グリーエックス、LINEミニアプリ『しろまるのおへや』を提供開始

グリーエックス株式会社

グリーエックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：足立 和久、グリーホールディングス株式会社100％子会社）は、LINEスタンプキャラクター「しろまる」を題材とした育成ゲーム『しろまるのおへや』をLINEミニアプリとして提供開始しました。

■サービスの提供背景

グリーエックスは、グリーホールディングスの「インターネットを通じて、世界をより良くする。」というミッションのもと、DXコンサルティング事業を通じて企業のサービス設計から開発、運用、グロース支援までを一貫して手がけてまいりました。

近年、LINEミニアプリは企業と生活者をつなぐ新たなプラットフォームとして急速に成長しており、1億人(※1)を超えるLINEユーザーに対して、アプリのダウンロードなしにサービスを届けられる強みが注目されています。一方、IPコンテンツの領域では、キャラクターを活用したデジタル体験への需要が高まる中、その魅力を最大限に引き出すための開発力やグロース運用のノウハウが求められています。

こうした背景のもと、当社がこれまで培ってきたデジタルサービスの企画・開発力と運用知見を活かし、「しろまる」のIP価値を最大化する育成ゲーム『しろまるのおへや』を開発いたしました。LINEミニアプリならではの手軽さと、キャラクターとの豊かなふれあい体験を両立することで、幅広いユーザーのみなさまに日常の中の小さな癒やしをお届けしてまいります。

■サービス概要

『しろまるのおへや』は、LINEスタンプシリーズで愛されるキャラクター「しろまる」と一緒に暮らしながら、会話やお世話を通じて絆を深めていく育成ゲームです。プレイヤーはしろまるに話しかけたり、日々のお世話をしたりすることで、しろまるとの親密度を高めていきます。さまざまな姿のしろまるを「ずかん」に集めてコンプリートを目指す、コレクション要素も楽しめます。

LINEミニアプリとして提供するため、アプリのダウンロードは不要。LINEを開くだけで、いつでも手軽にしろまるとのふれあいをお楽しみいただけます。

・詳しくはこちら：LINEミニアプリ『しろまるのおへや』(https://miniapp.line.me/2009519056-3NGFqxBO)

■「しろまる」について

「しろまる」は、クリエイター・いしいともこ氏が手がけるLINEスタンプの人気キャラクターです。シンプルで愛らしいデザインと、豊かな表情が多くのユーザーに支持されています。

■今後の展望

グリーエックスは、DXコンサルティング事業で培った企画・開発力と運用知見を活かし、企業のDX支援にとどまらず、IPコンテンツとデジタル技術を掛け合わせた新たな体験価値の創出に取り組んで本サービスの提供を通じて得られるLINEミニアプリの開発・運用ノウハウを、今後のクライアント支援にも還元し、LINEプラットフォームを活用したサービス開発の支援領域をさらに拡大してまいります。

また、AI技術の活用による、よりパーソナライズされたユーザー体験の実現にも注力し、デジタルコンテンツ領域における事業機会の拡大を目指してまいります。

※1：出典：LINEヤフー株式会社、2026年1月29日、『LINE、国内月間利用者数が1億ユーザーを突破』、https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/020058/

■会社概要

会社名：グリーエックス株式会社

URL：https://gree-x.com/

代表者：代表取締役社長 足立 和久

設立：2007年3月15日

本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

事業内容：DXコンサルティング事業、DXソリューション事業

【本件に関するお問い合わせ】

グリーエックス広報担当：宮川（みやがわ）

TEL：03-5770-9547 E-mail : pr@gree-x.com