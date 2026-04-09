ラインナップ発表！あいぱく限定のイベントでしか出会えないメニューも！全国の″推しアイス″が一堂に集結！今年のGWは新宿でアイス三昧！

株式会社アイスクリーム・ラバー

全国各地から厳選されたご当地アイスが一堂に集まる"アイス好きの楽園"--「あいぱく(R) Premium TOKYO 2026」が、今年もゴールデンウィークの新宿に帰ってきます。「あいぱく(R) Premium TOKYO 2026」は、2026年4月24日(金)～5月6日(水・振休)の13日間、東京・新宿住友ビルの屋内イベント空間「三角広場」にて開催されます。

31ブランド・140種類以上の逸品が集結

「あいぱく(R) Premium TOKYO 2026

累計来場者数450万人を誇る「あいぱく(R)」。今回のゴールデンウィーク開催では、大型連休のとっておきの思い出づくりの場として、全国各地の地元素材にこだわった珠玉のラインナップを揃えました。北海道の生乳、山梨の桃、青森のご当地アイスなど、その土地でしか生まれ得ない素材と製法が詰まった一品が勢揃い。スーパーやコンビニでは決して出会えない、職人が丁寧に仕上げたクラフトソフトクリームも多数ラインアップします。「あの味、また食べたい」と思わず口にしたくなるような、連休の記憶に残る特別な体験をお届けします。

豪華ラインナップ！商品紹介

十和田１０色アイス／商 ハタケヤマ１０色アイス／商 ハタケヤマ

あいぱく(R)TOKYO初登場＆関東初上陸！青森県十和田市を中心に、昔ながらのリヤカー販売で親しまれている「チンチンアイス」。カラフルな10色のアイスを花束のように盛りつけ、見た目にも楽しい一品です。地元では「花火アイス」や「虹色アイス」とも呼ばれ、甘すぎずさっぱりとした味わいが特徴。懐かしさと特別感を兼ね備えた、唯一無二のアイスをぜひご堪能ください。

会場には、なんと本物のリヤカーを持ち込んでの実演販売を実施。地元・青森でリヤカーを引きながら販売してきたそのままのスタイルで、目の前で一つひとつ丁寧に盛り付けます。懐かしくも温かみあふれる販売風景は、会場内でもひときわ目を引く存在になりそうです。

さらに、展示用のリヤカーも別途1台ご用意。カラフルなアイスと一緒に記念撮影が楽しめるフォトスポットとしてもご活用いただけます。SNS映えも抜群の、このイベントならではの特別な体験をぜひお楽しみください。

生黒ごまソフト（ごまソースがけ）／K.L.I.M生黒ごまソフト（ごまソースがけ）／K.L.I.M

北海道発の人気店「K.L.I.M」が実演販売としてあいぱく初登場！“生黒ごま”の魅力を最大限に引き出したソフトクリームが看板商品の専門店。丁寧にすり上げた黒ごまを使用し、香ばしさとコク、そしてなめらかな口どけを実現。一般的なごまスイーツとは一線を画す、素材本来の濃厚な風味が楽しめます。

甘さに頼らず、黒ごまそのものの旨みを活かした味わいは、大人の方にも支持される上質な一品。自社で独自のクラフトソフトクリームに黒ごまを掛け合わせた、ひと口で広がる奥深いコクと、すっきりとした後味が特徴のソフトクリームです。

チョコレートジェラート ダブル／カカオハンターズチョコレートジェラート ダブル／カカオハンターズ

あいぱく(R)TOKYO初登場！世界中のカカオ産地を巡り、希少なカカオの発掘から発酵・乾燥指導、商品開発まで一貫して手がけるチョコレートブランド「CACAO HUNTERS」。代表を務めるカカオハンター・小方真弓氏は、コロンビアを拠点にカカオの品質向上と持続可能な生産体制の構築に尽力。現地農家とともに“本当に美味しいカカオ”を世界へ届ける活動を続けています。

