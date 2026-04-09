「医療的ケアがあるから無理」を覆す--無人島に挑んだ家族の記録、上映会を開催（4月19日・栃木）

一般社団法人Burano

医療的ケアが必要な子どもとその家族が無人島キャンプに挑んだ姿を描くドキュメンタリー映画『Return to My Blue(https://return-to-my-blue.studio.site/)』（監督・プロデューサー：野口 雄大）の上映会が、2026年4月19日、栃木県小山市の福祉拠点「Burano Oyama」で開催されます。上映後には、実際に無人島キャンプに参加した家族によるトークセッションも予定されています。

主催する一般社団法人Buranoは、医療的ケア児とその家族も自然体験にアクセスできる社会を目指し、アウトドアプロジェクト「INCLUSIVE CAMP」を展開しています。本上映会では、無人島キャンプに挑んだ家族の記録を通じて、社会にある“できない前提”を問い直す機会を創出します。

■ 医療的ケア児と家族の挑戦を記録

映画『Return to My Blue』は、電源や医療環境が限られる無人島でのキャンプに挑んだ医療的ケア児の家族の姿を追ったドキュメンタリーです。

医療機器を必要とする子どもにとって、電気のない無人島は現実的には選択肢になりにくい場所とされています。本作は、その前提に向き合いながら準備を重ね、実際に挑戦した家族の記録です。その体験は、「医療的ケアがあるから難しい」とされてきた状況に対し、新たな可能性を示しています。

作品は海外映画祭でも評価され、LOS ANGELES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL、INDEPENDENT SHORTS AWARDS、Peshawar International Film Festival、Chicago Cinema AWARDS

など複数の国際映画祭で受賞しています。

■「支援される側」から「語り手」へ

上映会では、映画に登場する吉原純代さんによるトークセッションも予定されています。無人島キャンプを体験し、その記録をINCLUSIVE CAMPへ寄稿した当事者として、映像や文章では伝えきれない現場の実感や思いを語ります。

Buranoが展開する「INCLUSIVE CAMP」は、医療的ケア児の家族が体験を共有し、発信することも重視しているプロジェクトです。これまで「支援される側」として見られがちな当事者が、自然の中での挑戦を通じて、自らの言葉で経験を発信していく機会をつくっています。

今回の上映会も、その取り組みの一環として開催されます。

■ 福祉×建築の受賞拠点

会場となる「Burano Oyama」は、日本財団の「みらいの福祉施設建築プロジェクト2021(https://fukushi-kenchiku.jp/archive/2021/)」に選定され、第36回栃木県マロニエ建築賞(https://www.pref.tochigi.lg.jp/h15/kouhou/houdou/maronie36kettei.html)を受賞した施設です。

また、活動としての「INCLUSIVE CAMP」は2025年度グッドデザイン賞を受賞(https://www.g-mark.org/gallery/winners/28830?companies=ebf08a64-2e82-49a6-b729-f243b7c729a0&years=2025)しています。福祉の実践と建築の思想が交差する拠点で、医療的ケア児と家族の挑戦を記録した作品を上映します。

■ 開催概要

イベント名：INCLUSIVE CAMP グッドデザイン賞受賞記念上映会

日時：2026年4月19日（日）10:30～12:00（受付開始 10:00）

会場：Burano Oyama（栃木県小山市間々田586-2）

内容：10:30～ドキュメンタリー映画『Return to My Blue』上映、11:10～出演家族（吉原純代氏）によるトークセッション

対象：医療的ケア児とその家族、関係者など（事前予約制・最大30名）

※本上映会は招待制ですが、企業・行政・メディア関係者および当事者ご家族からのお問い合わせには、席の状況に応じて対応します。

■ 取材について

当日は、上映会およびトークセッションの撮影・取材対応が可能です。登壇者へのインタビューや、施設内の撮影にも対応いたします。

■団体概要

【 INCLUSIVE CAMP(https://inclusivecamp.com/)について】

医療的ケアが必要な子どもとその家族も含め、誰もが自然の中で過ごす体験にアクセスできる社会を目指したアウトドアプロジェクトです。社会課題への実践的なアプローチが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

【一般社団法人Burano(https://burano.or.jp/)について】

一般社団法人Buranoは、「世界はもっとカラフルにできる」をテーマに、医療的ケアのある子どもの母親たちによって設立された団体です。子どもとその家族を取り巻く社会課題の解決に取り組むとともに、日本財団「難病の子どもと家族を支える地域連携ハブ拠点(https://nf-nanbyoujishien.com/network/)」にも選定されています。

■お問い合わせ

本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込みは、下記よりご連絡ください。

※取材・撮影のご相談も受け付けております。

メール：yamazaki@burano.or.jp

URL：https://inclusivecamp.com/contact

（INCLUSIVE CAMPお問い合わせフォーム）

■作品クレジット

作品名：Return to My Blue

監督／プロデューサー：野口雄大

プロデューサー：中臺孝樹

ラインプロデューサー：小宮誠

アソシエイトプロデューサー：小林由佳

撮影：勝野楓太、松永昂大、野口雄大、中臺孝樹、堀田弘明

編集／グレーディング：堀田弘明

整音：郡弘道

アートディレクター：塚本哲也

コピーライター：上田浩和

字幕：坂口智佳

音楽：KAITO MORI、MION、アルベルト・ピッツォ

制作プロダクション：スタジオなあに