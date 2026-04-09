五感を満たす体験をARIAS & TASTES

インターコンチネンタルホテル大阪インターコンチネンタルホテル大阪チャペル

2026年4月9日（木）、日本・大阪: インターコンチネンタルホテル大阪（所在地：大阪市北区、総支配人：ジェローム・パラコール）では、「息をのむほど美しい日本のチャペル100選」に2度選ばれたチャペルにて、メゾ・ソプラノの林美智子氏とピアニストの石野真穂氏を迎え、美しい音楽に触れるひとときをお届けいたします。チャペルでのコンサートの後には、インターコンチネンタルホテル大阪のレストランにてお食事をお楽しみいただけます。

約7メートルの高さのある天井で楽しむ林氏の歌声と、石野氏のピアノが届ける美しい響きを、チャペルという特別な場所で体験することで、普段耳にできない体験を提供いたします。実力派オペラ歌手の林氏による様々な楽曲に酔いしれるひとときをお楽しみいただけます。

その後は、9年連続ミシュランガイドに1つ星として掲載された「スペシャリティレストラン ピエール」または春の到来を祝うメニューをセミブッフェ形式でお楽しみいただける「ノカ ロースト＆グリル」にてお楽しみいただけます。音楽に酔いしれ、インターコンチネンタルホテル大阪の味に酔いしれる2日間限定のイベントです。

イベント詳細：

日程：2026年5月27日（水）・28日（木）

時間：18：00開場／18：30開演／19：00ディナー

場所：チャペル（3階）・レストラン（20階）

料金：スペシャリティレストラン ピエールディナー付き 1名あたり30,250円

ノカ ロースト＆グリルディナー付き 1名あたり12,500円

ご予約：https://icosaka.com/offer/ariastastes

※事前決済制・ご予約は2026年5月20日まで

記載の料金には、税金が含まれております。別途15％のサービス料を頂戴いたします。

林 美智子氏について

東京音楽大学声楽演奏家コース卒業。新国立劇場オペラ研修所第1期修了。文化庁派遣芸術家在外研修員としてミュンヘンに留学。2003年国際ミトロプーロス声楽コンクール最高位入賞。第5回ホテルオークラ音楽賞受賞。

二期会、新国立劇場を中心に数多くのオペラに出演、2015年には紀尾井ホールにて「オリンピーアデ」のアルジェーネ、日生劇場にて「ドン・ジョヴァンニ」エルヴィーラ役と、初役に挑み卓越した歌唱と抜群の存在感を示した。

チョン・ミョンフン、パーヴォ・ヤルヴィなど国内外の指揮者と主要オーケストラに共演を重ね、また、モーツァルトのダ・ポンテ三部作オペラ「コジ・ファン・トゥッテ」「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」を自らプロデュースするなど人気、実力ともに群を抜くメゾ・ソプラノとして幅広く活動している。

CDは、「赤と黒」「地球はマルイぜ～武満徹：SONGS」、「ベル・エクサントリック～林美智子ベル・エポック歌曲集」をリリース。大阪音楽大学特任准教授及び日本大学芸術学部声楽講師。

オフィシャル・ホームページ： https://www.japanarts.co.jp/artist/michikohayashi/

(C)Toru Hiraiwa

石野 真穂氏について

桐朋学園大学音楽学部ピアノ専攻卒業。同大学アンサンブル・ディプロマ修了。その後、パリ市立シャトレ劇場に於いてサビーヌ・ヴァタンのもと、コレペティトゥーアの研鑽を積む。在仏中、劇場主催コンサート「les midi musicaux」を始め、数々の演奏会に出演。帰国後はコレペティトゥーアとして活動し、二期会、新国立劇場、びわ湖ホール、日生劇場などのオペラ公演に関わる。また声楽を中心とする共演ピアニストとしての演奏の機会も多く、多くの声楽家から信頼を得ている。近年ではオペラのチェンバロ奏者としても演奏する他、静岡国際オペラコンクール公式伴奏者として、また東京NHK児童合唱団の初演ピアニストとして、積極的な活動を行う。

二期会オペラ研修所ピアニスト。新国立劇場オペラ研修所ピアニスト。

インターコンチネンタルホテル大阪について

インターコンチネンタルホテル大阪（客室数：272室、住所：大阪市北区大深町3-60、代表番号：06-6374-5700）は、大阪・梅田の両駅に直結し、大阪の名所「グランフロント大阪」北館タワーCの合計17フロア（1～4、20～32階）に、コンテンポラリーラグジュアリーホテルとして、2013年6月5日（水）に開業しました。合計215室のホテル客室と、長期滞在にもご利用いただける合計57室のレジデンシャルスイートのほか、5つの料飲施設、4つの宴会場・会議施設、婚礼チャペル、スパ、フィットネスなど充実した施設を備えます。大阪の街並みがパノラマに広がる地上20階のロビーから客室に至るまで都会的で洗練された、温かみと落ち着きのある、コンテンポラリーラグジュアリーな空間がお客様をお迎えし大阪ならではの文化や歴史に触れることのできる、大阪を知り尽くしたコンシェルジュのサービスが心に深く残る充実した滞在をサポートします。

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation)その他SNS www.facebook.com/intercontinental(https://www.facebook.com/intercontinental) www.instagram.com/intercontinental(https://www.instagram.com/intercontinental) をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation (https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation)

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