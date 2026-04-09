春の全品20%OFFキャンペーン実施中｜ピスタチオスイーツ専門店「MAX PISTACHIO」
株式会社より善く伸ばすが運営する、ピスタチオスイーツ専門店「 MAX PISTACHIO（マックス ピスタチオ）」は、春の全品20%OFFキャンペーンを実施中です。
イタリア・シチリア産ピスタチオにこだわり、その香ばしさとコクを最大限に引き出したスイーツは、ピスタチオファンを中心に高い支持を獲得。
この機会にぜひ、日々を彩るピスタチオスイーツをお楽しみください。
■ 全品20%OFF！商品例
ピスタチオスイーツテリーヌ
MAX PISTACHIOの看板商品。美味しさに感動する人続出！
食べた瞬間から飲み込んだ後の余韻まで、ずっとピスタチオを感じることができます。
価格：5,380 円（税込）→ 4,304 円（税込）
https://maxpistachio.com/products/1
超濃厚ピスタチオプリン4個入
とろーりなめらかな濃厚ピスタチオが幸せな一品。ピスタチオの香ばしさがふわっと広がって、思わずにんまりしちゃうおいしさです。
価格：3,160 円（税込）→ 2,528 円（税込）
https://maxpistachio.com/products/2234
Dチョコピスタチオバー（ビター or ミルク）
人気のドバイチョコレート「D チョコ ピスタチオ」の板チョコタイプが新登場。
しっかりとした厚みの中に、自慢のピスタチオ・カダイフがたっぷり。
ピスタチオペーストに加え刻みピスタチオもたくさん入って、ピスタチオの美味しさを最も感じられるドバイチョコなのではないでしょうか！
ザクザク食感がとっても楽しく美味しい一品です。
価格：1,990 円（税込）→ 1,592 円（税込）
https://maxpistachio.com/products/92379
https://maxpistachio.com/products/59138
Dチョコ ピスタチオ（ビター or ミルク）
人気のドバイチョコレート「D チョコ ピスタチオ」に、待望のミルクチョコレートフレーバーが新登場。優しい甘さのミルクチョコレートが、香ばしいピスタチオの風味を引き立ててくれます。
価格：1,580 円（税込）→1,264円（税込）
https://maxpistachio.com/products/2
https://maxpistachio.com/products/84297
ピスタチオバターサンド 超ピスタチオ・チェリー 3個入
ピスタチオを贅沢に配合したバタークリームに、濃厚なピスタチオソースを忍ばせたバターサンド。
チェリーソースを加えたフレーバーとの 3 個セットで、味の違いも楽しめます。
価格：2,250 円（税込）→1,800円（税込）
https://maxpistachio.com/products/12489
■ キャンペーン期間
予定販売数量に達し次第終了いたします。
■ MAX PISTACHIO について
「MAX PISTACHIO」は、ピスタチオ好きのプロデューサー・ヒキノトオルが 2020 年に立
ち上げたピスタチオスイーツ専門店。
イタリア・シチリア産ピスタチオにこだわり、その魅力を最大限に引き出したスイーツを提供しています。
公式ホームページ: https://maxpistachio.com
店舗情報: https://maxpistachio.com/pages/store
X: https://x.com/maxpistachio1
Instagram: https://www.instagram.com/maxpistachio_official
LINE アカウント：https://lin.ee/4QdRJGA
MAX PISTACHIO
【問い合わせ】
TEL：03-6820-0808
M A I L：info@maxpistachio.com
担当：引野/石川