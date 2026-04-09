吉本所属のピン怪談芸人史上初！一夜で約5,000人動員『劇場版 好井まさおの怪談を浴びる会2026～東京ゾッと～』

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吉本興業株式会社


好井まさおが、8月24日（月）に東京国際フォーラムにて、怪談イベント「劇場版 好井まさおの怪談を浴びる会2026～東京ゾッと～ 」を開催します。




昨年1万人を動員し大盛況に終わった全国怪談ツアーに続き、今年も2月から始まった全国ツアーは販売中の7月公演まで全て完売。そんな好井まさおが、自身最大規模の会場である東京国際フォーラムに挑みます。吉本所属のピンの怪談芸人としては史上初となる一夜にして約5,000人の動員を予定しています。



YouTubeチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」の登録者数も70万人を突破するなど、怪談芸人としていま最も勢いのある好井まさおがこの夏、怪談界隈を盛り上げます。チケットは4月10日(金)11:00より、FANYコミュ「好井まさおの怪談を浴びるサロン」にて先行受付を開始いたします。


好井まさお　コメント



この夏！日本最大の怪談イベント開催です！


YouTubeでは話せない怖い話を5000人に聞いてもらえるチャンスが来ました！


絶対トリハダの3時間。集え！全てのホラーマニア！


いや、なんとか集っていただけないでしょうか？


スケジュールのご確認をお願いします！ ゾッ！



公演情報・チケット情報

「劇場版 好井まさおの怪談を浴びる会2026～東京ゾッと～ 」


日程：8月24日(月)16:30開場／17:30開演　(約3時間公演)


場所：東京国際フォーラム ホールA


出演：好井まさお　他


●チケット料金


プレミアム席 20,000円
SS席 9,000円
S席 7,000円
A席 5,000円
車椅子席／車椅子付添席6 ,000円



＜プレミアム席について＞


・1階前方列4列目以内確約　


・プレミアム席限定グッズプレゼント


・本人直筆お名前入りサイン色紙プレゼント


・好井まさお握手会へのご参加(終演後)






●チケット販売スケジュール


＜好井まさおの怪談を浴びるサロン(FANYコミュ)一次抽選先行＞


4月10日(金)11:00～4月14日(火)11:00（取扱席種：プレミアム席）


＜好井まさおの怪談を浴びるサロン(FANYコミュ)二次抽選先行＞


4月18日(土)11:00～4月21日(火)11:00（取扱席種：プレミアム席、SS席、S席）


＜FANYチケット一次先行＞


4月25日(土)11:00～4月27日(月)11:00（取扱席種：プレミアム席、SS席、S席）


＜FANYチケット二次先行・ぴあ、ローチケ先行＞


5月2日(土)11:00～5月11日(月)11:00（取扱席種：SS席、S席、A席）


＜一般発売＞


5月16日(土)10:00～（取扱席種：SS席、S席、A席）


※プレミアム席、SS席およびS席、A席は各抽選先行で予定枚数に達した場合、その後の抽選先行および一般発売での取り扱いはございません。
＜チケットURL＞


https://ticket.fany.lol/event/detail/14925


↓好井まさおの怪談を浴びるサロン↓　


https://www.kaidan-abiru-salon.com/