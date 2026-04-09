グローバルポップアイコンのジェニーが RAY-BAN & RAY-BAN METAのグローバルアンバサダーに就任

ルックスオティカジャパン株式会社RAY-BAN DADDY-O

ポップアイコンの枠を超え、グローバルカルチャーを牽引するジェニー（Jennie）。著名なシンガー、ラッパー、ソングライター、女優として知られ、K-POPガールズグループ BLACKPINK（ブラックピンク）のメンバーでもある彼女は、同世代で最も影響力のあるアーティストの一人です。独自の才能だけでなく、先進的なスタイル感覚でも高く評価されるジェニーは、表現と革新への飽くなき探求心を持つRay-Ban（レイバン）のDNAを体現する存在です。

このたび、ジェニーはRay-BanとRay-Ban Meta（レイバン メタ）のグローバルアンバサダーに就任しました。ブランドの伝統と革新的な技術デザインの交わりが、彼女のクリエイティブな感性と美しく調和しています。

「Ray-Banとパートナーシップを組めることを本当に嬉しく思っています。最初から自然なつながりを感じていました。私にとって自信とは、声高に主張するものではなく、自分らしくいるのが心地よく感じられ、ありのままの自分を静かに表現することから生まれるものです。Ray-Banにはまさにそんなエネルギーがあります。シンプルかつ個性的で、日常に寄り添ってくれる存在。毎日身につけて、自分のムードを作ってくれるようなアイテムが好きで、今回のコラボレーションはまさにぴったりだと感じます」と語るジェニー。

RAY-BAN META BLAYZER OPTICS (GEN 2)＊日本未発売

Ray-BanとRay-Ban Metaは初めて統一されたクリエイティブビジョンのもと、ジェニーの斬新な美意識、表現力豊かなエネルギー、そして揺るぎない自己肯定感を捉えた、印象的なグローバルキャンペーンを展開します。時代を超越したスタイルと最先端のイノベーションが共存する世界。Ray-Banのビジュアルは、大胆でありながらミニマルで、ジェニーのステージネームであるジェニー・ルビー・ジェーン（Jennie Ruby Jane）へのオマージュとして、深紅のアクセントが差し込まれています。一方、Ray-Ban Metaのキャンペーンでは、エディトリアル的なファッションと次世代のMetaテクノロジーのシームレスな融合を表す、柔らかなブルーのトーンを基調に、彼女の飾らない自信にマッチするスタイルを表現しています。

ジェニーの躍動に共鳴するフレームで、あなたの次の一歩を。

＜Behind The Scenes＞

＜商品情報＞

RAY-BAN DADDY-O RB2016 601/31

ジェニーの定番アイテムであるDaddy-O（ダディーオー）は、90年代のエッジが効いたデザイン。丸みを帯びたレクタンギュラーシェイプのクリスタルレンズとメタルのロゴを配した特徴的な、スポーティでありながらシックなスタイル。アイコン的存在であるジェニーも認める、際立つレトロなシルエットが魅力です。

RAY-BAN ALIX - RB3781 003/80

包み込むようなフルレンズシールドのAlix（アリックス）は、Y2Kスタイルのアーバンエッジで最大限のインパクトを与えます。洗練されたメタルテンプルと流線型のシルエットが特徴的なこのモデルは、個性的なスターにふさわしい大胆なステートメントアイテムです。

RAY-BAN RB3774D 001/9A

アジアンデザインコレクションに仲間入りしたこのヴィンテージ風メタルフレームは、フラットレンズ、存在感を放つテンプル、そしてジェニーのエッジの効いた雰囲気にぴったりのシェイプが特徴。ローブリッジフィットで、快適なかけ心地とスターならではのファッショナブルなスタイルを兼ね備えています。

RAY-BAN RX3774VD 2993

ヴィンテージ感あふれるメタルオプティカルフレームがアジアンデザインコレクションに仲間入り。ローブリッジフィットで、スタイリッシュでありながら快適なかけ心地を実現。存在感のあるテンプルとエッジの効いたシェイプが特徴で、自信に満ちたファッショナブルな雰囲気を演出します。

RAY-BAN RX5449D 8464

レトロな魅力と現代的なエッジの出会い。フェミニンなアセテート製キャットアイフレームが、アジアンコレクションコレクションに登場。自信に満ちたトレンドセッターのためにデザインされています。ローブリッジフィットとアイコニックなリベットが、遊び心のあるシルエットを生み出します。

RAY-BAN DREA RB3783 003/81

Drea（ドリア）は、バイオベースナイロンレンズとヴィンテージな魅力あふれるメタルキャットアイシルエットが特徴。Pulseコレクションに仲間入りしたこのフレームは、彼女の厳選されたカプセルコレクションに、さりげないレトロシックな雰囲気を添えます。

Ray-Banについて

1937年、Ray-Banは誕生しました｡「光を遮断する」という、サングラスの機能そのものに由来する意味を持つRay-Banは、1923年に米国陸軍航空のパイロットが､太陽の眩しさや紫外線からパイロットの眼を保護するサングラスの開発を依頼したことが始まりです。6年の歳月を経て「アビエーター」が誕生し、市販化されると同時にRay-Banブランドが誕生しました。誕生当時から変わらないスタイルを保ちながらも、アビエーターは現在でも伝統的なスタイルとなっています。音楽や映画のシーンにたびたび登場し、いつの時代においてもカルチャーの象徴となり、決して一トレンドに流されず独特のスタイルを貫いています。 80年前にアメリカのパイロットの新たな境地への挑戦をサポートしてからずっと、オーセンティックであり、自由なブランドとして存続し続けています。多くのミュージシャンやセレブリティーに愛され、時代の先端を行くブランドとして世界中の多くの人々に愛され続けています。Ray-Banはエシロールルックスオティカグループの一員です。

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