その代表的な味わいがコロンビア南西部・トゥマコ産カカオの力強いチョコレート感と、まろやかで華やかな香りが余韻まで広がる定番フレーバー『トゥマコ』です。さらに、カカオの個性を際立たせたホワイトチョコジェラートも展開。一般的な甘さ主体のホワイトチョコとは一線を画し、カカオ由来の香りがしっかりと感じられる、上品でキレのある味わいに仕上げています。

ソフトクリーム チーズケーキ（あいぱく限定！）／ブボ・バルセロナソフトクリーム チーズケーキ（あいぱく限定！）／ブボ・バルセロナ

スペイン発の本格チョコレートブランド「bubo BARCELONA（ブボ・バルセロナ）」が登場！

バルセロナを代表するチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」が今回も登場。あいぱく限定の新作『ソフトクリーム チーズケーキ』は、マスカルポーネとパルメザンチーズ仕立てのソフトクリームに、スペイン・バスク産の希少チーズ「イディアサバル」を削ってトッピング。バターのような深いコクとスモークの香り、ラズベリーの酸味、サブレのサクサク食感が重なり合う、奥行きのある一品です。

人気の『ソフトクリーム シャビーナ』も引き続きラインナップ。あいぱくでしか味わえない2種のソフトクリームの食べくらべはもちろん、今回は新たに『シャビーナ パフェ』も登場します。ブボ・バルセロナの世界観を存分にお楽しみください。

将軍コーヒーゼリーソフトクリーム（1日100食限定！）／サザコーヒー将軍コーヒーゼリーソフトクリーム（1日100食限定！）／サザコーヒー

人気のスペシャルティコーヒー専門店『サザコーヒー』が作る、本格派のコーヒーソフトが登場！徳川慶喜公が欧米公使をもてなした珈琲を文献をもとに再現した深煎りコーヒー使用の『将軍ソフト』や、三大ゲイシャ生産地（パナマ、コロンビア、エチオピア）のゲイシャ種をブレンドした理想のゲイシャコーヒーをソフトクリームにした『ゲイシャハンターソフト』をラインナップ。さらに、あいぱく(R)限定商品として『将軍コーヒーゼリーソフトクリーム』が登場します。将軍珈琲を使用した自家製コーヒーゼリーに将軍ソフトをのせ、コーヒー豆チョコをトッピング。深煎りのコクあるコーヒー感と、コーヒー豆チョコの食感が楽しめる一品です。

牧場のソフト食べくらべ／ミルクのくるみ牧場のソフト食べくらべ／ミルクのくるみ

北海道・十勝の牧場が手がける、こだわりのクラフトソフトクリーム3種が一堂に集結する特別企画！

十勝を代表する放牧酪農家「あすなろファーミング」は、放牧ミルクと自家製生クリームを組み合わせた、甘さ控えめでまるで"飲むソフトクリーム"と称されるあっさりとした口当たりが魅力です。「カントリーホーム風景」は旨み・コク・後味の三拍子が絶妙に揃った、ソフトクリーム通をうならせる一品。そして「ミルクデザイン」は、グラスフェッドミルクならではの豊かなミルク感を損なわず、チョコレートとの絶妙なバランスを追求した放牧酪農発のチョコレートソフトクリームです。

それぞれの地元でしか味わえない3つの味を、この場所で一度に食べくらべできる贅沢な機会です。

十勝バターソフトクリーム

また、今回のイベントでは、独自で開発した『十勝バターソフトクリーム』を販売。牧場手作りのミルクソフトに十勝産のバターを練り込み、さらに溶かしたバターをかけるとパリパリに固まる。パリッとした食感と甘くて少ししょっぱい濃厚なソフトクリームをお楽しみください。

