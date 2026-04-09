大人がときめく少女・和風コミックレーベル「noicomi COMICS」新刊登場！　『鬼の軍人と稀血の花嫁』１・２巻4月10日（金）同時発売!

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe 」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、「noicomi COMICS」の新刊を4月10日（金）に発売いたします。

■作品情報：https://www.no-ichigo.jp/comic/noicomi/pbook

◆書籍発売情報◆

『鬼の軍人と稀血の花嫁 1巻』

作画：五十里美春、原作：夏みのる

価格：税込748円（本体680円+税）、ISBN：978-4-8137-6587-5

【あらすじ】 「君は俺のそばにいるべきだ――花嫁としてここに」 女中として働く深月は出自を理由に奉公先の令嬢・麗子から虐げられる日々を送っていた。 ある日麗子の身代わりとして意に沿わない縁談を受けることになるが、祝言後にあやかしに憑りつかれ正気を失った旦那様に襲われてしまう。 そんな深月を守ってくれたのは満月のような美しい瞳をした青年――帝都最強の鬼使いと名高い軍人の暁だった。 暁は深月を“稀血”という特別な血を持つ存在だといい、深月の身を守るためにある契約を提案してきて――。 特別な運命を背負う少女×最強の軍人が織りなす和風ラブロマンス!!

『鬼の軍人と稀血の花嫁 2巻』

作画：五十里美春、原作：夏みのる

価格：税込748円（本体680円+税）、ISBN：978-4-8137-6588-2

【あらすじ】 「信じてくれ――…君は綺麗だ」 特命部隊での生活にも少しずつ慣れてきた深月。 だが副隊長である羽鳥が稀血に強い嫌悪感を示すなど、まだまだ問題は山積みだった。 そんななか特命部隊本拠地に不穏な影が忍び寄る。 暁は絶体絶命の危機に陥った深月を守る代償として生死の境を彷徨う重症を負ってしまって…。 「君が無事で良かった」自責の念に苛まれる深月に、ついに稀血が持つ“ある能力”が開花して――…。 契約から始まる大注目の和風ラブロマンス第2巻!!

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2139-6b39d6f7d5d459519a9b349e5ec74d9f.pdf