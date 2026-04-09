最後にして最大！「サンリオ展 FINAL ver.」がついに開幕

株式会社TBSグロウディア

2021年から日本各地を巡回してきた「サンリオ展」。そのフィナーレを飾る「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」が、4月9日(木)に森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開幕しました。

開幕に先立ち、内覧会およびオープニングイベントが開催され、ハローキティとシナモロールがお祝いに駆けつけてくれました。

●本展のみどころ

本展は、株式会社サンリオの創業60年を記念して全国19都市を巡回し、延べ85万人以上が来場した「サンリオ展」の最終会場となります。今回の「サンリオ展 FINAL ver.」では、サンリオ展史上最大、約1500点のグッズ展示に加え、総勢200キャラクター以上が展示に登場します。また、特別企画として人気イベント「サンリオキャラクター大賞」のコラボレーションコーナーも新設し、サンリオキャラクターにまつわるクイズをたっぷり100問出題します。鑑賞しながらクイズにも参加できる展示で、歴代1位のキャラクターやまだ知らないキャラクターたちの新たな魅力を知ることができます。

サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、「カワイイ」文化がどう成長していったか？またその裏にある「サンリオの想い」を貴重なデザインや商品とともに、深く解説していきます。

新たなコンテンツを携えてパワーアップしフィナーレを飾る、最後の「サンリオ展」をお見逃しなく！

●展示構成

・Chapter 1：カワイイのはじまり

1974年にハローキティがデビューするまで、サンリオはどのような「カワイイ」を作り出していたのでしょうか？「カワイイ」という新しい価値観に注目し、次々に生み出していったサンリオ創世記のエピソードを紹介します。

・Chapter 2：オリジナルキャラクターの誕生

試行錯誤の上に登場したサンリオのオリジナルキャラクターは、いったいどのように作り上げられたのか？その誕生のヒミツに迫ります。

・Chapter 3：ハローキティ人気のヒミツ

誕生してから50年以上もの間、ファンに愛され続ける人気キャラクター「ハローキティ」。なぜキティはこんなにも長い間ファンに愛されるのか、他のキャラクターにはないハローキティのユニークさを解説します。

・Chapter 4：ファンと一緒に「カワイイ」を育てる

ファンと一緒に「カワイイ」を育てていく、それがサンリオの基本姿勢です。そのために登場したのが機関紙「いちご新聞」でした。「いちご新聞」を通じて、サンリオがいかにファンと一緒にキャラクターを育成していったのかを解説します。

・Chapter 5：キャラクター大集合！

有名なキャラクターから新たな発見のあるキャラクターまで、サンリオのキャラクターをたっぷり紹介します。今回のFINAL ver.では、サンリオ展史上最大量のグッズを展示！懐かしい思い出のグッズと出会えること間違いなし。

・Chapter 6：新たな推しキャラクターと出会おう！サンリオキャラクター大賞コラボレーションコーナー

年に一度の「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれる場です。サンリオキャラクターたちの新たな魅力を知ってもらうべく、クイズをたっぷり100問出題!

・Chapter 7：サンリオからのメッセージ

60年以上に渡り「カワイイ」を生み出してきたサンリオ。今の時代だからこそ届けたいサンリオの「メッセージ」。

カワイイは世界の共通語。そして、それはすべて「サンリオ」が教えてくれた！

サンリオが贈るカワイイ世界を全身で体感してください。

●「2026年サンリオキャラクター大賞」とのコラボ企画実施！

2026年4月9日（木）～5月24日（日）の期間中、サンリオ展 FINAL ver. にご来場いただいた方には、ご購入のチケット料金に応じて、またグッズを税込550円お買い上げごとに、「2026年サンリオキャラクター大賞 投票カード」を1枚プレゼントいたします。

※ご購入の税込金額に合わせた枚数をお渡しいたします。

※投票カードがなくなり次第配布終了となります。

※投票カード1枚につき1回投票できます。

※「一般／大学・専門学生チケット」1枚につき平日は4枚・土日祝日は5枚、「小中高生チケット」1枚につき平日は1枚・土日祝日は2枚を、ご入場当日に限り展示室内の引換カウンターにてお渡しいたします。

