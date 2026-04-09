金子一馬 最新作『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』発売直前！新情報公開！本編内に『デビル メイ クライ 5』とのコラボレーションコンテンツが登場！！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、2026年4月23日（木）発売予定のNintendo Switch(TM)用ソフト『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』について、『デビル メイ クライ 5』（以下、『DMC5』）コラボレーションコンテンツに関する新情報を公開いたしました。

【『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』公式サイト】 https://tsukuyomi-game.com/jp/(https://tsukuyomi-game.com/jp/)

【『デビル メイ クライ 5』コラボレーションコンテンツ紹介PV】

https://youtu.be/FGV4CWhhsmg(https://youtu.be/FGV4CWhhsmg)

【3人のデビルハンターがツクヨミの前に立ちはだかる！】

本作では、ストーリー中盤でダンテ・ネロ・バージルらと遭遇します。プレイヤーの選択次第で彼らとのバトルに突入します。デビルハンターたちはいずれも高い戦闘力を有しており、強力な固有技でツクヨミに襲い掛かります。苦戦は避けられませんが、倒した際の報酬も大きくなります。

【『DMC5』らしい「スタイリッシュアクション」を戦略カードバトルで完全再現！】

デビルハンターとのバトルに勝利すると、彼らは「神魔札」として強力な戦力となります。それぞれ、原作の特徴を再現した専用のカード効果を備えております。プレイヤーはカードゲームでありながら『DMC5』のような爽快感溢れるバトルを味わえます。さらに、バトル中に条件を満たすとデビルハンターたちは「魔人」や「真魔人」の姿に変化し、カード性能がさらに強化されます。

＜１＞ダンテ

専用効果「スタイリッシュランク」

1ターン内で敵にダメージを与えるほどランクが上昇し、ランクが上がる度に手札の攻撃力が増加する。

＜２＞ネロ

専用効果「イクシード」

手札に残した状態でターンを終了することで、「ネロ」の攻撃力を3段階まで大幅に増加させる

＜３＞バージル

専用効果「コンセントレイション」

“連携”のカード効果を発動させる度に手札の攻撃力が少しずつ上昇し、最大10段階まで上げることが可能。

●デビルハンター専用武器が、カードの性能を最大限に引き出す！

デビルハンターの「神魔札」と同時に、専用の「神装」（攻撃アイテム）が入手できるようになります。ダンテでは「魔剣スパーダ」、ネロは「レッドクイーン」、バージルは「閻魔刀」と、彼らの愛用武器がモチーフのアイテムを用意しております。それぞれのカードの専用効果を補強する効果があります。

●コラボレーションコンテンツ紹介PV https://youtu.be/FGV4CWhhsmg(https://youtu.be/FGV4CWhhsmg)

【『デビル メイ クライ 5』概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FGV4CWhhsmg ]

全世界で累計出荷3,300万本以上を誇る、派手にカッコよく敵を倒すことを追求した爽快なスタイリッシュアクション『デビル メイ クライ』シリーズ最新作。実写と見紛う程のグラフィックとハイスピードなゲームプレイが、かつてない“キモチよさ”を生み出す。

公式サイト https://www.devilmaycry.com/5/ja/

【限定特装版／ダウンロード版 予約受付中！】

＜１＞限定特装版 ※パッケージ版の販売は特装版への同梱のみとなります。

【コロプラ公式ショップ「マジゲット」】https://maji-get.jp/pages/tsukuyomi(https://maji-get.jp/pages/tsukuyomi)

１.豪華アイテムを同梱した「月神BOX」19,800円（税込）

限定特装版「月神BOX」は専用の特製BOX入り。ゲーム本体に加えて、5大アイテムが同梱されます。完全生産限定の豪華グッズの数々をぜひ手に入れてください！

【限定特装版「月神BOX」 内容】

・『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』ゲームソフト

（パッケージ版）

・限定リアルグッズセット

- 特製アートブック

- オリジナルサウンドトラック

- 特製アクリルパネル

- リアル「神魔札・第六天魔王」

- リアル「大神賽銭」セット（特製収納箱入り）

- 特製化粧箱

２.金子一馬直筆サイン入りグッズを同梱した100セット限定「神魔画家BOX」98,800円（税込）

限定特装版「神魔画家BOX」では、「月神BOX」の内容に加えて、3大アイテムをお届けいたします。限定100セットのみの販売となっております！ぜひお早めにお買い求めください！

