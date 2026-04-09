2025年度「SAFE TOWN DRIVE 鳥取」報告会を開催

一般社団法人 日本自動車連盟

ＪＡＦ（一般社団法人 日本自動車連盟）鳥取支部（支部長 米原良）は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社鳥取支店、鳥取大学大学院工学研究科と連携し、安心・安全なまちづくりを目指す「SAFE TOWN DRIVE 鳥取」を組成し、地域の交通安全向上を目指してともに活動してまいりました。2026年4月14日（火）、SAFE TOWN DRIVE 鳥取における2025年度の取組み報告と、1次成果物である「鳥取県版 交通安全マップ」の鳥取県警察本部への贈呈式を執り行います。併せて、鳥取大学桑野教授より本取組の意義等についてご講演を賜ります。ぜひ取材いただきますようお願い申し上げます。

【SAFE TOWN DRIVE 鳥取とは】

本プロジェクトは、鳥取大学大学院工学研究科の桑野教授、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、そしてＪＡＦ鳥取支部が中心となり、ＡＩとスマートフォン連動アプリによる走行データの解析を通じて、「見えない危険」＝急ブレーキや急加速の多い地点を可視化する取り組みです。

このデータをもとに交通安全マップを作成し、ＪＡＦ交通安全実行委員会で検討のうえ受け止めていただき、今後の交通安全活動につなげていく取組みです。また、県民・市民の皆さまにもご参加いただけるよう、各自治体・団体・企業の皆さまへも広く呼びかけ、取り組みの普及に努めてまいります。

ＳＡＦＥ ＴＯＷＮ ＤＲＩＶＥ 鳥取は、「交通事故ゼロ」への第一歩として、今後、鳥取発のモデルケースとして全国展開も視野に入れ、産官学連携で取り組んで参ります。

【2025年度「SAFE TOWN DRIVE 鳥取」報告会 開催概要】

１ 開 催 日 2026年4月14日（火）13：30～14：20

２ 開催場所 とりぎん文化会館 第3会議室 （鳥取県鳥取市尚徳町101-5）

３ 内 容 交通安全マップ贈呈式

講演「（仮題）地域の安全と本取組の意義」 鳥取大学工学部 桑野教授

記念撮影 他

４ 参加団体 鳥取県警察本部、鳥取大学、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

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