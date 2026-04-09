祝5周年！けものフレンズVぷろじぇくと、新フレンズ募集開始！けもVふぁんみ～てぃんぐ「え゛え゛や゛ん゛!」の開催も！

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けものフレンズ公式Vtuber「けものフレンズVぷろじぇくと」は2026年4月に5周年を迎え、節目の年をより賑やかに盛り上げていくため、この度、一緒に冒険しながら「たのしー」を届けてくれる新しいフレンズを募集することが決定。けものフレンズVぷろじぇくと公式HP内の専用フォームにて5月10日（日）23:59まで応募受付を実施する。

また、5月9日（土）東京都・日本橋浜町Ｆタワーホールにて、けもVふぁんみ～てぃんぐ「え゛え゛や゛ん゛!」を開催することが決定。4月11日（土）12:00よりイープラスにて、お話し会チケット及びチェキチケットの先行販売を開始する。

大好評につき早くも3回目を数える今回のけもVふぁんみ～てぃんぐでは、1on1お話し会に加えて1on1チェキを実施するほか、バーチャルキャラクターのプロデュースを数多く手掛けるクリエイティブディレクター・イトッポイド氏をスペシャルMCゲストに迎えて、トークショーも開催する。さらには、配信内でけもVメンバーが作成したオブジェなどの展示エリアも設置予定。

会場への入場は無料で、トークショーや展示は誰でも楽しむことができる。

【けものフレンズVぷろじぇくと】新フレンズ募集概要

今年5周年を迎える「けものフレンズVぷろじぇくと」は、ジャパリパークから一緒に冒険しながら「たのしー」を届けてくれる新しいフレンズを探しています！

あなたに眠る、まだ誰も知らない「野生の輝き」で、わたしたちと一緒に夢を叶えましょう！

■応募方法

けものフレンズVぷろじぇくと公式HP内、専用フォームよりご応募ください。

・けものフレンズVぷろじぇくと公式HP：https://www.kemov-project.com/

■募集期間

2026年4月9日（木）～2026年5月10日（日） 23:59

■募集するフレンズ像

・動物が好き、動物に詳しい方

・叶えたい夢や目標がある方

・自分の「すごーい！」を形にするのが好きな方

・新しいことへの挑戦を楽しめる方

・継続的な活動ができる方

■応募条件

・心身ともに健康で配信活動が可能な女性の方

・特定のプロダクションと契約されていない方

■選考

書類・音声審査から、数回の面談実施を予定しています。

けもVふぁんみ～てぃんぐ「え゛え゛や゛ん゛!」

「けもVふぁんみ」が超大型アップデート！5周年を迎えるけもVが、けもVふぁんみーてぃんぐ「え゛え゛や゛ん゛!」を開催！1on1 に加えて、トークショー、展示……と、けもVてんこ盛りの一日に。

入場無料のイベントなので、ぜひ会場にお立ち寄りください♪

▼イベント概要

日程：2026年5月9日（土）終日イベント

会場：日本橋浜町 F タワーホール

（〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 3-22-1 日本橋浜町 F タワー商業棟 3F）

※入場無料（お話し会、チェキへの参加にはチケット購入が必要です）

▼「チェキレーン」が新登場！1on1チケット情報

■チケット料金（消費税込）

・1on1 お話し会チケット 2,000 円

・1on1 チェキチケット 3,000 円

（※チェキ撮影の際にメンバーとコミュニケーションが可能です）

■チケット販売

・第一次先行抽選販売：2026年4月11日(土)～4月13日(月) 23:59

・イープラス：https://eplus.jp/kemov-fmt/

■1on1お話し会チケット先行まとめ買い特典

チケット先行販売にて、「1on1お話し会チケット」を、1度の申し込みで同部同レーン7枚まとめてお買い上げ毎に、当日お好きな部・レーンで使用可能な特典チケットをプレゼント ！

※特典チケットは当日会場受付でのお渡しとなります。

※お渡しにはイープラスアカウントが必要となります。

※1on1チェキチケットは対象外となりますのでご注意ください。

■レーン情報

※未発表レーンにつきましては、第二次先行以降順次お知らせいたします。

▼ゲストMCイトッポイドさんが会場に登場！無料トークショー開催

1on1休憩タイムを利用して、けもVメンバー勢揃いの無料トークショーを開催！

さらに今回はスペシャルMCゲストとして、イトッポイドさんの現地登壇が決定しました！

＜無料トークショー＞

・時間：14:10開始予定（45分程度を予定しています）

・出演メンバー：フンボルトペンギン、シマハイイロギツネ、ダイアウルフ、カラカル、ジェネット、ジョフロイネコ、ウサギコウモリ

・スペシャルゲスト：イトッポイド

イトッポイド

▼展示エリアの設置

会場内にけもVメンバーが手作りしたオブジェなどの展示エリアの設置。配信内でけもVメンバーが作成した品々を鑑賞いただけます。（展示物は撮影可の予定です）

▼まだまだパワーアップの「え゛え゛や゛ん゛ !」

けもVふぁんみ「え゛え゛や゛ん゛!」は、まだまだパワーアップを計画中！

続報をお待ちください♪

けものフレンズVぷろじぇくと

■フンボルトペンギン

フンボルトペンギン/Humboldt Penguin

https://www.youtube.com/channel/UCmYO-WfY7Tasry4D1YB4LJw(https://www.youtube.com/channel/UCmYO-WfY7Tasry4D1YB4LJw)

