吉本所属のピン怪談芸人史上初！一夜で約5,000人動員『劇場版 好井まさおの怪談を浴びる会2026～東京ゾッと～』

吉本興業株式会社

好井まさおが、8月24日（月）に東京国際フォーラムにて、怪談イベント「劇場版 好井まさおの怪談を浴びる会2026～東京ゾッと～ 」を開催します。

昨年1万人を動員し大盛況に終わった全国怪談ツアーに続き、今年も2月から始まった全国ツアーは販売中の7月公演まで全て完売。そんな好井まさおが、自身最大規模の会場である東京国際フォーラムに挑みます。吉本所属のピンの怪談芸人としては史上初となる一夜にして約5,000人の動員を予定しています。

YouTubeチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」の登録者数も70万人を突破するなど、怪談芸人としていま最も勢いのある好井まさおがこの夏、怪談界隈を盛り上げます。チケットは4月10日(金)11:00より、FANYコミュ「好井まさおの怪談を浴びるサロン」にて先行受付を開始いたします。

好井まさお コメント

この夏！日本最大の怪談イベント開催です！

YouTubeでは話せない怖い話を5000人に聞いてもらえるチャンスが来ました！

絶対トリハダの3時間。集え！全てのホラーマニア！

いや、なんとか集っていただけないでしょうか？

スケジュールのご確認をお願いします！ ゾッ！

公演情報・チケット情報

「劇場版 好井まさおの怪談を浴びる会2026～東京ゾッと～ 」

日程：8月24日(月)16:30開場／17:30開演 (約3時間公演)

場所：東京国際フォーラム ホールA

出演：好井まさお 他

●チケット料金

プレミアム席 20,000円

SS席 9,000円

S席 7,000円

A席 5,000円

車椅子席／車椅子付添席6 ,000円

＜プレミアム席について＞

・1階前方列4列目以内確約

・プレミアム席限定グッズプレゼント

・本人直筆お名前入りサイン色紙プレゼント

・好井まさお握手会へのご参加(終演後)

●チケット販売スケジュール

＜好井まさおの怪談を浴びるサロン(FANYコミュ)一次抽選先行＞

4月10日(金)11:00～4月14日(火)11:00（取扱席種：プレミアム席）

＜好井まさおの怪談を浴びるサロン(FANYコミュ)二次抽選先行＞

4月18日(土)11:00～4月21日(火)11:00（取扱席種：プレミアム席、SS席、S席）

＜FANYチケット一次先行＞

4月25日(土)11:00～4月27日(月)11:00（取扱席種：プレミアム席、SS席、S席）

＜FANYチケット二次先行・ぴあ、ローチケ先行＞

5月2日(土)11:00～5月11日(月)11:00（取扱席種：SS席、S席、A席）

＜一般発売＞

5月16日(土)10:00～（取扱席種：SS席、S席、A席）

※プレミアム席、SS席およびS席、A席は各抽選先行で予定枚数に達した場合、その後の抽選先行および一般発売での取り扱いはございません。

＜チケットURL＞

https://ticket.fany.lol/event/detail/14925

↓好井まさおの怪談を浴びるサロン↓

https://www.kaidan-abiru-salon.com/