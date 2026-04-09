【天音マリー×ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズ発売決定！！
2026年4月9日（木）より、低音ボイス×天然お姉さんのVTuber『天音マリー』が、ヴィレッジヴァンガードとコラボ決定！！
人気イラストレーター『春美』先生が、“旅行”をテーマに描き下ろしたイラストを使用した、限定コラボグッズが登場！！旅のお供に、ぜひ一緒に連れていってください。
この機会をお見逃しなく！！
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全2種 各\1,500 (税込)
【サイズ】H11.3cm×W6.3cm
【素材】アクリル
■缶バッジ 全2種 各\600 (税込)
【サイズ】5.8cm
【素材】ブリキ・紙
■アクリルキーホルダー 全2種 各\980 (税込)
【サイズ】H8.3cm×W4.6cm
【素材】アクリル
■トレーディングクリアカード 全4種ランダム
《単品》\600（税込）/《4種セット》\2,400（税込）
【サイズ】H8.9cm×6.3cm
【素材】アクリル
■トレーディングステッカー 全4種ランダム
《単品》\600（税込）/《4種セット》\2,400（税込）
【サイズ】H最大6.5cm×W最大5cm
【素材】紙
■Tシャツ \3,980 (税込)
【サイズ】M,L,XL
【素材】綿100％
■ハンドタオル \1,100 (税込)
【サイズ】H20cm×W20cm
【素材】ポリエステル
■タペストリー \2,600 (税込)
【サイズ】A3
【素材】ポリエステル
【受注期間】
2026年4月9日（木）18：00～2026年4月26日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～5月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22333/
【関連リンク】
▼『天音マリー』各種URL
X：https://x.com/AmaneMarry
bilibili：https://space.bilibili.com/1801527765
YouTube：https://www.youtube.com/@amanemarry/
▼『春美』各種URL
X：https://x.com/Harumi_77162
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
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■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
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【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）