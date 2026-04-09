ぐんまちゃん新楽曲「ぐんまちゃんバ！」歌唱を担当するのは櫻坂46 石森 璃花さん！楽曲の一部を情報解禁！

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群馬県エンターテインメント・コンテンツ課


群馬県の宣伝部長ぐんまちゃんの新楽曲「ぐんまちゃんバ！」の一部を本日公開しました。楽曲の歌唱は櫻坂46のメンバーで、群馬県出身の石森 璃花さんに担当いただきました。「ぐんまちゃんバ！」は熱くてクールなサンバ楽曲。楽曲の一部をリリックビデオshort ver. でお楽しみください！



曲名：　ぐんまちゃんバ！


歌：　ぐんまちゃんバ！隊 feat. 石森璃花（櫻坂46）



リリックビデオshort ver. はこちらから


https://youtu.be/lSTndpQBtNA(https://youtu.be/lSTndpQBtNA)


（SONY Music（Japan）のYouTubeチャンネルへ遷移します）



■PROFILE

石森 璃花（いしもり りか）

2002年1月13日生まれ、群馬県出身。


櫻坂46のメンバー。2023年１月、櫻坂46三期生として加入。


現在NHK BS「熱血バスケ」、Lemino配信ドラマ「路地裏ホテル」に出演している。


趣味は料理、アニメを見ること。







ぐんまちゃん

名前：ぐんまちゃん (GUNMACHAN)


誕生日：2月22日


年齢：人間だと７歳くらい


好きなこと：


・楽しいこと、人を笑顔にすること


・温泉でリフレッシュ


・ぐんまの食べ物


特技：みんなを癒す不思議な力


仕事：群馬県宣伝部長





■ぐんまちゃん公式SNS・WEBサイト

Instagram：https://www.instagram.com/gunma_gunmachan/


X(ぐんまちゃん)：https://x.com/gunma_gunmachan


X(ぐんまちゃん公式情報)：https://x.com/gunmachan_info


TikTok：https://www.tiktok.com/@gunmachan_official


ぐんまちゃんオフィシャルサイト：https://gunmachan-official.jp/



■本件に関するお問い合わせ

群馬県庁　エンターテインメント・コンテンツ課


ぐんまちゃん推進室プロモーション係


TEL：027-226-2315


メール：gunmachan@pref.gunma.lg.jp