最大4人で挑む協力登山ゲーム『ペンギン・クライマーズ』本日リリース！基本無料！アイスアックスで山を登り、釣り竿で仲間を引き上げろ

株式会社ヒストリア

株式会社ヒストリアは、最大4人で挑む協力登山ゲーム『ペンギン・クライマーズ』を、本日リリースしました。本作は、現在配信中のサバイバルアクションレース『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）内に新たに追加されるゲームモードです。

また、『Faaast Penguin』新シーズンがスタートし、

新ワールド「イタリアクランチ Night Carnival」の4つのコースを追加しました。

夜のイタリアで開かれるカーニバルやマスカレードにぴったりなアイテム等、新情報を一挙ご紹介します。

『ペンギン・クライマーズ』 トレーラー： https://www.youtube.com/watch?v=Oo4RJiCpG_w

新シーズン「ミッドナイト・マスカレード」 トレーラー： https://youtu.be/7PTeEiILMZw

『Faaast Penguin』は、無料プレイ・クロスプラットフォーム対応でNintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)にて好評配信中です。

新モード『ペンギン・クライマーズ』登場！

楽しい雪山ツアーの最中に崖が崩れて遭難してしまったペンギン達。

毎日地形が変わる不思議な場所「エニグマ諸島」の3つのエリアを超え山頂を目指す。

アイスアックスで氷壁を登り、ときには釣り竿で仲間のピンチを救いながら頂上へ。

宝箱からは、新たなルートを切り拓くアイテムが見つかることも…！

道中には爆弾を落とす鳥、謎のメカペンギン、そして巨大なボスが立ちはだかります。

遠回りして回避するか、アイテムやアタックで撃退しよう。

仲間と協力し、アイテムを駆使して無事に帰ることができるのか…？！

『ペンギン・クライマーズ』登場記念ログインボーナス

期間中にログインするだけで、限定アイテムやクリスタル500個をプレゼント！

合計5日間のログインで全アイテムを獲得できます。

期間：4/23(木) 13:00まで

新ワールド「イタリアクランチ Night Carnival」が登場！

ハワイやエジプトに続き、イタリアにも夜がやってきた！

カーニバルに彩られたイタリアの夜。仮面舞踏会が開かれる街を駆け抜けよう！

街全体がカーニバル一色に！

仮面舞踏会へと続く秘密の扉の先では、パーティが開かれている。

招待状を手に入れて扉の先へ進み、ショートカットルートや大量のサバ缶を手に入れよう!

『Faaast Penguin レース』、順位表示を追加！

ユーザーから多く要望をいただいていた「順位表示」機能を実装しました。

レース開始からラストスパートのチェックポイントまで順位が表示されます。

レース中の状況把握がより明確になり、駆け引きの緊張感が高まります。

イタリアクランチ Night Carnivalツアー開催！

新ワールドが思いっきり楽しめるイタリアクランチ Night Carnivalツアーを開催！

全アクティビティが「イタリアクランチ Night Carnival」コースになった特別な時間帯が発生します。

この機会に新コースをたくさん遊びましょう！

シーズン10「ミッドナイト・マスカレード」がスタート！

シーズンパスや新アイテムが登場！

期間内にしか手に入らないアイテムもあるのでお見逃しなく！

新しいシーズンパスが登場！

シーズンパスポイントを獲得して、限定アイテムを手に入れよう！

シーズンショップ商品

- 最大900クリスタル獲得- カーニバルをテーマとした限定アイテム- シーズン中ビジュアル機能（見た目装備）が開放- ブラックパス特典はすぐ身につけられる限定アイテム付き

シーズン10のアイテムがショップに登場！

アイテムをゲットして、ペンギンたちとバケーションを楽しもう！

注目アイテムがショップ定番に登場！

期間限定で『ペンギン・クライマーズ』オススメアイテムがショップの定番に登場。

新規アイテムも入荷しているのでご注目ください！

販売期間： 4/30(木) 13:00まで

『Faaast Penguin 2.0』リリース記念、限定スキン販売！

『Faaast Penguin 2.0』リリースを記念して、特別なアイテムを用意しました。

その名もリッチシリーズ。初のラインナップは、シャークスタイルとデビルの特別バージョンです。

リッチシリーズ ラインナップ

- Devil - Eclipse '26- Shark - Cotton Candy '26

販売期間：4/19(日) 13:00まで

記念品のため復刻予定はありません。

10日間限定販売となりますので、この機会をお見逃しなく！

※シーズンアイテムは、将来的に再登場する可能性があります。

最新情報は、『Faaast Penguin』公式サイトやX、Discordからご確認いただけます。

公式サイト：https://faaast-penguin.com/ja/

公式X：https://x.com/FaaastPenguinJP

公式Discord：https://discord.gg/fXSjrGanS2

【『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）とは？】

ペンギンたちのハチャメチャなバケーションへようこそ！『Faaast Penguin』は最大40人で順位を競う爽快サバイバルレースと、1～4人で頂上を目指す協力登山アクションが楽しめる基本プレイ無料のゲームです。クロスプラットフォーム対応で、世界中のプレイヤーと楽しもう！

■商品情報

タイトル： Faaast Penguin

ジャンル： サバイバルアクションレース

公式サイト： https://faaast-penguin.com/

価格： 基本プレイ無料

配信プラットフォーム： Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)

プレイ人数： 1～4人、40人までのカスタムマッチ

発売・販売・開発: 株式会社ヒストリア

権利表記: (C)historia Inc.

Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074696

PlayStation 5： https://store.playstation.com/product/JP2953-PPSA20382_00-0358988007360021

Xbox Series X|S: https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/faaast-penguin/9PGHN0G6SK8F

Steam： https://store.steampowered.com/app/2590150/Faaast_Penguin/

Epic Games Store： https://store.epicgames.com/p/faaast-penguin-4319d6

※『Faaast Penguin』はNintendo Switch OnlineやPS Plusに加入していなくてもオンライン対戦が遊べます。

■株式会社ヒストリア 会社概要

Unreal Engine専門で開発を行う日本のゲーム会社です。代表作は『Faaast Penguin』（開発・販売）、『ライブアライブ』（開発）、『Caligula2』（開発・PC版販売）、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』（開発）など。

公式ウェブサイト： https://historia.co.jp/

公式X： https://x.com/historia_Inc

公式Youtubeチャンネル： https://www.youtube.com/@historiaInc