@Hululu_KEMOV(https://x.com/Hululu_KEMOV)

#フンボルトペンギンちゃんねる

#ふるるあーと

#けもV

■シマハイイロギツネ

シマハイイロギツネ / Island Fox

https://www.youtube.com/channel/UCMpw36mXEu3SLsqdrJxUKNA(https://www.youtube.com/channel/UCMpw36mXEu3SLsqdrJxUKNA)

@Shimahai_KEMOV(https://x.com/Shimahai_KEMOV)

#シマハイシン

#しまはいあーと

#けもV

■ダイアウルフ

ダイアウルフ / Dire Wolf

https://youtube.com/channel/UCdNBhcAohYjXlUVYsz8X2KQ(https://youtube.com/channel/UCdNBhcAohYjXlUVYsz8X2KQ)

@Direwolf_KEMOV(https://x.com/Direwolf_KEMOV)

#ダイアはここにいる

#ダイアート展

#けもV

■カラカル

カラカル / Caracal

https://www.youtube.com/channel/UCxm7yNjJsSvyvcG96-Cvmpw(https://www.youtube.com/channel/UCxm7yNjJsSvyvcG96-Cvmpw)

@Caracal_KEMOV(https://x.com/Caracal_KEMOV)

#カラ騒ぎ

#カラカル展

#けもV

■コヨーテ

Coyote

https://www.youtube.com/channel/UCabMjG8p6G5xLkPJgEoTnDg

@Coyote_KEMOV(https://x.com/Coyote_KEMOV)

#howlcast

#coyoart

#KemoV

■ケープペンギン

ケープペンギン/African Penguin

https://www.youtube.com/channel/UCEcMIuGR8WO2TwL9XIpjKtw(https://www.youtube.com/channel/UCEcMIuGR8WO2TwL9XIpjKtw)

@Cape_KEMOV(https://x.com/Cape_KEMOV)

#ケープペンギンちゃんねる

#けーぷあーと

#けもV

■ジェネット

ジェネット / Large-spotted Genet

https://www.youtube.com/channel/UCNObi6xvj6QeZ0g7BhAbF7w(https://www.youtube.com/channel/UCNObi6xvj6QeZ0g7BhAbF7w)

@Genet_KEMOV(https://x.com/Genet_KEMOV)

#じぇねったいむっ

#じぇねあーと

#けもV

■ジョフロイネコ

ジョフロイネコ / Geoffroy's Cat

https://www.youtube.com/channel/UCYa58DdXGAGMJQHqTxi-isA(https://www.youtube.com/channel/UCYa58DdXGAGMJQHqTxi-isA)

@Geoffroy_KEMOV(https://x.com/Geoffroy_KEMOV)

#ジョフの集会所

#ジョフのお絵かきちょう

#けもV

■ウサギコウモリ

ウサギコウモリ / Brown Long-eared Bat

https://www.youtube.com/channel/UCnyE-wD1pE2GZOxA6OHjW9g

@Usako_KEMOV(https://x.com/Usako_KEMOV)

#うさこぱとろーる

#うさこペイント

#けもV

■ジャングルキャット

ジャングルキャット / Jungle Cat

https://www.youtube.com/channel/UCtJSUW-5FnwfaivXpluABWA

@Junglecat_KEMOV(https://x.com/Junglecat_KEMOV)

#ぐるの覇者道

#ぐるの冒険書

#けもV

■シマリス

シマリス / Siberian Chipmunk

https://www.youtube.com/channel/UCKob71cjOlyYF5bgvtGuNKQ

@Shimarisu_KEMOV(https://x.com/Shimarisu_KEMOV)

#シマリスらいぶ

#シマリスの頬袋

#けもV

けものフレンズ

▼「けものフレンズ」とは 『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。ゲーム、コミック、TVアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。2025年にはプロジェクト10周年を迎え、現在も次の10年に向けて新商品やイベントを提供し続けている。

・公式サイト https://kemono-friends.jp/

・公式X(旧Twitter) @kemo_project （https://x.com/kemo_project）

■権利表記 (C)️KFP

▼「けものフレンズVぷろじぇくと」とは

「けものフレンズVTuber製作委員会」によって設立し2021年4月に活動開始したプロジェクト。

所属メンバーのVTuber活動をサポート・展開していく。



・公式サイト https://www.kemov-project.com/

・公式X(旧Twitter) @KEMOVP_staff(https://x.com/KEMOVP_staff)



■権利表記 (C)KFP (C)KFVP