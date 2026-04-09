「海洋深層水」由来のミネラルを含む、熱中症対策にも適したスポーツドリンク「ミウ スポーツチャージ」を新発売
ダイドードリンコ株式会社
●商品特長
●商品概要
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「ミウ スポーツチャージ」を4月20日（月）より発売します※1 ので、お知らせいたします。
「ミウ」シリーズは、「海洋深層水」由来のミネラル※2を含む止渇飲料シリーズとして多くのお客様にご愛用いただいている人気シリーズです。
このたび発売する「ミウ スポーツチャージ」は、後切れすっきりとした味わいに仕上げるとともに、ナトリウムを40mg以上（100ml当たり）配合し、熱中症対策※3 にも適した飲料です。
これからの季節の塩分補給はもちろん、運動時の休憩や日常生活のリフレッシュなど、さまざまなシーンで、喉の渇きを心地よく潤していただけます。
※1 発売当初は青キャップでの販売となります。
※2 本シリーズのミネラルとは、ナトリウムのことです。
※3 本商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少なくとも、ナトリウム濃度として飲料100ml当たり40～80mg（食塩相当量として 0.1～0.2g）を含有する清涼飲料水です。
●商品特長
「ミウ スポーツチャージ」
◆スポーツドリンクらしい後切れすっきりとした、飲みやすい味わいに仕上げました。
◆ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上配合し、熱中症対策としても飲用可能なスポーツドリンクです。
●商品概要
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコお客様相談室 フリーダイヤル：0120-559-552