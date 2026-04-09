【ジョイフル】一足先に夏を先取り、2026年4月14日（火）15時より「ふわふわ かき氷」販売スタート！新メニュー3種を含む全5種類

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランのジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は2026年4月14日（火）15時より、夏の定番スイーツ「かき氷」の販売を開始します。

ジョイフルでは、例年ゴールデンウィーク前から気温が上がり始める時期に合わせ、4月中旬からかき氷を販売しており、“一足早い夏の味”として、多くのお客様にご好評いただいています。

今年は、新メニュー3種を含む全5種類のラインアップで登場します。爽やかな味わいが楽しめる「はじけるクリームソーダ」をはじめ、「巨峰シロップ」にブルーベリーソースをトッピングしたかき氷や、「山梨産白桃シロップ」にマンゴーソースを合わせたかき氷などの新メニューに加え、毎年人気の定番メニュー「いちご」、「抹茶あずき」もご用意しました。

ふわっとした口どけの氷にシロップやソースを合わせたひんやりスイーツは、気温が上がり始めるこの時期にぴったりの一品です。ジョイフルでは、一足早く夏を感じられるスイーツとして、かき氷をお楽しみいただけます。

「ふわふわかき氷」メニュー

「かき氷 はじけるクリームソーダ」NEW

メロンの爽やかな甘さに、バニラアイスのコクが相性◎！パチパチはじけるキャンディーが楽しい、クリームソーダをイメージしたかき氷です。

（小サイズ）

単品価格：639円（税込：702円）

セット価格：539円（税込：592円）

（大サイズ）

単品価格：739円（税込：812円）

セット価格：639円（税込：702円）

「かき氷みるく 甘酸っぱい巨峰

ブルーベリーソーストッピング」NEW

巨峰の甘酸っぱい風味に、ブルーベリーソースをトッピング。フルーティーな味わいが広がる爽やかなかき氷です。

（小サイズ）

単品価格：639円（税込：702円）

セット価格：539円（税込：592円）

（大サイズ）

単品価格：739円（税込：812円）

セット価格：639円（税込：702円）

「かき氷みるく 山梨産白桃

マンゴーソーストッピング」NEW

やさしい甘さの山梨産白桃に、トロピカルなマンゴーソースを合わせました。フルーツの美味しさが広がる贅沢なかき氷です。

（小サイズ）

単品価格：639円（税込：702円）

セット価格：539円（税込：592円）

（大サイズ）

単品価格：739円（税込：812円）

セット価格：639円（税込：702円）

「かき氷みるく いちご」

いちごシロップをたっぷりとかけた、定番人気のかき氷。ふわっと口どけの良い氷で楽しむ、いちごの爽やかな甘さが広がる一品です。

（小サイズ）

単品価格：439円（税込：482円）

セット価格：339円（税込：372円）

（大サイズ）

単品価格：539円（税込：592円）

セット価格：439円（税込：482円）

「かき氷みるく 抹茶あずき」

ミルクの甘さと、ほろ苦い抹茶の香りが口いっぱいに広がる、幅広い世代に人気の和のかき氷です。

（小サイズ）

単品価格：539円（税込：592円）

セット価格：439円（税込：482円）

（大サイズ）

単品価格：639円（税込：702円）

セット価格：539円（税込：592円）

※写真はすべて小サイズです。

※単品\299（税込\328）以上のメニューをご注文のお客様に限り、「セット価格」でご注文いただけます。

トッピングでさらに美味しく！！

「バニラアイストッピング」

139円（税込：152円）

「ミルクシロップ増量」

99円（税込：108円）

3つのこだわり！ジョイフルのふわふわ「かき氷 みるく」

【こだわり 1】

48時間をかけて作り上げた「純氷」を使用。

天然氷のようなクリアな溶け味です。

【こだわり 2】

キンと締まった純氷を薄くふわふわに。

注文を受けてから一杯ずつ丁寧に削ります。

【こだわり 3】

牛乳とクリームのフレッシュな甘さが特長。

どのフレーバーともマッチする美味しさです。

★「ふわふわ かき氷」の詳細は下記ページをチェック！

https://www.joyfull.co.jp/cp/kakigori/2026(https://www.joyfull.co.jp/cp/kakigori/2026)

※写真は全てイメージです。

※トッピングのアイスはバニラアイスのみの提供になります。

※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なります。

※期間限定メニューにつき、商品がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

会社概要

・会 社 名 ： 株式会社ジョイフル

・本 社 所 在 地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事 業 内 容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けてまいりました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けてまいります。

【報道関係者様からの問い合わせ先】

株式会社ジョイフル 社長室 広報課

住所：大分県大分市三川新町1-1-45

電話：097-504-2227

e-mail：pub_rel_div@joyfull.co.jp