吉本所属のピン怪談芸人史上初！一夜で約5,000人動員『劇場版 好井まさおの怪談を浴びる会2026～東京ゾッと～』
好井まさおが、8月24日（月）に東京国際フォーラムにて、怪談イベント「劇場版 好井まさおの怪談を浴びる会2026～東京ゾッと～ 」を開催します。
昨年1万人を動員し大盛況に終わった全国怪談ツアーに続き、今年も2月から始まった全国ツアーは販売中の7月公演まで全て完売。そんな好井まさおが、自身最大規模の会場である東京国際フォーラムに挑みます。吉本所属のピンの怪談芸人としては史上初となる一夜にして約5,000人の動員を予定しています。
YouTubeチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」の登録者数も70万人を突破するなど、怪談芸人としていま最も勢いのある好井まさおがこの夏、怪談界隈を盛り上げます。チケットは4月10日(金)11:00より、FANYコミュ「好井まさおの怪談を浴びるサロン」にて先行受付を開始いたします。
好井まさお コメント
この夏！日本最大の怪談イベント開催です！
YouTubeでは話せない怖い話を5000人に聞いてもらえるチャンスが来ました！
絶対トリハダの3時間。集え！全てのホラーマニア！
いや、なんとか集っていただけないでしょうか？
スケジュールのご確認をお願いします！ ゾッ！
公演情報・チケット情報
「劇場版 好井まさおの怪談を浴びる会2026～東京ゾッと～ 」
日程：8月24日(月)16:30開場／17:30開演 (約3時間公演)
場所：東京国際フォーラム ホールA
出演：好井まさお 他
●チケット料金
プレミアム席 20,000円
SS席 9,000円
S席 7,000円
A席 5,000円
車椅子席／車椅子付添席6 ,000円
＜プレミアム席について＞
・1階前方列4列目以内確約
・プレミアム席限定グッズプレゼント
・本人直筆お名前入りサイン色紙プレゼント
・好井まさお握手会へのご参加(終演後)
●チケット販売スケジュール
＜好井まさおの怪談を浴びるサロン(FANYコミュ)一次抽選先行＞
4月10日(金)11:00～4月14日(火)11:00（取扱席種：プレミアム席）
＜好井まさおの怪談を浴びるサロン(FANYコミュ)二次抽選先行＞
4月18日(土)11:00～4月21日(火)11:00（取扱席種：プレミアム席、SS席、S席）
＜FANYチケット一次先行＞
4月25日(土)11:00～4月27日(月)11:00（取扱席種：プレミアム席、SS席、S席）
＜FANYチケット二次先行・ぴあ、ローチケ先行＞
5月2日(土)11:00～5月11日(月)11:00（取扱席種：SS席、S席、A席）
＜一般発売＞
5月16日(土)10:00～（取扱席種：SS席、S席、A席）
※プレミアム席、SS席およびS席、A席は各抽選先行で予定枚数に達した場合、その後の抽選先行および一般発売での取り扱いはございません。
＜チケットURL＞
https://ticket.fany.lol/event/detail/14925
↓好井まさおの怪談を浴びるサロン↓
https://www.kaidan-abiru-salon.com/