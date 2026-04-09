【箱根小涌園ユネッサン】4月29日（水）は三島市制記念日！「勝手に三島市民割！」キャンペーン実施！4月29日当日は入場料が1,000円ポッキリで超おトク！

藤田観光株式会社

2026年元旦に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：藤石 圭助 以下：ユネッサン）では、2026年4月29日（水）に市制記念日を迎える三島市民の皆さまを対象に、2026年4月25日（土）～2026年5月1日（金）の間、おトクにユネッサンをご利用いただける キャンペーンを実施いたします。



すっかり春らしくなり、日差しが心地いい季節になりました。そんな春のお出かけには、室内外で様々な温泉が楽しめるユネッサンがおすすめ！そこでユネッサンでは、三島市民の皆さまのお出掛け意欲を後押ししたいと考え、4月29日（水）の三島市制記念日に合わせて「勝手に三島市民割！」を実施いたします。

本キャンペーンでは、三島市民の皆さま限定で水着で遊べる温泉「ユネッサン」が、通常料金の約25％OFFでご入場いただけます。さらに4月29日（水）の三島市制記念日当日は、大人（中学生以上）1名様1,000円でご入場いただける大変おトクなキャンペーンをご用意いたしました。ユネッサンでは、館内の浴槽やプールに温泉や温水を使用しています。その上、ユネッサンは屋内エリアも充実していますので、突然の雨でも天候に左右されず、安心してお楽しみいただけます。

ユネッサンをとことん遊びつくしたい方には、滞在期間中はユネッサンが入り放題となる隣接の箱根ホテル小涌園がおすすめ！この春限定の宿泊プランをご用意いたしましたので、お見逃しなく！

ぜひこの機会に、ご家族やパートナーとご一緒に箱根へ足を延ばし、新緑に包まれながら温泉を満喫する素敵な休日を過ごしてみるのはいかがでしょうか。

「勝手に三島市民割！」 キャンペーン概要

内容：水着で遊べる温泉「ユネッサン」（水着エリア）の入場料金が特別料金に！

※他の割引との併用はできません。

期間：2026年4月25日（土）～2026年5月1日（金）

利用方法：ユネッサン4階総合フロントにて受付時、三島市民であることを証明できるもの※をスタッフへご提示ください。

※証明できるもの：運転免許証・パスポート・マイナンバーカード

専用クーポン https://www.yunessun.com/ticket/detail/?CN=420480

箱根ホテル小涌園 おすすめの宿泊プラン（箱根小涌園ユネッサンオフィシャルホテル）

【お日にち限定★新緑プラン】

<ビュッフェ夕食/前半>食べ放題・飲み放題付き＆ユネッサン・森の湯入り放題～1泊2食付き ♪

期間： ～2026年6月30日（火）迄

料金： 24,750円～（入湯税別）スタンダードルームType-A（30平方メートル ）※1室2名利用時の1名料金

特典： １.夕朝食共にアルコール・ソフトドリンクが飲み放題！

２.箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯がチェックイン前からチェックアウト後も何度でも入り放題！

プランURL：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10189152 （夕食前半プラン）

※その他ご夫婦やグループ旅行でおすすめの宿泊プランもございます。是非公式HPをご確認ください。

―箱根ホテル小涌園―

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル◆

～箱根ホテル小涌園の宿泊者は、チェックイン前からチェックアウト後まで滞在中は何度でも箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯が入り放題！～

公式HP：https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

＜宿泊のご予約に関するお問合せ＞

箱根ホテル小涌園 予約センター / TEL：0465-22-5489（10：00～18：00）