魅力溢れるマンホールふたデザインで「将棋のまち高槻」をPR
マンホールふた（高槻城公園）
将棋に関連した様々な取り組みで街を盛り上げる高槻市で、令和8年4月9日（木曜日）から5月20日（水曜日）まで、「将棋のまち高槻」の普及につながる魅力的なマンホールふたのデザインを募集する企画を実施。採用されたデザインを含めたマンホールふたが新調され、市中心部に位置し、1日平均14000人が通行する「高槻センター街」内に今年の冬頃に設置されます。
このマンホールふたは、「将棋のまち高槻」の取り組みとして、市が設置を予定しているもので、デザインの募集は、商業の活性化や地域のにぎわいづくり、若手クリエイターの発掘・育成を目的に平成13年から開催されている参加型のアートイベント「たかつきアート博」が25周年企画として実施。「将棋のまち高槻」の普及につながる魅力的なデザイン」をテーマに、中学生の部、高校生の部、一般の部の3つの部門に応募いただいたデザインの中から、中学生の部・高校生の部それぞれ1点、一般の部3点の計5点を選定します。選定されたデザインをもとに製作されるマンホールふたは、JR高槻駅と阪急高槻市駅を結び１日平均14000人が通行する「高槻センター街」内に今年の冬頃設置される予定。たくさんのご応募をお待ちしています。
【デザイン募集の概要】
テーマ：「将棋のまち高槻」の普及につながる魅力的なデザイン
募集期間：令和8年4月9日（木曜日）から令和8年5月20日（水曜日）まで
応募資格：
中学生の部 高槻市に在住または在学している中学生
高校生の部 高槻市に在住または在学している高校生
一般の部 高槻市に愛着や関心を持ち、街の魅力を表現したい令和8年4月9日現在18歳以上の人
※高校生を除き、専門学校生、大学生を含む
募集内容：
応募数は1人1作品まで（グループでの応募は不可）とし、手描き、電子データどちらでも可能。
応募方法：
作品を郵送（当日必着）、持参またはメールで産業振興課へ提出
住所：高槻市桃園町2番1号
電話：072-674-7411
メールアドレス：takatsuki-artexpo@city.takatsuki.osaka.jp
【関連ホームページ】
たかつきアート博25周年マンホールデザイン公募企画（高槻市ホームページ）
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/shogi/168327.html