「『春のＭＣＴ大感謝祭』レシートキャンペーン」を実施　レシート有効期間：2026年4月13日（月）～5月31日（日）応募期間：2026年4月13日（月）10時～6月1日（月）17時

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、ぜひとも食べたいMCT（みやざきマンゴー、クラウンメロン、大将錦）のいずれかが当たる「『春のＭＣＴ大感謝祭』レシートキャンペーン」を実施します。

日清MCTオイルHCの主成分である中鎖脂肪酸は、BMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。いつもの料理に手軽にかけて、健康に関心の高い皆さまの理想のカラダづくりにお役立てください。

『春のＭＣＴ大感謝祭』レシートキャンペーン

●キャンペーン形式 ：対象商品を購入したレシートを撮影し、専用のWEBキャンペーンサイトからアップロードして応募

●対象商品 ：日清MCTオイルHC 90g/200g

●レシート有効期間 ：2026年4月13日（月）～2026年5月31日（日）

●応募期間 ：2026年4月13日（月）10時～2026年6月1日（月）17時

●賞品・当選者数 ：「みやざきマンゴー」、「クラウンメロン」、「大将錦」 いずれか1種 合計50名様

●応募方法 ：

１. 対象商品を1点以上購入したレシートを撮影

２. キャンペーンサイトの応募専用フォームに必要事項を入力

３. 撮影したレシートの画像を、応募専用フォームからアップロード

※キャンペーンサイトのURL、QRコードはこちらから

https://www.nisshin-oillio.com/mct_cp2026s/ (https://www.nisshin-oillio.com/mct_cp2026s/)

●当選発表 ： 厳正なる抽選の上、当選者を決定し、賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

●その他 ：

・応募時に発生するキャンペーンサイトへの接続料や通信費は、お客さま自身の負担となります。

・ご提供いただきました情報は、抽選、当選通知、関連するキャンペーン情報や商品情報などの配信のために利用し、その他の目的で利用することはありません。

・ご応募は、日本国内にお住まいで、賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

※応募規約等、詳細につきましては上記キャンペーンサイトからご確認ください。

●SNS連動キャンペーン

「『春のＭＣＴ大感謝祭』レシートキャンペーン」に連動し、日清オイリオX公式アカウントにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施予定です。詳しい内容や応募方法につきましては、日清オイリオX公式アカウントの投稿にてご案内いたします。

≪本キャンペーンに関するお問合せ先≫

「『春のＭＣＴ大感謝祭』レシートキャンペーン」事務局

●問合わせメールアドレス：info-cp@mct-present-cp.com

●受付期間：2026年4月13日（月）～ 6月1日（月）

●応対時間：平日10時～17時（土・日・祝日を除く）

※メールの受信は24時間可能ですが、返信や対応は応対時間内に行います。なお、電話によるお問い合わせは受け付けておりません。

【機能性表示食品 日清MCTオイルHCのご紹介】

●MCT（中鎖脂肪酸油）100%の食用油です。

●日清MCTオイルHCは、MCTオイルとして日本で初めての「機能性表示食品」です。

●BMIが高め（BMI23以上30未満）の方が、1日2gを継続摂取することで、脂肪代謝に関与する作用で、日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、体脂肪や内臓脂肪、ウエスト周囲径を減らすことが報告されています。

●味やにおいが少ないので、いつもの料理や飲み物の味そのままでお使いいただけます。

◇機能性表示

本品には中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）が含まれます。中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）はBMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。

◇届出番号：I 1338

◇一日当たりの摂取目安量：2g

◇本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。