【天音マリー×ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズ発売決定！！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




2026年4月9日（木）より、低音ボイス×天然お姉さんのVTuber『天音マリー』が、ヴィレッジヴァンガードとコラボ決定！！


人気イラストレーター『春美』先生が、“旅行”をテーマに描き下ろしたイラストを使用した、限定コラボグッズが登場！！旅のお供に、ぜひ一緒に連れていってください。


この機会をお見逃しなく！！


【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全2種　各\1,500 (税込)




【サイズ】H11.3cm×W6.3cm


【素材】アクリル



■缶バッジ　全2種　各\600 (税込)




【サイズ】5.8cm


【素材】ブリキ・紙



■アクリルキーホルダー　全2種　各\980 (税込)




【サイズ】H8.3cm×W4.6cm


【素材】アクリル



■トレーディングクリアカード　全4種ランダム


　《単品》\600（税込）/《4種セット》\2,400（税込）




【サイズ】H8.9cm×6.3cm


【素材】アクリル



■トレーディングステッカー　全4種ランダム


　《単品》\600（税込）/《4種セット》\2,400（税込）




【サイズ】H最大6.5cm×W最大5cm


【素材】紙



■Tシャツ　\3,980 (税込)




【サイズ】M,L,XL


【素材】綿100％



■ハンドタオル　\1,100 (税込)




【サイズ】H20cm×W20cm


【素材】ポリエステル



■タペストリー　\2,600 (税込)




【サイズ】A3


【素材】ポリエステル


【受注期間】



2026年4月9日（木）18：00～2026年4月26日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～5月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22333/


【関連リンク】



▼『天音マリー』各種URL


X：https://x.com/AmaneMarry


bilibili：https://space.bilibili.com/1801527765


YouTube：https://www.youtube.com/@amanemarry/



▼『春美』各種URL


X：https://x.com/Harumi_77162



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


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■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


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【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）