【全てタイアップあり？！】ロックバンド終活クラブが、全力で音楽と向き合ったMajor 3rd EP「全力タイアップ」を6/17(水)にリリース決定！

株式会社バップ終活団限定盤 全力提携Tシャツ付通常盤

新潟在住の日本語ロックバンド、終活クラブが6/17(水)にMajor 3rd EP「全力タイアップ」を全国リリースすることを発表した。

日本テレビ「これがバズるぞ！2026」で3位に選ばれるなど話題を集める終活クラブが2026年に放つ新EPは、収録全曲がタイアップという新境地。その勢いを追い風に、タイアップを通して新たな表情と挑戦が詰め込まれた一枚となっている。

今作には、ジャンルも世界観も異なる全5曲のタイアップを収録。

1曲目ではTVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』オープニングテーマ「転生願望」で物語に寄り添う疾走感を表現。

2曲目の「THIS IS 運命」は冠コーナーを持つTeNYテレビ新潟『新潟一番サンデープラス』のエンディングテーマとして今を頑張る人々に彩りや一歩踏み出す勇気を与えてくれる。

3曲目は、現代の人々が人知れず抱えているであろう負の感情を表現しつつも思わずリズムに合わせて飛び跳ねたくなるポップさも垣間見える「タテホコダンス」。こちらはテレビ東京系の人気番組「じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～ 」4月度EDテーマとなっている。

4曲目の地元・新潟で2026公式アンバサダーを務める、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの球団公式イメージソング「怪物」では、バンドの新たな一面を引き出すサウンドに挑戦している。

最後の5曲目「超王道」のタイアップ情報は後日解禁だ。

また、新曲「転生願望」を携えた全国ツアー「えんせいがんぼう」も開催。各地で熱量の高いステージを展開し、ツアーファイナルは5/24(日)に自身最大規模となる恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブに決定。ライブシーンでも確かな成長と勢いを見せる終活クラブの“今”を体感できる内容となっている。

いくつもの挑戦に全力で立ち向かいながらバンドシーンを走り続ける終活クラブが、これからさらにどんなワクワクするニュースを届けてくれるのか是非期待したい！

【作品詳細】

★2026年6月17日(水) Major 3rd EP「全力タイアップ」

[形態]

・「全力タイアップ(終活団限定盤)」（CD＋全力提携Tシャツ） /定価:\5,500 (税抜価格:\5,000)

・「全力タイアップ(通常盤)」 /定価:\2,200 (税抜価格:\2,000)

[収録内容]

1. 転生願望（TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』オープニングテーマ）

2. THIS IS 運命（TeNYテレビ新潟「新潟一番サンデープラス」エンディングテーマ）

3. タテホコダンス（テレビ東京系 「じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～ 」4月度EDテーマ）

4. 怪物（オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ 球団公式イメージソング）

5. 超王道（※タイアップ内容は後日解禁！）

[初回生産分封入特典]

トレカ1枚ランダム封入(計6種)

[オリジナル特典]

●TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE：未配信音源「おいかぜ」ダウンロードカード

※この楽曲は、TeNYテレビ新潟「新潟一番サンデープラス」のコーナー「終活クラブの週末作曲活動」で、バレーボールチーム岡方ジュニアバレーボールクラブの応援歌として書き下ろしたもの。

聴く人それぞれの心に寄り添い、そっと前へと背中を押す―そんな“終活クラブ”らしい視点で生まれた一曲。

●Amazon.co.jp：メガジャケ

●VAP STORE：実写トレカ（ランダム計3種)

●HMV：ジャケット缶バッジ

[拡売特典]

共通特典：ぬりえジャケット

※終活団限定盤はファンクラブ限定販売

ファンクラブ『とびだせ！終活団』https://fanicon.net/fancommunities/6250

[予約受付]

https://shukatsuclub.lnk.to/ZENRYOKU_TIE-UP

★2026年4月8日(水) 配信シングル「転生願望」

[収録曲]

M1. 転生願望

M2. 転生願望 (TV ver.)

配信リンク：https://shukatsuclub.lnk.to/TENSEI

【タイアップ情報】

終活クラブ「転生願望」アニメ描き下ろしジャケ写★TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』

●2026 年 4 月 7 日(火)より、日テレ、ＢＳ 日テレ、AT-X にて放送開始!

