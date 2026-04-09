大人気キャラを題材としたLINEミニアプリ「しろまるのおへや」を提供開始

株式会社UNCHAIN

グリーエックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：足立和久、グリーホールディングス株式会社100％子会社、以下「グリーエックス」）と、株式会社UNCHAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ウィン・レイ）は、2026年4月9日（木）より、LINEヤフー株式会社が提供する「LINE」プラットフォームにおいて、LINEスタンプにてお馴染みの大人気キャラ「しろまる」を題材としたLINEミニアプリ「しろまるのおへや」の提供を開始しました。

■ 「しろまるのおへや」とは

■ LINEスタンプにてお馴染みの大人気キャラがゲームに



本作「しろまるのおへや」は、誰もが一度は見たことがある「しろまる」をお世話しながらコミュニケーションしていく育成ゲームになります。

昨今、スマートフォンで楽しめるカジュアルゲームへの需要も高く、通勤・通学などのスキマ時間に“手軽に楽しめる”コンテンツへのニーズが高まっております。本作は、こうした背景も踏まえてカジュアルにプレイできるよう設計しており、開始時のダウンロードが不要であるほか、過度なプレイ時間や課金を必要としない優しいゲームとなっております。

■ 隙間時間で手軽にお世話

しろまるはお腹も減りますし、長時間放っておかれると不機嫌にもなります。「かいわ」や「ごはん」を通じたコミュニケーションでどんどん仲良くなっていきましょう。

■ 充実のカスタマイズやコレクション機能

しろまるのお部屋は好みのデザインにカスタマイズが可能です。好きなインテリアを設定して楽しんだり、コンプリートを目指すのも自由です。

しろまるは仲良くなればなるほど様々な表情や姿を見せてくれるようになります。もちろん、一度見たしろまるは図鑑にコレクションされていきますので、こちらもコンプリートを目指していきましょう。

公式アカウント情報

■ゲーム概要- 遊び方：「LINE」アプリ内から手軽に起動でき、別途アプリのダウンロードは不要です。- ジャンル：育成コミュニケーションゲーム- プレイ人数：1人

「しろまるのおへや」では最新ニュースやアップデート情報を、公式XおよびDiscordにて随時発信しています。ぜひフォロー・ご参加ください。

公式サイト：https://miniapp.line.me/2009519056-3NGFqxBO

株式会社UNCHAIN 会社概要

会社名：株式会社UNCHAIN

所在地：東京都渋谷区代々木1丁目30-14

代表取締役：ウィン・レイ

URL：https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/

公式X：https://x.com/unchain_corp

UNCHAINでは創業以来、一貫してゲーム・エンターテイメントのサービス開発・運営およびマーケティング事業を行っています。2022年の創業以来、企業のマーケティング活動にゲーミフィケーション要素を組み込むことで、ユーザーの行動を促進し、事業成長を実現してきました。現在は、事業運営を通じて培ってきた「ゲーミフィケーション」のノウハウを体系化・サービス化し、様々な業種におけるビジネス戦略構築や顧客獲得・マーケティング支援を実施しております。ゲーミフィケーション市場は2028年には世界で1041億ドル規模まで拡大すると予測されており、当社はこの領域で革新的なサービスを提供し続けていきます。

＜事業拡大に伴い採用強化中＞

株式会社UNCHAINでは、「可能性を超え、常識を塗り替える。」をミッションに、ゲーミフィケーション領域で新しい常識にチャレンジする仲間を募集しています。各職種の応募要件についてはWantedlyからご覧頂けます。ご興味・ご関心をお持ちいただけましたら、是非一度弊社採用情報をご覧いただければ幸いです。

＜採用ページ＞https://www.wantedly.com/companies/company_1340219