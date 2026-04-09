ぐんまちゃん新楽曲「ぐんまちゃんバ！」歌唱を担当するのは櫻坂46 石森 璃花さん！楽曲の一部を情報解禁！
群馬県の宣伝部長ぐんまちゃんの新楽曲「ぐんまちゃんバ！」の一部を本日公開しました。楽曲の歌唱は櫻坂46のメンバーで、群馬県出身の石森 璃花さんに担当いただきました。「ぐんまちゃんバ！」は熱くてクールなサンバ楽曲。楽曲の一部をリリックビデオshort ver. でお楽しみください！
曲名： ぐんまちゃんバ！
歌： ぐんまちゃんバ！隊 feat. 石森璃花（櫻坂46）
リリックビデオshort ver. はこちらから
https://youtu.be/lSTndpQBtNA(https://youtu.be/lSTndpQBtNA)
（SONY Music（Japan）のYouTubeチャンネルへ遷移します）
■PROFILE
石森 璃花（いしもり りか）
2002年1月13日生まれ、群馬県出身。
櫻坂46のメンバー。2023年１月、櫻坂46三期生として加入。
現在NHK BS「熱血バスケ」、Lemino配信ドラマ「路地裏ホテル」に出演している。
趣味は料理、アニメを見ること。
ぐんまちゃん
名前：ぐんまちゃん (GUNMACHAN)
誕生日：2月22日
年齢：人間だと７歳くらい
好きなこと：
・楽しいこと、人を笑顔にすること
・温泉でリフレッシュ
・ぐんまの食べ物
特技：みんなを癒す不思議な力
仕事：群馬県宣伝部長
■ぐんまちゃん公式SNS・WEBサイト
Instagram：https://www.instagram.com/gunma_gunmachan/
X(ぐんまちゃん)：https://x.com/gunma_gunmachan
X(ぐんまちゃん公式情報)：https://x.com/gunmachan_info
TikTok：https://www.tiktok.com/@gunmachan_official
ぐんまちゃんオフィシャルサイト：https://gunmachan-official.jp/
■本件に関するお問い合わせ
群馬県庁 エンターテインメント・コンテンツ課
ぐんまちゃん推進室プロモーション係
TEL：027-226-2315
メール：gunmachan@pref.gunma.lg.jp