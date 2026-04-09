『ブラック・ジャック』のコラボカフェが東京・大阪・名古屋にて開催決定！あなたが書き込むカルテで判明するキャラクタータイプ☆選択が試される正解のない世界を楽しんで

株式会社エスエルディー

選択次第で味や見た目が変わるメニューひとつひとつの選択をカルテに書き込み、その先であなたのキャラクタータイプが判明。

黒のバンズとホワイトソースでブラック・ジャックをイメージした「ふたりの黒いホットドッグ」は、お料理に付いてくる怪しげな注射器のソースを使うのか、使わないのか。「天才外科医の2択カレー」はブラック・ジャックの好物であるカレーを《健康的》と《背徳的》で異なる具材がトッピングされた2種類をご用意するなどメニューによって様々な選択が待ち受ける。

ブラック・ジャック？ピノコ？それともキリコなのか？どの選択をしても楽しい。けれど、他の選択も気になってしまう。見て食べるだけでないカフェ体験をお届けします。

さらに、カフェ限定オリジナルグッズも多数登場！『ブラック・ジャック』の世界を感じながら、選択の葛藤を味わってみては？

特設サイト :https://collabo.sld-inc.com/blackjack

■開催場所/期間/タイムスケジュール

▼ 東京・池袋

場所：Collabo_Index 池袋PARCO店

住所：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1丁目28-2 池袋PARCO 8階

電話番号：03-5985-4118

期間： 2026年４月10日(金) ～ ５月18日(月)

タイムスケジュール（90分入れ替え制）

１.11:15-12:45 ２.13:15-14:45 ３.15:15-16:45 ４.17:15-18:45

19:00～20:30はフリー入場制（最終受付：19:30）

東京（池袋）のご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/ataricafe-collabo/reserve?menu_lists=69b78a2f17ba93d8ab82452f

▼大阪・心斎橋

場所：Collabo_Index SHINSAIBASHI店

住所：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目6－1

電話番号：06-6786-8980

期間：2026年４月17日(金) ～ ５月25日(月)

タイムスケジュール（90分入れ替え制）

１.11:15-12:45 ２.13:15-14:45 ３.15:15-16:45 ４.17:00-18:30

18:30～20:00はフリー入場制（最終受付：19:00）

大阪（心斎橋）のご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/collabo-index-shinsaibashi-2/reserve?menu_lists=69b78a8ddad8887adfc99f15

▼愛知・名古屋

場所：Collabo_Index 名古屋店PARCO店（旧：kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店）

住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1 名古屋PARCO 南館5階

電話番号：052-684-8777

期間：2026年４月17日(金) ～ ５月25日(月)

タイムスケジュール（90分入れ替え制）

１.11:15-12:45 ２.13:15-14:45 ３.15:15-16:45 ４.17:00-18:30

18:30～20:00はフリー入場制（最終受付：19:00）

愛知（名古屋）のご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/kawara-nagoya-collab/reserve?menu_lists=69b78a73e982362f03a1ad10

■注意事項

＜店舗での支払方法について＞

⚫現金、クレジットカード、交通系IC,コード決済などがお使い頂けます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

＜ご予約について＞

⚫予約優先制（ご予約はオンラインのみ）となっております。WEB予約は前日17時まで承ります。

フリー入場枠に関しては最終受付時間までに店頭にて受付をお願い致します。

フリー入場枠ご希望のお客様は当日店舗にて入場料として550円（税込）を頂戴しております。

ご予約のお客様と同様に来場特典をお渡しさせて頂きます。

※お電話でのご予約問い合わせは承っておりませんので予めご了承ください。

＜お席の時間について＞

⚫当店は、お席時間90分制（ラストオーダーは終了の30分前）となります。カフェご利用時にはフード・デザート・ドリンクよりお1人様1品以上のご注文をお願いしております。ドリンク、グッズは追加のオーダーが可能です。ラストオーダーまでにご注文をお願いいたします。

⚫各回スタート時間より15分を過ぎてもご連絡のないまま来店がない場合は自動キャンセル扱いとさせていただきます。

＜ご予約に関する注意事項＞

⚫お席ご予約権の売買、譲渡は固くお断りさせていただきます。

⚫予約確定後のキャンセルは一律キャンセル料100％を頂戴する規約としております。

⚫ご来店が難しい場合は必ずマイページよりキャンセルをお願いいたします。

⚫ご予約のキャンセルは、TableCheckマイページから可能です。

＜ご来店時の注意事項＞

⚫未就学児童のお子様は、保護者の方が同伴される場合に限りご入店いただけます。

またベビーカーやベビーチェアご利用のお客様はご利用時間までに店舗へご連絡ください。

（ベビーチェアには数に限りがございますので予めご了承ください。）

⚫尚、未就学児童のお子様も座席を必要とされる場合には、着席人数分のご予約をお願いいたします。

⚫1予約1テーブルあたり、最大4名様までのご案内とさせていただいております。5名様以上でご予約いただく場合はテーブルを分けてのご案内となります。また、その際は横並びのお席でのご案内のお約束はできかねますので予めご了承ください。

⚫当日は各回開始時間の15分前より入場受付を開始いたします。近隣店舗及びご通行の妨げとなりますので、各回開始時間より20分前以前のお並びはご遠慮いただいております。

⚫受付時は、ご予約完了メールもしくは予約サイトマイページ上のご予約詳細を確認させていただきます。

※スクリーンショットや印刷物は不可となります。※必要に応じて身分証のご提示をお願いする場合がございます。

⚫開始時間後の途中入店は可能ですが、ラストオーダー/ご退店時刻の延長はできかねます。

⚫店内で提供しているもの以外のご飲食はご遠慮ください。

⚫ご注文はスマートフォンからのモバイルオーダーにてお願いしております。※スマートフォンをお持ちでないお客様は従業員までお声掛けください。

⚫お食事はできあがり次第ご提供のため、ご提供順番が前後する可能性がございます。

⚫また、まとめてご注文いただいたお食事につきましても、できあがり次第のご提供をさせていただいております。

⚫お手荷物や貴重品、お持ち込みいただいたグッズ等の管理はお客様自身にて行なっていただきますようお願いいたします。

⚫店内で発生しました事故・盗難につきましては、当店では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

⚫メニュー数量には限りがございます。万が一、品切れの際はご容赦の程お願いいたします。

⚫お客様間での交流は他のお客様のご迷惑やお食事のご提供など従業員の妨げにならないようにお願いいたします。

＜グッズのご購入・配布ノベルティに関する注意事項＞

⚫グッズはコラボメニューをご飲食して頂いたお客様のみご購入いただけます。グッズのみでのご購入はできません。予めご了承ください。

⚫グッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。

⚫メニュー・グッズ・ノベルティ数量には限りがございます。なくなり次第終了となる可能性がございます。

⚫店内または店頭付近でのトレーディング行為（ノベルティに限らず）につきましても、他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

⚫グッズは購入制限の設定・解除をさせていただく場合がございます。

⚫グッズのご購入はメニューをオーダー後、ご入店からの制限時間内にお願いします。

⚫一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。予めご了承ください。

⚫お買い上げ後の商品は、お客様都合による変更・返品・交換は、お受けしておりません。

⚫事後販売（EC）を予定しております。