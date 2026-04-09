２０２５年度　マルエツの社会貢献活動実績について

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下 ：マルエツ）は、お客さまの笑顔と地域社会の持続可能な発展に貢献する取り組みとして、「盲導犬育成募金」や「子ども食堂応援募金」など、お客さまとともに社会貢献活動を行っています。

これらの活動において、２０２５年度にお客さまからお預かりした善意と、当社からの拠出の

総計および累計寄付金額、主な寄付金の活用内容をお知らせします。

２０２５年度の社会貢献活動実績

■盲導犬育成募金活動

２０２５年度寄付額：1３,５２２,５１０円

（累計寄付額：３９０，５５２，３９２円）

１９９３年より全店に募金箱を設置しています。盲導犬の育成にかかわる医療費、フード代、訓練費用をはじめとした視覚障害の方の

生活の質向上にお役立ていただいています。お預かりした募金は「公益財団法人日本盲導犬協会」へ寄付しています。

■子ども食堂応援募金

２０２５年度寄付額：１９,０00,00０円

（累計寄付額：1３３,５０７,00０円）

２０２０年より全店に募金箱を設置しています。未来を担う子どもの健やかな成長と、地域の活性化のため、子ども食堂を応援しています。全店でお預かりしたお客さまからの善意と、当社からの拠出は「認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ」を

通して、当社が出店する地域の「子ども食堂」へお届けしています。

■社会福祉の充実を目指す寄付活動

２０２５年度寄付額：２,７００,０００円

（累計寄付額：５２，３７３，０００円）

２００８年より全店に設置している飲料自動販売機の売上金１％相当額を寄付し、高齢者施設や児童養護施設等で備品等の購入など福祉の充実にお役立ていただいています。

当社店舗が所在する東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県小山市、茨城県坂東市の社会福祉協議会へ寄付しています。

■開発途上国の子どもワクチン支援活動のための寄付活動

２０２５年度寄付額：１，３１３，１３０円

（累計寄付額：１１，６２３，１４４円）

２０１１年より一部店舗にて回収したペットボトルキャップをリサイクル資源として売却し、その売却益全額を「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」（JCV）に寄付しています。ミャンマーやラオスなど開発途上国の子どもワクチン支援活動に役立てられます。

■災害支援募金活動

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135992/table/31_1_37afbbcd3787e1ec40a2391f537d2234.jpg?v=202604090651 ]

店頭にてお客さまからお預かりした各募金は、被災地域の生活支援や復興などに役立てられます。

■マルエツのフードドライブ活動

２０２５年度にお預かりした食品９７，７０２個

活動開始時（２０２１年２月）からの累計：２９２，９４７点

当社における「フードドライブ」活動は、ご家庭で使いきれない食品をお客さまから寄付していただき、社会福祉協議会やＮＰＯ法人などのフードバンク団体、自治体を通じて、支援を必要とされている施設や団体、子ども食堂、ご家庭などにお届けする取り組みです。１３３店舗（２０２６年４月9日時点）で常時実施しています。

※当社の環境保全活動についてはホームページ「マルエツのサステナビリティ」からご覧いただけます。

https://www.maruetsu.co.jp/sustainability/environmental/

以上

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。