桃&杏仁 パフェ（あいぱく限定）／桃農家カフェ ラペスカ桃農家カフェ ラペスカ

あいぱく人気商品！フルーツ王国・山梨県の桃農園『ピーチ専科ヤマシタ』が運営する人気カフェが登場。こだわりの農法で育てた桃やぶどうを皮ごと贅沢に使用し、自社工房で丁寧に手づくりしたジェラートをその場で提供します。旬を先取りする贅沢な味わいをお楽しみください。

桃&杏仁 パフェ（あいぱく限定）／桃農家カフェ ラペスカ

今回のイベントでは、『桃＆杏仁パフェ』を販売！なめらかな杏仁ジェラートに、桃のコンポートをたっぷりとのせて、混ぜながら食べるのが楽しみ方のポイントです。桃のみずみずしさと杏仁の香りが絡み合い、食べるほどに味わいが変化していく、思わず笑顔になれる一品。桃をとことん楽しみたい方にぜひ手に取っていただきたいメニューです。

あいぱく(R)フラワーサンデー 苺のミルフィーユ（あいぱく限定/1日100食限定）／あいぱく(R)TOKYOあいぱく(R)フラワーソフト／あいぱく(R)TOKYO

あいぱくの店舗「あいぱく(R)TOKYO」が提供するソフトクリームは、アイス評論家・アイスマン福留が全国を巡り出会った、厳選原料のみを使用したクラフトソフトクリームです。原料の選定にとことんこだわり、抽出にはイタリア製の最高級マシン「カルピジャーニ」を使用。極上の原料と技術が融合した、なめらかで濃厚な一杯をぜひ会場でお楽しみください。

今回は期間によって原料が変わる特別な構成でお届けします。4月24日～30日は、北海道・別海町産の乳原料を使用したクラフトソフトクリームは個性際立つ唯一無二の味わい。5月1日～6日は、全国の牧場を巡ったアイスマン福留がトップクラスと認めた、標茶町「風牧場」のクラフトソフトクリームを販売します。

あいぱく(R)フラワーサンデー 苺のミルフィーユ（あいぱく限定/1日100食限定）／あいぱく(R)TOKYO

さらに、イベント限定メニューも登場！1日30食限定の『あいぱくフラワーサンデー 苺のミルフィーユ』を販売。旬の苺をふんだんに使った贅沢な一品です。店舗でも人気の『あいぱくフラワーサンデー ミルク＆キャラメル』もラインナップ。会場でしか味わえないサンデーをぜひお楽しみください。

※表示価格は税込みとなります。 ※写真はイメージです。

※販売数には限りがございます。

アイスマン福留監修『アイスクリームミニ博物館』を開催！

日本のアイスクリーム文化を深掘りする特別企画

アイスクリーム評論家『アイスマン福留』氏の全面監修のもと、アイスクリームの歴史と魅力を紐解く特別展示空間が誕生します。懐かしの名作から、入手困難な幻のアイスのパッケージまで、貴重なコレクションを一堂に展示。

アイスマン福留監修『アイスクリームミニ博物館』

この特別な空間では、日本のアイスクリーム文化の変遷、時代を反映したパッケージデザインの美学、革新的な商品開発の歴史、そして唯一無二のユニーク商品まで、アイスクリームの多彩な魅力を立体的に体験いただけます。アイスクリームマニアはもちろん、デザインや食文化に興味をお持ちの方にも必見の内容です。

【入場料】

・「あいぱく」入場チケットをお持ちの方：350円

・アイスクリームミニ博物館のみのご入場：500円

※写真はイメージとなります。

『ICECREAM HOLIC』同時開催！

アイスクリームをテーマにした創作雑貨の祭典『ICECREAM HOLIC（アイスクリーム・ホリック）』を同時開催。アイスクリームに情熱を注ぐクリエイター作品が集結し、甘くて冷たい世界から着想を得た唯一無二の作品の数々をご覧いただけます。その場で楽しめるワークショップも複数開催！情報については改めて公式SNSなどでお知らせ致します。

