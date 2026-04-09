～４月９日 「メ～テレｘおぎやはぎ」リリース第２弾～　ぬし釣りからカッコイイ大人のキャンプを学ぶ「おぎやはぎのハピキャン」は４月９日（木）から６週にわたり放送

名古屋テレビ放送株式会社【左から、やまと(伊豆のぬし釣り)、岡野陽一、小木博明、今井アンジェリカ、矢作兼、けんいち(伊豆のぬし釣り)】

番組内容

メ～テレ（名古屋テレビ放送）制作のアウトドア・ドキュメント・バラエティ

『おぎやはぎのハピキャン』毎週木曜 深夜０時２０分～放送

大自然の中、オトナが童心に返り「めいっぱい楽しむ」をコンセプトに、

おぎやはぎとゲストがオフの気分で１日たっぷりと楽しむ様子をリアルにお届け！

今回のテーマは「カッコいい大人のイケおじキャンプ」。クズ芸人のイメージを払拭し、イケおじになりたい岡野陽一が持ち込み企画に挑戦！

5月9日(土)～10日(日)の2日間、東京ビッグサイトで開催される、暮らしと遊びの総合展示会「FIELDSTYLE TOKYO 2026」にも参加する人気YouTuber伊豆のぬし釣りの２人を講師に迎え、豪快な巨大タープ設営や焚き火、絶品キャンプ飯を学ぶ。

そしてモデルでタレントの今井アンジェリカが、「イケてるかどうか」を厳しくチェック！

果たして岡野はイケおじになることが出来るのか！？

伊豆のぬし釣り岡野陽一今井アンジェリカ

◆山奥で西遊記のあのキャラが降臨！？薪割りの姿に思わず本音も・・・

今回のテーマは「イケおじキャンプ」ということで、“ダサおじ”岡野陽一が人気YouTuber伊豆のぬし釣りからキャンプでの大人の嗜みや振る舞いを伝授。

早速、岡野はタープの連結に挑戦！伊豆のぬし釣り指導のもと、３０人程が入れる大宴会スペースを作ることに。すると、今井アンジェリカから「ポールを持っているだけでカッコイイ！山の主みたい」と男性陣を好評価。しかし、渡された長いポールを持つ岡野の姿を見た今井は「西遊記だ！(笑)」と大爆笑。「えーっと…猪八戒？」という小木のコメントに対し、岡野が「沙悟浄だろ！どっちかと言うと」とすかさずツッコミを入れ現場は笑いに包まれた。

さらに、一同は薪割りにもチャレンジ！YouTubeで数え切れないほどの薪を割ってきたやまと(伊豆のぬし釣り)が、見事な手捌きで「パッカーン！」とお手本を見せると、初心者の岡野もまさかの１発で成功！しかし、成功しているはずの岡野に「なんか気持ちよくないんだよな」「後味が悪い」とまわりから理不尽なクレームが続出。腕前は確かなはずなのに、なぜか見ていてスカッとしない…。矢作も「なんか盛り上がらないんだよな」と思わず首をかしげ、謎の「後味の悪さ」を残したまま、薪割りは終了した。

◆森の中にバーがオープン！？世界に１つだけの「カクテル」で乾杯！

無事火起こしに成功し、焚き火で団らん。体が温まってきたところで、お待ちかねのバータイム！

アレンジ豊富なカクテルが楽しめる特設バーを伊豆のぬし釣りが今回特別に用意。一同は自分好みのオリジナルカクテルを作り、イケおじの階段を登ることに。

中でも小木は、バーテンダー顔負けのこだわりを見せ、ベースのラムにコーヒーを入れる「ラムコーヒー」を作るという事で、「シナモンとかハチミツある？どんどん入れちゃおう！」と次々にトッピング。さらにバニラエッセンスまで投入し、香り高い究極のオリジナルカクテルが完成。

一方、矢作はジンジャエールにブラックペッパーを効かせた、大人のスパイシーカクテル。そして岡野は、「ただ飲みたいだけ」という理由で、麦焼酎のロックでカンパーイ！

全員が「美味しい！」と自作のカクテルを堪能する中、一人だけ浮かない表情の小木。

「……うまくないな（笑）」と本音がこぼれ、酒好きの岡野に味見してもらうも「あっ、これおいしくないです。」と一蹴する結果に。「あんなにこだわったのに！」と大自然の中で笑い声が飛び交った。

他にもイケてるおつまみやキャンプ飯づくり、さらにはイケてるゲームにも挑戦する一同。

果たして、岡野は“ダサおじ”から“イケおじ”に変身することが出来るのか！？

◆おぎやはぎが「FIELDSTYLE」に降臨！トークステージ＆番組ロケも！

5月9日(土)～10日(日)の2日間、東京ビッグサイトで開催される「FIELDSTYLE TOKYO 2026」に「ハピキャンステーション」(※ハピキャンブース)が登場！おぎやはぎ（小木博明・矢作兼）がSPゲストとしてFIELDSTYLEのステージに！ロケの裏話や、ここでしか聞けないキャンプ愛溢れるトークを展開します。さらにゲストとして、ゆってぃ夫妻、キャンプ界で絶大な人気を誇るインフルエンサー、トンりお夫妻、さーやん、YURIEらが登場します。

＜ステージ出演者・第１弾＞

●5/9(土)ステージ

おぎやはぎ、江崎ばもん、吉田勝次（洞窟探検家）、トンりお夫妻、さーやん、YURIE、その他スペシャルゲスト

●5/10(日)ステージ

おぎやはぎ、ゆってぃ夫妻、村田秀亮、タケト、吉田勝次、トンりお夫妻、さーやん、YURIE

※第２弾は近日公開！お楽しみに！

■FIELDSTYLE公式HPはこちら ⇒https://field-style.jp/

◆いつでもどこでもハピキャン！TVer・Locipoで見逃し配信

『おぎやはぎのハピキャン』は、最新話をTVerとLocipoで無料見逃し配信中。配信期間はいずれも放送終了後から３週間。

また、ハピキャン公式YouTubeチャンネルでは過去の放送回をアーカイブ配信中。無料で視聴いただける作品数は200本超！地上波放送や配信など様々な形でハピキャンをお楽しみください。

●無料見逃し配信はこちら⇒ https://bit.ly/3NJsyiX

●過去のアーカイブはこちら⇒ https://bit.ly/3Z06oeH

◆ハピキャングッズ オンラインストアで好評販売中！

ハピキャンが展開するオンラインストア「ハピキャンストア」では、番組のロゴステッカーをはじめ、

アウトドアシーンはもちろん日常使いもできるアイテムなどオリジナルグッズが勢ぞろい。

その他、ハピキャン編集部が厳選したアイテムも取り揃えています。

●ハピキャンストアのサイトはこちら⇒ https://bit.ly/4rjnOiy(https://bit.ly/4rjnOiy)