【Hands JAPAN】洗髪が「高単価メニュー」に変わる。176gの超軽量デバイス『Billy’s care』、サロン向け導入プログラムを始動。

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPAN（本社：東京都渋谷区）は、医学博士が開発した独自波形（EMS/微弱電流）を用いるコンディショニング・デバイス『Billy’s care（ビリーズケア）』を活用した、ヘアサロン経営者向けの導入プログラムの提供を開始いたしました。 既存メニューに「微弱電流ヘッドスパ」などの高単価な付加価値メニューを省スペース・低コストで組み込める、全く新しいサロン経営ソリューションです。

■ ヘアサロン業界が抱える課題

昨今の美容業界では、店舗の乱立による「価格競争」と、それに伴う「客単価の低下」が深刻化しています。サロン経営を持続的に成長させるためには、「他店にはない高付加価値メニューの創出」が急務です。

■ 『Billy’s care』がもたらす3つの美容室への導入メリット

『Billy’s care』は、これらの経営課題を「テクノロジー」と「手技の融合」によって解決します。

1. 既存の手技を活かした「高単価メニュー」の即時展開

40mm × 100mm × 80mm（コネクタ突起除く）/約176g

専用の導電グローブを着用することで、スタイリストの指先から直接、微細な筋肉へアプローチする電流を流すことができます。これにより、いつもの「ヘッドスパ」や「肩回りマッサージ」が、深層筋肉の緊張を和らげる極上のリラクゼーションメニューへと進化。大掛かりな機材投資をすることなく、客単価の大幅な向上を実現します。

2. シャンプー台でも安心。「水」だけで通電し、ジェル不要で髪を汚さない

本体重量わずか「176g」とスマートフォンのように軽量・コンパクトで、ワゴンやバックヤードの場所を取りません。さらに最大の特長は、専用のジェルやオイルを必要とせず、「少量の水」だけで通電する点にあります。施術後に髪がベタつく心配がなく、美容室のオペレーションに極めてスムーズに導入可能です。

3. アプリによる「可視化」でリピート率向上と、スタッフ自身のケア

※本製品はiOSにのみ対応しております

専用アプリを通じて筋肉の抵抗値をリアルタイムで数値化できるため、お客様へ論理的なカウンセリングが可能になり、定期的なケアへのモチベーションを高めます。

【料金説明】

ご利用期間 1～36ヵ月目 ： 月額 30,000円

ご利用期間 37～60ヵ月目 ： 月額 15,000円

ご利用期間 61ヵ月目～ ： 月額 4,500円

※Billy１台あたりの料金。

※利用年数に応じて自動的に料金が切り替わるため、申請等の手続きは不要です。

■ 開発者：織田 聡 氏（医学博士）のコメント

「現代の人々はスマートフォンの酷使や日常のストレスにより、頭皮や首回りの筋肉が常に緊張し、生体電流のバランスが乱れがちです。美しい髪や健やかな表情は、根本的な心身のリラックスから生まれます。 『Billy's care』は、美容師の手の温もりと微弱電流テクノロジーを融合させることで、頭皮に無理な摩擦や強い圧をかけることなく、深層筋肉を優しくほぐします。お客様の『外見の美』だけでなく『内側からの癒やし』を追求するサロンにこそ、この安全で新しいケア体験が必要です。」

■ 今後の展望

現代社会におけるストレスや疲労の多様化に伴い、お客様がサロンに求める価値は「外見の美しさ」から「心身の根本的な癒やし」へと変化しています。 株式会社Hands JAPANは、『Billy’s care』の導入支援を通じて、全国の美容室が単なるヘアケアの枠を超え、お客様の生体電流からコンディションを整える「トータルウェルネス拠点」へと進化する未来を描いています。テクノロジーと手技の融合により、他店にはない圧倒的な付加価値を生み出し、選ばれ続けるサロンづくりを全力でサポートいたします。

無料体験・資料請求はこちら :https://www.billyscare-system.com/contact.html

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPANは、医師開発の次世代ハンドテクノロジー『Billy's Care』を展開するウェルネススタートアップです。「176gの超軽量設計」「Webアプリ連携による施術の数値化」「医学的知見に基づく独自波形」を軸にプロフェッショナルケアのインフラ構築を目指しています。手技とテクノロジーを融合させることで、施術者の身体的負担を軽減し、多領域におけるコンディショニングの質を劇的に進化させます。

所在地：東京都渋谷区渋谷3-6-18-2F

代表者：織田しのぶ

HP：https://corp.hands-japan.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HandsJAPAN 担当：大橋・樋口

下記フォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.billyscare-system.com/contact.html