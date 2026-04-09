【天音マリー×ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年4月9日（木）より、低音ボイス×天然お姉さんのVTuber『天音マリー』が、ヴィレッジヴァンガードとコラボ決定！！

人気イラストレーター『春美』先生が、“旅行”をテーマに描き下ろしたイラストを使用した、限定コラボグッズが登場！！旅のお供に、ぜひ一緒に連れていってください。

この機会をお見逃しなく！！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全2種 各\1,500 (税込)

【サイズ】H11.3cm×W6.3cm

【素材】アクリル

■缶バッジ 全2種 各\600 (税込)

【サイズ】5.8cm

【素材】ブリキ・紙

■アクリルキーホルダー 全2種 各\980 (税込)

【サイズ】H8.3cm×W4.6cm

【素材】アクリル

■トレーディングクリアカード 全4種ランダム

《単品》\600（税込）/《4種セット》\2,400（税込）

【サイズ】H8.9cm×6.3cm

【素材】アクリル

■トレーディングステッカー 全4種ランダム

《単品》\600（税込）/《4種セット》\2,400（税込）

【サイズ】H最大6.5cm×W最大5cm

【素材】紙

■Tシャツ \3,980 (税込)

【サイズ】M,L,XL

【素材】綿100％

■ハンドタオル \1,100 (税込)

【サイズ】H20cm×W20cm

【素材】ポリエステル

■タペストリー \2,600 (税込)

【サイズ】A3

【素材】ポリエステル

【受注期間】

2026年4月9日（木）18：00～2026年4月26日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～5月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22333/

【関連リンク】

▼『天音マリー』各種URL

X：https://x.com/AmaneMarry

bilibili：https://space.bilibili.com/1801527765

YouTube：https://www.youtube.com/@amanemarry/

▼『春美』各種URL

X：https://x.com/Harumi_77162

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

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■公式Instagram

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《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）