郭を持つ作品となった。

【各種配信サービス】https://lnk.to/Linus_MR

心に深く届くLinusのボーカルと歌詞、徹底して磨き上げられたRYUJAのサウンドプロデュースで、Linusは確かな存在感を放っている。2023年以降はライブ活動にも力を入れ、ひとたび歌い始めれば、会場の空気を一瞬で自身の世界観へと引き込む表現力が印象的だ。

2026年はコンスタントなリリースを予定しており、日常に寄り添うLinusの音楽と、その今後の動向に引き続き注目してほしい。

【Linusコメント】

新曲『Moulin Rouge』は、華やかさの裏側に潜む危うさや、一瞬の情熱を音に閉じ込めた一曲です。トップラインの揺らぎやリリックの細部まで、今の僕が表現したい空気感を徹底的に追求しました。R&Bという枠にとらわれず、一つの物語としてこの世界観に浸ってほしい。そんな想いで作り上げた自信作です。

また、5月24日には大阪、梅田Zeelaで開催される『音色』への出演が決定しました。このイベントは素晴らしいアーティストが集結する場所ですが、普段あまりR&Bを聴かないという方にこそ、僕の音楽を通してそのグルーヴを直感的に楽しんでもらえたら嬉しいです。会場で会えるのをたのしみにしています。

●作品概要

【アーティスト】Linus

【タイトル】Moulin Rouge

【リリース日】2026年4月10日(金)

【作詞】Linus

【作曲】RYUJA, Linus

【編曲】RYUJA

【各種配信サービス】https://lnk.to/Linus_MR

●Linus (ライナス) プロフィール

幼い頃から耳にしていた「久保田利伸」や2000年代に聴いた「USHER」「Justin Timberlake」らに影響を受け、独学でボーカル・ライティングのスキルを磨いてきた。2013年頃よりメジャーアーティストへの楽曲提供（＊「Linus」とは別名義）やコーラスワークを務めるなど多方面で活躍。

満を持して2020年4月に「Linus」として5曲入りの1st EP『Message』でデビュー。無名ながらも、培ってきたセンスと楽曲が持つパワーで徐々にリスナーやフォロワーを増やし、2021年3月にはALBUM「Changes」をリリース。J-R&Bシーンで活躍する「JAY'ED」や「宏実」を客演に迎え話題となった。

これまで数多くのアーティストの楽曲を手がけてきた「RYUJA」プロデュースのもと、二人三脚でバラエティに富んだ作品の数々を世に送り出し続けている。また、TV番組のBGMやラジオのパワープレイに選ばれるなど、各サブスクでも再生数を着実に伸ばしており、ジャンルやカタチにとらわれず人の心に響く音楽を目指すLinusのスタイルは無限の可能性を秘めている。

●オフィシャルSNS

Instagram: https://www.instagram.com/linus_message/

X: https://x.com/Linus_Message?s=20

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqtuokaqYQcHDvPW1GHfMeg