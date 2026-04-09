【HIROFU】職人の手仕事の温もりを纏う。オールレザーのメッシュシリーズ「BREZZA（ブレッツァ）」に、新型と新色が登場。

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開するレディースバッグブランド「HIROFU（ヒロフ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260409)） は、4月10日（金）よりオールレザーのメッシュシリーズ「BREZZA（ブレッツァ）」の2026春夏コレクション新型・新色を、オンラインストアおよび全国のHIROFU店舗にて発売いたします。

「HIROFU（ヒロフ）」は全国の百貨店を中心に靴・バッグ・小物を展開するレザーブランドです。1978年の創業以来、Simple/Minimal/Contemporaryをコンセプトにした、ベーシックで時代やトレンドに左右されることのない独自のスタイルを提案しています。

大人のリラックススタイルに馴染む、シンプルでミニマルな佇まい

夏でもレザーアイテムも楽しんでいただきたい。そんな想いから生まれたオールレザーのメッシュシリーズ、BREZZA（ブレッツァ）。

革のカットから編み込みに至るまで、全ての工程は熟練した職人の手作業によって行われています。ひとつとして同じものはなく、時を重ねるごとに味わいが増すこのバッグは、夏の定番アイテムとして上質なものを好む方に選ばれています。

シティでもリゾートでも活躍。新型ビッグショルダー

ハリのある水牛レザーをテープ状にカットし、職人の手で丁寧に編み上げた「ブレッツァ バッファロー」。 一本の長いテープをハンドルからボディまでひと続きに編み込んでいるため接ぎがなく、使う程にやわらかく馴染みます。

今回登場したのは、大きめサイズのワンショルダー。 ブレッツァシリーズのリッチな印象はそのままに、肩に掛けても手持ちでもバランスを取りやすいデザインで、シーンを問わず活躍します。

夏の装いを涼やかに彩る新色が仲間入り

「ブレッツァ バッファロー」シリーズには、新たに2色が登場いたします。

ミルキーなブルーの『アルプス』は、水牛レザー特有の艶がひんやりとした色味を引き立てます。

グレーベージュの「デザート」は、寒色と暖色の間を射抜いたような絶妙なカラーです。

豊富になったバリエーションで、夏の装いを涼やかに彩ります。

季節を超えて愛される「ブレッツァ ナッパレース」

とろけるように滑らかな質感のシープナッパで芯材を包み、ステッチをかけたロープを一目ずつ編み上げた「ブレッツァ ナッパレース」は、身に着けるものにこだわりを持つ方に選ばれています。

新色『マホガニー』はベースのブラウンにレッドを足した、重厚感のあるカラー。

春夏の光には涼やかに映え、秋冬の装いにはしっとりと馴染むこのカラーは、オールシーズンお使いいただける逸品です。

【ブレッツァバッファロー】ショルダーバッグ L 126,500円（税込）【ブレッツァバッファロー】 トートバッグM 107,800円（税込）【ブレッツァバッファロー】 トートバッグS 97,900円（税込）【ブレッツァナッパレース】 トートバッグS 133,100円（税込）

ぜひ一度全国のHIROFUショップおよびオンラインストアにてご覧ください。

「ブレッツァ」新色の詳細はこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/journal/260409/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260409&utm_content=brezza

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260409)

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【 Brand Concept 】

HIROFUのコンセプトはシンプル・ミニマル・コンテンポラリー。

1978年の創業以来、靴・鞄・小物など、素材の質感を活かした商品を生み出し続けているHIROFU。トレンドに流されることなく永くご愛用いただくことを願って、品質を大切にしたタイムレスな商品を提案しています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/