洋食店「麻布笄軒」を展開する株式会社Yクリエイトを子会社化

株式会社マーキュリー

多様な人材の登用・育成を通して関わる人を豊かにする人材サービス会社、株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間 剛、以下「マーキュリー」）は、2026年3月27日付で、洋食店「麻布笄軒」を展開する株式会社Yクリエイト（本店：東京都港区西麻布、代表取締役：森山裕介）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

本件により、マーキュリーグループは飲食領域における事業基盤を強化し、“人”と“体験”を軸とした新たな価値創出を推進してまいります。

■株式取得の背景

マーキュリーはこれまで、人材サービスを中心に、教育・エンターテインメントなど「人の成長」に関わる事業を展開してきました。

一方、株式会社Yクリエイトは、洋食店「麻布笄軒」をはじめとした店舗運営を通じて、食を通じた体験価値の提供に強みを持つ企業です。

特に「麻布笄軒」は、食べログ百名店への選出やミシュランガイド ビブグルマン獲得など、高い評価を受けているブランドです。

両社の強みを掛け合わせることで、人材育成・店舗運営を融合した新たな価値創出が可能であると判断し、本株式取得に至りました。

■今後の取り組み

本件により、株式会社Yクリエイトはマーキュリーグループの一員として、既存ブランドの価値を維持しながら事業運営を継続します。

今後は、

・マーキュリーの人材育成・組織開発ノウハウの活用

・グループシナジーによる事業成長の加速

・ブランド価値のさらなる向上

を通じて、持続的な成長を目指してまいります。

■各社コメント

・株式会社Yクリエイト 代表取締役 森山裕介 コメント

「このたびマーキュリーグループの一員として新たなスタートを切ることとなりました。これまで築いてきたブランドや店舗運営の強みを活かしながら、マーキュリー様の持つ人材育成力や組織力と融合することで、より大きな価値を創出できると考えています。

お客様にとっても、働くメンバーにとっても、より魅力的なブランドづくりを進めてまいります。」

・株式会社マーキュリー 事業開発本部 冨田宗圭 コメント

「今回の株式取得にあたり、Yクリエイト様がこれまで大切にされてきたブランドや店舗運営の考え方に深く共感いたしました。

麻布笄軒をはじめとする各ブランドは、単なる飲食店ではなく、お客様の日常に寄り添う“体験価値”を提供している点に魅力を感じています。

マーキュリーが培ってきた人材育成のノウハウと、Yクリエイト様の店舗運営力を掛け合わせることで、より多くのお客様に価値を届けられると確信しています。

今後は、既存ブランドの魅力を大切にしながら、さらなる成長と新たな挑戦を共に実現してまいります。」

■参考情報

▶麻布笄軒 公式サイト(https://www.ycreate.co.jp/kougaiken/)

▶Instagram：＠azabukougaiken(https://www.instagram.com/azabukougaiken/)

───────────────────────────────

■企業情報

株式会社マーキュリー

本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階

取締役社長：秋間 剛

電話番号：03-6388-0023

URL：https://mercury-group.co.jp/

設立：2006年11月

資本金：5,000万円（資本準備金3,000万円）

従業員数：5,610名（正社員率90％以上／2025年4月1日時点）

事業内容：人材を活用したセールスプロモーション、エデュケーション、エンターテインメント、アウトソーシング等

マーキュリーは、ビジョンに「感動エージェント」をかかげ、多様な人材の登用・育成を通して活躍の場を提供し、日本社会の未来を支えています。

今後も、社会と人をつなぎ「すべての人」の可能性を広げ、関わる人を豊かにすることで、より良い社会の実現に貢献します。



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■株式会社マーキュリー情報一覧

・新卒採用 https://recruit.mercury-group.co.jp/

・キャリア採用 https://career.mercury-group.co.jp/

・プレスリリース一覧 https://mercury-group.co.jp/news

・YouTubeマーキュリーチャンネル https://www.youtube.com/@mercury_channel

・採用公式Instagram https://www.instagram.com/mercury_recruitment

・X（旧Twitter）https://twitter.com/mercury_HR

・TikTok https://www.tiktok.com/@cando_kando

・note https://note.com/mercury_group

■メディア取材・お問い合わせについて

ご取材を希望される場合は、以下の連絡先までご連絡いただきますようお願いします。

株式会社マーキュリー広報事務局（令和PR内）：mercury-group@reiwapr.jp



