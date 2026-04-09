「あまりん」を1.6kgも使う特大ショートケーキは、数量・期間限定。豊洲パーラーの特別企画「あまりん苺のデコレーションケーキ」

株式会社 食文化

グルメ・生鮮食品のECサイトを展開する株式会社 食文化（東京都港区、代表取締役：萩原 章史）は、創業25周年を記念し、埼玉県産のブランド苺「あまりん」を約1.6kg使用したデコレーションケーキを、数量限定でご用意いたします。

25年＝9131日分の感謝を込めた、特別な一台です。豊洲パーラー「あまりん苺のデコレーションケーキ」一台 30cm×30cm 詳しくは、特設ページをご覧ください。うまいもんドットコム、豊洲市場ドットコム等で取り扱います。

使用するのは、濃厚な甘みで知られる埼玉県産のブランド苺「あまりん」

詳細を見る :https://www.umai-mon.com/user/collection/739

「あまりん」は、埼玉県が開発した品種で、「やよいひめ」と「ふくはる香」を掛け合わせて誕生しました。強い甘みと穏やかな酸味、みずみずしい果汁が特長で、練乳がいらないとも言われるほどの味わいです。

果肉はほどよい弾力があり、生クリームにも負けない存在感を持ちます。本商品では、完熟した食べごろのものを厳選し、たっぷりと使用しています。

上面はもちろん、中にも半分にカットした苺を敷き詰め、どこを切っても苺が現れる仕様です。青果の目利きがいる当社だからこそ実現できた、素材の魅力を存分に味わえる一台です。

本品は受注後に製造し、仕上げたその日にお届けいたします。苺の瑞々しさとクリームの口どけを最も良い状態でお楽しみいただくため、配送は東京23区内限定の当日便で対応いたします。

「あまりん」の魅力を最大限に引き出す、絶妙なバランスで構成

主役である苺を際立たせるため、スポンジは軽やかで口どけの良い食感に。生クリームには北海道産の乳脂肪38％を使用し、コクがありながらもすっきりとした後味に仕上げました。

画像はイメージです。配送時の品質保持のため、中の苺は半分にカットして並べた仕様でお届けいたします。

パティシエでスイーツプランナーのmaacoの関谷真紗美さんが製造を担当

関谷さんは、食材の魅力を引き出す商品開発に定評があり、「豊洲パーラー」のスイーツも数多く手がけてきました。

株式会社 食文化

2001年 インターネットやパソコンが使えない生産者を支援するためのネット販売システムを構築し、産直グルメEC「うまいもんドットコム」を開業。2004年 東京中央卸売市場(築地青果市場)と提携し市場直結EC「築地市場ドットコム(旧 豊洲市場ドットコム(現」を開始。お問い合わせはこちらから https://www.shokubunka.co.jp/contact/