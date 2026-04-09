日本HP、HyperXブランドの強化を目指し、プロeスポーツチームFENNELとのパートナーシップ契約を締結

株式会社 日本HP

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- FENNEL所属の選手を最先端のゲーミングデバイスで支援- eスポーツ選手を目指す子供たちを応援する「For Future Project」を共同展開

株式会社 日本HP（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：岡戸 伸樹）は、 HPのゲーミングマスターブランドであるHyperXの日本市場でのブランド強化を目的に、プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）とパートナーシップ契約を締結しました。

HyperXは、HPのゲーミング製品のブランドです。プロのゲーム競技者からカジュアルゲーマーを含む幅広いゲーム愛好家に向けて、PCからゲーミングアクセサリを提供しています。2026年1月にOMENブランドを統合し、HyperXがゲーミング製品のマスターブランドとなりました。

HPは、HyperXブランドの幅広い製品の提供を通じて、世界中のeスポーツチームや選手を応援すると同時に次世代のプレイヤーの成長を支援しています。グローバルではRiot Gamesとの戦略的パートナーシップにもとづき、製品の共同開発、世界公式大会へのPCやディスプレイ、周辺機器の提供を通じてeスポーツの発展を支援しています。

この世界的な取り組みの一環として、日本においてはHyperXブランドの価値向上、認知強化を目的としてFENNELとパートナーシップ契約を締結しました。この契約により、年間を通してHyperXのマイク、ヘッドセット、キーボード、マウス、イヤホンなど、eスポーツ対戦に不可欠な最高水準のゲーミングアクセサリをFENNEL所属の選手やゲーム実況や配信を行うストリーマーに提供し、同チームの活動を支援します。また、選手のHyperXの動画への出演など、HyperXとFENNELのブランド訴求を展開していきます。

さらにHPとFENNELに共通する「eスポーツの未来を育てる」という共通のビジョンを日本で実現することを目指し、次世代支援プロジェクト「For Future Project」を共同で実施します。「For Future Project」はFENNELの選手が公式大会で勝利するたびに個別に設定する「For Future Counter」にポイントを加算していきます。このポイントが100に到達するたびに「憧れの選手を間近で見たい」、「もっと上達するために高機能のデバイスが欲しい」と願う子供たちを公式大会に招待したり、HyperXのゲーミングデバイスをプレゼントします。

詳細はFENNELパートナーシップ特設ページをご覧ください。

https://jp.ext.hp.com/accessories/personal/hyperx/fennel/（4月9日16時公開）

FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、8つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

〈提供予定製品（イメージ）〉

HyperX Quad Cast 2 S コンデンサーマイク USBマイク

HyperX Cloud III S Wireless ゲーミングヘッドセット

HyperX Origins 2 シリーズ

HyperX Pulsefire Haste 2 Sワイヤレスゲーミングマウス

HyperX Cloud Earbuds III有線ゲーミングイヤホン

◆ゲーミング製品に関する情報は、以下のURLを参照してください。

https://jp.ext.hp.com/accessories/personal/hyperx/ (https://jp.ext.hp.com/accessories/personal/hyperx/)

HPについて

HP Inc.（ニューヨーク証券取引所：HPQ）は、未来の働き方（Future of Work）を支援する世界的なテクノロジーリーダーです。180カ国以上で事業を展開し、ビジネスの成長とプロフェッショナルの充実した働き方を促進する、革新的なAI搭載デバイス、ソフトウェア、サービス、サブスクリプションを提供しています。

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