混雑緩和へ、新料金システム「ダイナミックプライシング」導入

本イベントでは入場料にダイナミックプライシング（時間帯変動制）を導入いたします。近年、多くのお客様にご来場いただく一方、原材料費や物流費の高騰、会場運営費の増加もあり、従来の料金体系では安定したイベント運営が難しくなってまいりました。そこでイベントを継続しつつ体験価値も向上させるため、変動料金制へ移行いたします。入場料は平日600円・休日900円（前売りあり）、ペアや学割・アーリー入場など目的に合わせたチケットも充実しており、全期間通い放題のあいぱく(R)MANIAチケットは5,000円をご用意しています。平日・休日によって料金を調整することで混雑の分散につなげ、より快適にお楽しみいただける環境づくりを目指します。全国の個性豊かなアイスを楽しめる場を今後も長く

続けていくための取り組みですので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

◆あいぱく(R) Premiumとは

今回は、「あいぱく(R)」がパワーアップした「あいぱく(R) Premium」での開催。”アイス好きの楽園空間”というコンセプトはそのままに、ゴールデンウィークに合わせ、より充実した内容になっています。



・暑さも、雨風も気にならない！駅直結の全天候型会場での開催

・アイスクリームの歴史や、懐かしいパッケージが楽しめる展示も開催（アイスクリームミニ博物館）

・アイスクリームだけではなく、アイスクリームのグッズも販売（ICECREAM HOLICの同時開催）

・アイスに関するエンタメ要素コンテンツが満載！

・会場内に300席以上の大型イートインスペースをご用意

・各日先着3,000名様に「あいぱく(R)オリジナル記念リストバンド」をプレゼント

お持ち帰り大歓迎!!あいぱく(R)オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付）

『あいぱく(R)』では、会場でアイスを楽しんでいただくのはもちろんですが、「お土産として持ち帰って家でゆっくり食べたい！」という方のために、お持ち帰り用の「あいぱく(R)」オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付き）を販売いたします。価格は600円（税込）です。会場に一緒に来られなかったお友達やご家族へのお土産として、ご自身用としても最適です。ご自宅でも「あいぱく(R)」の気分を楽しんでいただけます。また、保冷バッグをご持参いただければ、ドライアイスのみ（180円）でご購入いただくことも可能です。保冷機能のないエコバッグでのお持ち帰りは、アイスの品質劣化につながるため推奨しておりません。お持ち帰りをご希望の方は、会場で保冷バッグをお買い求めいただくか、保冷機能のあるバッグをご持参ください。

あいぱく(R)オリジナル保冷バッグアイスマン福留について

1973年東京都足立区生まれ。年間1,000種類以上のアイスを食するアイス評論家。2011年に「コンビニアイス評論家」として活動を開始し、月間アクセス数100万PVを誇る情報サイト「コンビニアイスマニア」を運営。

アイスクリームの専門家として、バラエティー番組やニュース番組に多数出演。業界専門紙への執筆、商品プロデュース、小学校での「アイスの授業」など、「アイスクリーム」を軸とした多方面での活動を展開。2014年に『一般社団法人 日本アイスマニア協会』を設立し、代表理事に就任。自他共に認める「日本一アイスクリームと向き合う男」。著書：『日本懐かしアイス大全』『日本アイスクロニクル』『日本ご当地アイス大全』（辰巳出版）。

会場情報

イベント名：アイスクリーム万博「あいぱく(R) Premium TOKYO 2026」

開催日時： 2026年4月24日（金）～5月6日（水・振休） 11:00～19:30（最終日5月6日は18:00閉場）

会場： 新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2-6-1）

特典： 各日先着3,000名様にオリジナル記念リストバンドをプレゼント（全13色の日替わりカラー。アイスクリーム好きの方はぜひコンプリートを目指してください）

主催： 「あいぱく(R)」実行委員会

【その他サービス】

会場内でのお会計は基本的にキャッシュレス決済をご利用いただけます（現金使用不可となります）

※会場ではお持ち帰り用の「保冷バッグ＋ドライアイス」を販売しておりますのでご利用ください。

※天候や社会状況により、営業日時・イベント内容が変更となる場合があります。予めご了承ください。最新情報は公式サイトをご確認ください。

◆取材のご案内（メディア関係者向け）

テレビ・新聞・WEBメディア各社の皆様に向けて、本イベントはニュース性たっぷりの取材素材をご提供できます。今回も話題性抜群の限定メニューなど、取材ポイントが満載です。ぜひ現場で“五感で楽しむアイス”の盛り上がりをご取材ください。

