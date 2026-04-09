魅力溢れるマンホールふたデザインで「将棋のまち高槻」をPR

高槻市マンホールふた（高槻城公園）

将棋に関連した様々な取り組みで街を盛り上げる高槻市で、令和8年4月9日（木曜日）から5月20日（水曜日）まで、「将棋のまち高槻」の普及につながる魅力的なマンホールふたのデザインを募集する企画を実施。採用されたデザインを含めたマンホールふたが新調され、市中心部に位置し、1日平均14000人が通行する「高槻センター街」内に今年の冬頃に設置されます。

このマンホールふたは、「将棋のまち高槻」の取り組みとして、市が設置を予定しているもので、デザインの募集は、商業の活性化や地域のにぎわいづくり、若手クリエイターの発掘・育成を目的に平成13年から開催されている参加型のアートイベント「たかつきアート博」が25周年企画として実施。「将棋のまち高槻」の普及につながる魅力的なデザイン」をテーマに、中学生の部、高校生の部、一般の部の3つの部門に応募いただいたデザインの中から、中学生の部・高校生の部それぞれ1点、一般の部3点の計5点を選定します。選定されたデザインをもとに製作されるマンホールふたは、JR高槻駅と阪急高槻市駅を結び１日平均14000人が通行する「高槻センター街」内に今年の冬頃設置される予定。たくさんのご応募をお待ちしています。

【デザイン募集の概要】

テーマ：「将棋のまち高槻」の普及につながる魅力的なデザイン

募集期間：令和8年4月9日（木曜日）から令和8年5月20日（水曜日）まで

応募資格：

中学生の部 高槻市に在住または在学している中学生

高校生の部 高槻市に在住または在学している高校生

一般の部 高槻市に愛着や関心を持ち、街の魅力を表現したい令和8年4月9日現在18歳以上の人

※高校生を除き、専門学校生、大学生を含む

募集内容：

応募数は1人1作品まで（グループでの応募は不可）とし、手描き、電子データどちらでも可能。

応募方法：

作品を郵送（当日必着）、持参またはメールで産業振興課へ提出

住所：高槻市桃園町2番1号

電話：072-674-7411

メールアドレス：takatsuki-artexpo@city.takatsuki.osaka.jp

【関連ホームページ】

たかつきアート博25周年マンホールデザイン公募企画（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/shogi/168327.html