※オリジナルトートバッグ付チケットは1枚につきサンリオキャラクター大賞投票券11枚を、ご入場当日に限り展示室内の引換カウンターにてお渡しします。

●グッズ

会場特設ショップには、様々なオリジナルグッズをはじめ、「サンリオ展 FINAL ver.」オリジナルグッズや先行販売グッズが多数ラインナップ！

★先行販売グッズ

ファン必見！ラッピングペーパー柄グッズを、本展特設ショップで先行販売します。

・ラッピング柄ぬいぐるみ ピンク/ブルー： 4,180円(税込)

・ラッピング柄マスコット ピンク/ブルー： 2,750円(税込)

・ラッピング柄ボアフェイス巾着 ピンク/ブルー： 2,200円(税込)

・ラッピング柄スニーカーキーホルダー ピンク/ブルー： 1,100円(税込)

※画像の先行販売商品は、サンリオ展終了後に全国各地で販売となります。

★「サンリオ展 FINAL ver.」限定オリジナルグッズ

「サンリオ展 FINAL ver.」のテーマカラーのピンクを基調としたオリジナルグッズが登場します。

・ミニタオル各種：770円(税込)

・巾着各種：1,100円(税込)

・ミラータイプアクリルキーホルダー：1,320円(税込)

・ぬいぐるみマスコットポーチ：2,310円(税込)

※お1人様あたり会計商品数は50点まで。

※画像はイメージです。実際の商品の色・形などは若干異なる場合がございます。

※掲載グッズは一例です。

※商品の販売数に限りがございます。販売状況によって点数制限を設ける場合や、欠品・完売となる場合がございます。

※特設ショップのご利用には、「サンリオ展 FINAL ver.」の入場券および入場が必要です。

※販売グッズの詳細や在庫状況等に関する、個別のお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※お取り置きやご予約は承っておりません。

※営利転売を目的とする購入は禁止いたします。転売等のトラブルに関しては一切責任を負いません。

●チケット情報

【通常チケット】

▼料金

一般／大学・専門学生 [平日]2,400円 [土・日・祝日]2,800円

小学・中学・高校生 [平日]1,000円 [土・日・祝日]1,200円（すべて税込）

▼販売場所

・森アーツセンターギャラリーオンラインチケット

・アソビュー！

・TBSチケット

※全日日時指定制 ※チケットは売り切れる可能性があります。

※未就学児無料

※障がい者手帳（身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳）をお持ちの方1名とその付き添いの方1名までは、入場料金が半額です。チケットカウンター（六本木ヒルズ森タワー3階）にお越しください（当日分のみ）。

※高校生以下はご入場の際、学生証など年齢がわかるもののご提示が必要です。

※購入後のキャンセル・券種変更・日時変更・払い戻し・再発行は一切できません。

※小学生までのご来場は18歳以上の保護者1名による同伴が必要です。また、保護者1名につき同伴できるお子様は2名までとなります。

※日時指定券に空きがある場合のみ、チケットカウンター(六本木ヒルズ森タワー3階)で当日券を販売します。

【オリジナルトートバッグ付き先行チケット】

▼料金

一般／大学・専門学生のみ 6,500円(税込)

※平日/土・日・祝日共通料金、日時指定予約は不要です。

※数量限定、無くなり次第販売終了。

▼販売場所

森アーツセンターギャラリーオンラインチケット、アソビュー！

▼注意事項

※本チケットに付属するオリジナルトートバッグは、本展会場内特設ショップでの販売はございません。

※オリジナルトートバッグは本チケット1枚のご提示につき1個、会期中のご入場当日に限り、展示室内の引換カウンターにてお渡しします。

※会期外や展覧会場以外、郵送でのお引換えなどはできません。

※購入後のキャンセル・払い戻し・再発行は一切できません。

●開催概要

【展覧会名】サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史

【会 期】2026年4月9日(木)～6月21日(日) 会期中無休

【開館時間】日～金曜日 10:00～18:00

土曜日・祝日 10:00～20:00

※4/9(木)は15:00～20:00

※5/6(水・休)は18:00閉館

※入館は閉館の30分前まで

【会 場】森アーツセンターギャラリー (六本木ヒルズ森タワー52階)

【主 催】サンリオ展FINAL実行委員会

【お問合せ】0570-06-1234（ナビダイヤル）

【公式サイト】https://tokyofinalexhibition.com

【公式X/Instagram】@sanrioart_final

▼展覧会メインビジュアル