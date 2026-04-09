【TAC公務員】「大学3年生の今が始め時！公務員受験セミナー」を4/16（木）にTAC大宮校から配信！＜参加無料・要予約＞

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている大学3年生へ向けて「大学3年生の今が始め時！公務員受験セミナー」を4/16（木）にオンラインで開催します。

2026年4月16日（木）20:00 ～21:00 TAC大宮校からオンラインで配信！ご予約はこちら（参加無料） :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#omiya

始めるならイマがおすすめ！

2027年の公務員受験は、この春のうちにスタートを切ることで差がつきます！

主な公務員試験の概要から、最終合格するために必要なことをTAC大宮校の溝江講師がお伝えします。

★学生以外の方もご参加OK！

セミナー後には講師への質問・相談コーナーも◎

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時

2026年4月16日（木）20：00～21：00

■TAC大宮校から配信（オンラインで開催）

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング4F

※JR大宮駅西口より徒歩5分［空中歩道直結］

大宮駅西口を出てそのまま空中歩道の上をお進みください。そごうの横を通り抜けると、ななめ右前方にソニックシティビルが見えます。シーノ大宮サウスウィングビルは、ソニックシティビルを越えた先のビルです。



■参加特典

デジタル版「2025年度公務員試験 合格体験記」

※特典はイベント翌日にメールで進呈いたします。

■担当講師

溝江 勝 講師

地方公務員・国家公務員（一般職・総合職・専門職）など、幅広い公務員試験の受験指導を行ってきた、TAC公務員講座屈指の熟練講師。豊富な経験と知識であなたを最終合格へ導きます！

■参加方法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#omiya

こちらもおすすめ！

AI時代に「なくならない仕事」「価値が上がるスキル」とは？TAC公務員講座の富田講師がお届けします。詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/campaign/event20260421.html#pbBlock32212544

受験倍率低下！年収アップ！ 今がねらい目の公務員

生成AIを活用し、「行政サービスの向上」や「業務の効率化」が進められている公務員。 まさに今、生成AI導入による働き方改革が始まっています。 本セミナーでは公務員受験を迷っている皆さんに実際の年収や試験制度のトレンドに ついて30分でお伝えします！

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

日時

2026年4月23日（木）20：15～20：45

担当講師富田 恒明 講師

TAC公務員講座法律系講師。長年にわたって新宿校、横浜校で担任講師を務め、担当科目のみならず公務員受験全般について指導経験が豊富。一人一人に寄り添った指導で人気を博している。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/campaign/event20260421.html#pbBlock32212544

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html