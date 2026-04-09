◆GW限定「GREEN MARCHE」開催◆-湯河原の新緑に包まれる、大人と子どものための特別な休日時間-【THE BASE GLAMPING YUGAWARA】

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営するリゾートグランピングドットコムでは、THE BASE GLAMPING YUGAWARA（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上473-1／支配人 中村翔太）が、2026年4月25日（土）から5月6日（水）まで新緑を五感で楽しむ特別企画「GREEN MARCHE」の開催をお知らせします。

やわらかな風が吹き抜ける季節。芽吹きのエネルギーに満ちたこの時期の湯河原で、“緑”をテーマにした、心と身体を整える体験をご用意しました。

URL：https://www.kanagawa-glamping.com/

THE BASE GLAMPING YUGAWARAについて

湯河原の豊かな自然に包まれた「THE BASE GLAMPING YUGAWARA」は、全室独立型のプライベート空間を備えた温泉グランピング施設。全室が独立したプライベート設計で、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。それぞれの客室には、敷地内から湧き出る源泉掛け流しの湯を引いた露天風呂を完備。贅沢な湯浴みをプライベートな空間で堪能していただけます。

施設内のダイニング焚き火スペースでは、地元産の食材を活かした料理を提供。自然との調和を重視した空間で、日常を忘れる癒しのひとときをお過ごしいただけます。 さらに、一部の客室は愛犬と一緒に過ごせる仕様となっており、ペットも大切な家族の一員として旅を楽しむことができます。

心に残る時間を、湯河原の豊かな自然とともに-THE BASE GLAMPING YUGAWARAでお待ちしております。

■ 新緑を味わう「GREEN MARCHE」

開催期間：2026年4月25日（土）～5月6日（水）

ご宿泊のお客様すべてに開放されたマルシェでは、

この季節ならではの“緑の恵み”を取り入れた食体験をご提供いたします。

静岡・三島エリアの新鮮な野菜を使用したグリーンサラダをはじめ、

自然の息吹を感じるラインナップが並びます。

さらに、施設の裏山で採れた旬のたけのこも期間限定で登場。

その土地で育まれた春の味覚を、自然の中で味わう贅沢をお楽しみいただけます。

また、敷地内のハーブ園から使用したオリジナルドリンクもご用意。

湯河原の自然をそのまま味わうひとときをお届けします。

■ 空を泳ぐこいのぼりと、子どもたちの創造時間

開催期間：2026年4月25日（土）～5月10日（日）

マルシェ上空には、こいのぼりが風に揺れ、

新緑の風景にやさしい彩りを添えます。

お子さまには、

ミニこいのぼりのワークショップや塗り絵をご用意。

自然の中で感じた風や色を、自分だけの作品として残す時間は、かけがえのない思い出となります。

■ 客室露天風呂で楽しむ「しょうぶ湯」とヴィヒタ体験

開催期間：2026年5月2日（土）～5月6日（水）

すべての客室に備えられた露天風呂では、端午の節句にちなんだしょうぶ湯をご用意。

さらに、大人のお客様には、竹の葉やハーブを使用したオリジナルヴィヒタをプレゼント。

湯と香りに包まれながら、自然と一体になるような、深いリラックス体験をお楽しみいただけます。

■ 自然と共生するやさしい虫対策

タープ上部からは、自動的に噴霧される天然ハーブのミストが心地よく漂い、虫除けとしての役割も。自然の中で過ごす時間を、より快適に、より美しく。

■ THE BASE GLAMPING YUGAWARAが届ける、GWのかたち

賑やかなだけではない、

静けさの中で過ごすゴールデンウィーク。

大人は心をほどき、

子どもは自然の中で自由に遊ぶ。

ここでよみがえる、あの日の感覚…THE BASE GLAMPINGはそんな特別な滞在をお届けします。

■ イベント概要

イベント名： GREEN MARCHE

開催期間： 2026年4月29日（水）～5月6日（水）

場所： THE BASE GLAMPING YUGAWARA

対象： 宿泊者限定

施設概要

THE BASE GLAMPING YUGAWARA

◆ 住所：〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上473-1(万葉公園向い）

◆電話番号：0465-20-8112(9:00～21:00)

◆Instagram：https://www.instagram.com/the_base_glamping_yugawara/

◆メールアドレス：yugawara-info@thebase-gp.com

◆交通アクセス

横浜市内から約60分の好立地

マイカー:東京・横浜方面

東名高速道路「厚木IC」経由、小田原厚木道路「小田原西IC」より約20分

静岡・名古屋方面

新東名高速道路「長泉沼津IC」経由、伊豆縦貫自動車道「大場・函南IC」より約50分

公共交通:JR東海道本線「湯河原駅」からバスかタクシーで約7分

◆Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。

これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。

全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

https://www.resort-glamping.com