【 限定特装版「神魔画家BOX」 内容】

・『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』ゲームソフト

（パッケージ版）

・限定リアルグッズセット

- 「月神BOX」グッズセット一式

- 金子一馬 直筆サイン入り“幻の神魔”プリモアート

（シリアルナンバー入り）

- リアル「ソロモンの指輪」（特製ケース入り）

- 特製 ピンバッジセット

※完全数量限定商品となります。

※『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』ダウンロード版の発売日は2026年4月を予定しておりますが、本商品のお届けは2026年6月を予定しております。

※通常版パッケージソフト単体での販売は行っておりません。

※画像はイメージです。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。

＜２＞ダウンロード版

【ニンテンドーeショップ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103745

１.通常版「KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ」（ダウンロード専用） 3,960円（税込）

※本作の通常版はダウンロード版のみとなります。パッケージ版単体の発売はありません。

２.デジタルデラックスエディション（ダウンロード専用） 4,960円（税込）

通常版に「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」が付属しております。

【『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』概要】

本作は、金子一馬が描く独創的なダークファンタジーの世界観に、デッキ構築型ローグライクの緊迫したゲームシステムが融合したゲームです。プレイヤーは国家守護組織のエージェント「ツクヨミ」となり、謎の結界で閉ざされた東京・湾岸エリアの超高層複合施設「THE HASHIRA（ザ・ハシラ）」へ潜入します。異形の存在「神魔（じんま）」を使役し、頂上を目指す過酷な任務に挑みます。

あらすじ

20XX年、東京。

湾岸エリアにそびえ立つ、超高層複合施設「THE HASHIRA」。

洗練を極めた意匠と先進技術の融合が、その地に住む者たちに比類なき充足感をもたらしていた。

だが、その輝きは一夜にして暗転する。

突如として発生したプラズマの結界がビル全体を包み込み、外界を完全に遮断。

逃げ場を失いパニックに陥った人々を、空間の裂け目から現れた異形の存在「神魔」が蹂躙していった未曾有の事態の中、超国家的組織「維持正常化機構」に所属するエージェント「十六夜月のツクヨミ」は人外の巣窟と化した摩天楼へ潜入する。

塔の頂で待つのは、世界の調和か、それとも古の神による破滅かーーーーー。

クリエイタープロフィール

金子一馬（Kazuma Kaneko） コンセプトプランナー ／ 神魔画家

1988年、株式会社アトラスに入社。『真・女神転生』シリーズや『ペルソナ』シリーズなどの企画・開発に携わり、コンセプトメイキングから世界観の設計、メインキャラクターデザインまでをトータルに手がける。その独創的なデザインと世界観設定は国内外で熱狂的な支持を集める。2023年に株式会社コロプラへ入社。本作『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』ではコンセプトプランナーとして、原案・世界観設定・キャラクターデザインを担当している。

【『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』 製品概要】

◆商品名：KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ

◆対応機種：Nintendo Switch(TM)

◆発売日：2026年4月23日（木）予定

◆対応言語：日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語

◆価格：通常版（ダウンロード専用）3,960円（税込）

◆ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン

◆プレイ人数：1人

◆発売・販売：株式会社コロプラ

◆CERO表記：C区分（15歳以上対象）

◆著作権表記：(C)COLOPL, Inc.

◆公式サイト https://tsukuyomi-game.com/jp/

◆X https://x.com/tsukuyomiPJ_off

◆discord https://discord.gg/WR8rMV7NMb

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

(C) Nintendo

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※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。