日テレ 4/7 より毎週火曜 25:59 AnichU枠放送

ＢＳ日テレ 4/8 より毎週水曜日 23:30 放送

AT-X 4/8 より毎週水曜日 21:00 放送

毎週金曜日 9:00 ※リピート

毎週火曜日 15:00 ※リピート

●さらに2026年4月7日（火）より、dアニメストア、ABEMAにて最速配信！ほか配信サイトでも順次配信予定！

公式 WEB サイト https://rokkotsu-anime.com/

公式 X @rokkotsu_anime(https://x.com/rokkotsu_anime)

公式 Instagram @rokkotsu_anime(https://www.instagram.com/rokkotsu_anime/)

公式 YouTube https://www.youtube.com/@rokkotsu-anime

(ハッシュタグ #勇者の肋骨)

(C)安泰/宝島社/めがおれ製作委員会★TeNYテレビ新潟「新潟一番サンデープラス」

毎週日曜ひる11時40分～

＊冠コーナー『終活クラブの週末作曲活動"シュウ活"』も不定期オンエア中！

公式HP：https://www.teny.co.jp/1ban/

公式X：https://x.com/niigata_1ban

TVer：https://tver.jp/series/srntx59zxl

★テレビ東京系「じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～」

・番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/jikkuri_kiitarou/

・放送日：【テレビ東京】毎週日曜日 26:20～26:50 ※4月より日曜日に変更

※放送局の編成都合により、放送時間が変更となる場合がございます。

・放送局：テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州にて６局同時ネット放送

番販：びわ湖放送、テレビ長崎、鹿児島テレビ、中国放送、信越放送、テレビ新潟、テレビ熊本

・見逃し配信（無料／1週間限定）：テレビ東京番組HP、TVer

★オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの2026アンバサダーに就任！

書き下ろしの新曲「怪物」は公式球団イメージソングとしてホーム開幕戦の3月21日（土）の試合前に初公開。

今後とも共に地元・新潟を盛り上げるべく、音楽とスポーツの枠を超えて、今後も様々なコラボレーションを実施予定。

公式HP：https://www.niigata-albirex-bc.jp/

公式X：https://x.com/albi_bc_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/albi_bc_pr/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@albibc/videos

【アーティスト情報・プロフィール】

終活クラブ（シュウカツクラブ）

少年あああああ(Vo.／Gt.) 、石栗（Gt.）、イシダヒロキ（Ba）※ライブ活動休止中、羽茂さん（Key）、ファイヤー・バード（Dr.）

2020年8月「音楽を終わらせる為の音楽」を始める為。少年あああああ(Vo/Gt)を中心に同じ志を持つメンバーが集結し、終活クラブを結成。新潟を拠点に置き全国区で活動中。

不思議なバンド名やポップなキャラクター等、他者の目を惹くキャッチーさを武器としつつ、少々ひねくれながらも歌詞に絶対的な拘りを持った日本語ロックバンド。

OFFICIAL HP http://www.shukatsuclub.info/

X (旧Twitter) https://twitter.com/shukatsuclub

Instagram https://www.instagram.com/shukatsuclub/

TikTok https://www.tiktok.com/@shukatsuclub

YouTube https://www.youtube.com/@KIZUNARECORDS

＜ライブ情報＞

終活クラブ TOUR 2026『えんせいがんぼう』

4/10(金) 仙台 FLYING SON

4/15(水) 神戸 太陽と虎

4/17(金) 福岡 Queblick

4/19(日) 金沢 vanvanV4

4/25(土) 新潟 CLUB RIVERST

5/8(金) 大阪 BEYOND w/3markets[ ]

5/9(土) 名古屋 CLUB UPSET w/忘れらんねえよ

※チケット一般発売中

https://eplus.jp/sf/word/0000147258

終活クラブ メジャー2周年記念単独公演「そうぞうりょく」

■日程：2026年5月24日(日)

■会場：恵比寿LIQUIDROOM

■時間：Open17:00 / Start18:00

■チケット一般発売中

https://eplus.jp/sf/word/0000147258

※学割あり:22歳以下学生証提示で500円キャッシュバック

終活クラブ×shallm ツーマンライブ

・開催日時：2026年6月11日(木) 開場 18：15／開演 19：00

・会場：新宿LOFT ※オールスタンディング

・料金：前売 \3,500（税込）／当日 \4,000（税込）／学割\2,000（税込）※ドリンク代別\600

・チケット発売：一般発売2026/4/11(土)12:00～

https://eplus.jp/sf/detail/4493470001-P0030001

※スマチケのみ

※学割チケット予約のお客様は当日受付にて学生証提示必須。(学生は22歳以下)

・お問い合わせ：新宿LOFT 03-5272-0382