絵になるポイント例：

- インパクトある実演シーン… リヤカーから手渡しで提供されるカラフルなアイスや、職人が目の前で丁寧に盛り付けるクラフトソフトクリームなど、こだわりの実演シーンは映像映えします。- 来場者のリアクション… 春の陽気の中、全国各地の食べたことのないアイスに目を輝かせる来場者の笑顔や、「これ、地元でしか買えないやつだ！」という驚きの声など、GWならではの賑わいと興奮が生のリアクションから伝わります。家族連れや友人グループが食べくらべを楽しむ様子も、GWらしい華やかな画になるでしょう。

取材をご希望の方は、4月23日（水）16時～開催の【プレス内覧会】へご参加頂くか、個別に取材対応致しますので、お気軽にご連絡ください。当日の詳細案内や撮影に関する調整事項をご案内いたします。過去開催時には生中継の実績もあり、電源や控室等のメディア受け入れ体制も整えておりますので、安心してお越しください。本イベントを通じて、全国各地のご当地アイスが集う「あいぱく」の魅力をぜひ多くの視聴者・読者の方々に届けていただければ幸いです。

▼プレス内覧会へのお申し込み

https://forms.gle/5xWyQJJhck1EkNbt8

具体的な販売商品や概要については、「あいぱく(R)」オフィシャルサイトをご確認ください。

・「あいぱく(R)」オフィシャルサイト：https://www.i-89.jp

・X ： https://x.com/i89fes （ハッシュタグは #あいぱく ）

・Facebook ： https://www.facebook.com/i89jp

・Instagram ： https://www.instagram.com/i89fes

・通販「あいぱく(R)」ONLINE： https://www.i-89.shop/

チケット詳細

基本料金以外は、すべて前売り限定となります。4月23日（木）23:59までとなりますので、お早めのご購入をおすすめいたします。

［基本料金］

平日は600円、休日・祝日は900円の当日券をご用意。前売り券なら平日500円・休日800円とさらにお得です。22歳以下の学生は平日限定・前売り限定で300円の学割料金でご入場いただけます。

［ペアチケット（前売り限定）］

2名での来場ならペアチケットがお得。休日ペアは1,600円（1名800円）、平日ペアは900円（1名450円）でご利用いただけます。※2名同時入場が必須となります。

［アーリーチケット（前売り限定）］

開場直後をお楽しみいただける先着100名様限定のアーリー入場券。特典として協賛のアイス1個をプレゼント。平日1,200円・休日1,500円です。

［シェア5チケット（前売り限定）］

グループでの来場に最適な5枚セット券。休日平日関係なく全日使えるタイプは2,900円（1枚あたり580円）、平日限定は2,400円（1枚あたり480円）。会期中いつでも使え、同行者との分け合いもOKです。

［プレミアムファンチケット（前売り限定）］

何度でも来場したい方には全期間フリー入場パスがおすすめ。記念ラバーバンドオールカラー付きの「MANIAチケット」5,000円です。

※価格はすべて税込。チケットの払い戻しはできません。詳細は公式サイトをご確認ください。

※2026年4月23日(木)23:59までの販売期間となります。

※アーリーオープンチケットは、当日10:30までにご来場いただける方を対象としております。10:30以降にお越しの場合、アーリーオープンの特典をご利用いただけませんので、予めご了承ください。

▼購入サイト

https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press(https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press)