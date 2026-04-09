東京・大阪のシーンを賑わすハードテクノコレクティブ「NERO」が満を持してZEROTOKYOに上陸!! イタリアからLuca Agnelliが来日。

株式会社TSTエンタテイメント

ハードテクノコレクティブ「NERO」が満を持してZEROTOKYOに上陸!!

東京・大阪のシーンを賑わす彼らがタワーを地下から揺らす!!

東京は新宿・王城ビル、大阪は心斎橋・JOULEなどを中心に活動するハードテクノパーティー「NERO」。ハイインパクトなプロダクションとアンダーグラウンドの美学が交差する。

日本のハードテクノ、アシッドテクノを牽引するクルーがZEROTOKYOで「NERO」を初開催。

イタリアからAmelie LensやRadio Slaveらもリリースするレーベル「Etruria Beat」を設立しDrumcodeやSomaなど名門レーベルからもリリースを重ねるLuca Agnelliが来日。

ヨーロッパのテクノシーンにおいて最も力強く影響力のあるDJの一人として知られ、そのパワフルなサウンドと妥協のないアーティスティックなビジョンで評価され、テクノを基盤としつつ、ハウスの要素を取り入れたエネルギッシュでグルーヴィーなサウンドでBootshaus、Lovefest、Galactica、Decibel、Boiler Room、Nameless Festivalなど世界的なクラブやフェスティバルに出演する経験を持つ。

現代テクノを象徴する存在としての彼のパッションとアドレナリンをフロアで感じて欲しい。

EVENT INFO

2026.5.23(土) NERO feat.Luca Agnelli

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/nero-feat-luca-agnelli-0523/

DOOR：TBA

FASTPASS TIER 1：\3,000- (優先入場・入場料金含む)

FASTPASS TIER 2：TBA

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/nero-feat-luca-agnelli-0523

【RA】https://ja.ra.co/events/2413447

※混雑時に入店規制や、メインホールへの入場規制を行う場合がございます。

FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。

【Z HALL】〈HARD TECHNO / ACID TECHNO / TECHNO〉

-NERO-

SPECIAL GUEST：Luca Agnelli

ARTIST INFO

Luca Agnelli

イタリアを代表するDJ兼プロデューサーLuca Agnelli。

Nico Moreno、Alignment、Amelie Lens、Oguz、Fantasm、Azyr、Vieze Asbak、Alt8、Lessss、Carv、Dion、Ben Sims、Slam、Truncate、Radio Slaveなど、数多くの国際的なアーティストらも作品をリリースするレーベル「Etruria Beat」を設立し、DrumcodeやSomaなど名門レーベルからもリリースを重ねる。

Bootshaus、Lovefest、Galactica、Decibel、Boiler Room、Nameless Festivalなど世界的なクラブやフェスティバルに出演する経験を持ち、そのパワフルなサウンドと妥協のないアーティスティックなビジョンで評価され、テクノを基盤としつつ、ハウスの要素を取り入れたエネルギッシュでグルーヴィーなサウンドでヨーロッパのテクノシーンにおいて最も力強く影響力のあるDJの一人として知られている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Mn9MdC_mIAc ]

Luca Agnelli | Boiler Room: Dallas

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※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。