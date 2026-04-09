「 (仮称)ゆめタウン四国中央 」：地域のお客様に頼りにされる『地域の総合生活産業』として「 ＧＭＳ事業の進化 」に向けた取り組みを開始しました

株式会社イズミ

株式会社イズミは、基本戦略の一つである「ＧＭＳ事業の進化」の取り組みとして、愛媛県四国中央市に「（仮称）ゆめタウン四国中央」（以下「当施設」）の開発事業を始動させましたので、ご案内申し上げます。

当社は、GMS「ゆめタウン」を四国の香川県に３店舗、徳島県に１店舗展開しており、今回の出店は愛媛県初の「ゆめタウン」出店となり、四国５店舗目となります。

また当社は、グループ会社で徳島県に本社を置く株式会社デイリーマートの店舗を５店舗展開しているほか、２０１９年より香川県に本社を置く株式会社マルヨシセンターと資本業務提携を締結しており、日頃より四国のお客さまにご愛顧いただいております。

この度、当社はご縁をいただき、四国中央市に出店いたします。これまで当社がＧＭＳ事業の強化として取り組んできた活性化の手法をベースとし、商業施設の運営者変更を伴う大規模リニューアルによる“ ＧＭＳ再生事業 ”として始動いたします。積み上げてきた大規模リニューアルとまちづくりの要素を取り込むことで、「食・暮らし・地域」をキーワードとした地域に密着した新しいＧＭＳを開発いたします。専門店に関しまして、地域初出店の専門店を含む４０店舗を計画しており、お買い物をより楽しんでいただける商業施設を目指しております。

また、採用に関しましては地域の皆さまに安心して働いていただける環境を整えつつ、新規で多くの採用を計画しております。

当施設は、地域の皆さまに愛される店づくりを目指してまいります。今後も詳細内容が決定次第、順次ご案内してまいります。どうぞご期待ください。

「 （仮称）ゆめタウン四国中央 」の概要

▶ 所 在 地 ： 愛媛県四国中央市妻鳥１１３６番１

▶ 敷地面積 ： 約44,770平方メートル

▶ 延べ面積 ： 約 27,200平方メートル

▶ 駐車台数 ： 約1,000台

▶ 専門店数 ： 約 ４０店舗

▶ 開業予定 ： ２０２７年春