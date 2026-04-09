4/24までの予約で、こども無料！物価高に負けず、GWの家族時間を応援｜THE KOBE DINING CRUISEが5/3～5限定で船上ビュッフェクルーズ開催

GWは海の上で。“船上ビュッフェクルーズ”で特別なひとときを

株式会社シルバーバックス・プリンシパルGW5/3・4・5限定。日本最大級のレストランクルーズ船「ルミナス神戸2」が特別運航

神戸港でレストランクルーズ船「THE KOBE DINING CRUISE（コンチェルト・ルミナス神戸2）」を運営する株式会社神戸クルーザー（シルバーバックス・プリンシパルグループ）は、2026年5/3～5/5の3日間限定で「GW船上ビュッフェクルーズ」を開催いたします。

日本最大級のレストランクルーズ船で、海の上から港町・神戸の街並みを眺め、食事を楽しむ非日常体験。ゴールデンウィークの思い出づくりにぴったりの特別企画です。

船上レストランで楽しむ“神戸×関西グルメ”食べ放題

THE KOBE DINING CRUISE ルミナス神戸2多彩なメニューが揃う船上ビュッフェ

船内レストランでは、神戸牛ボロネーゼのショートパスタや明石名物たこ焼き、串カツ、点心など、神戸らしさと関西の人気グルメを一度に楽しめるビュッフェをご用意。

さらに、いちごのミルクレープやバスクチーズケーキ、いちごアイスなどデザートも充実し、こどもから大人まで思わず笑顔になるラインナップに仕上げました。

ご当地名物から定番メニューまで揃う“食のエンターテインメント”として、家族みんなで楽しめる船上ビュッフェをお届けします。

物価高の中でも、“家族の特別な一日”を届けたい

4/24まで！こども無料キャンペーン実施中「こども無料」でご家族のGWの思い出づくりを応援

本企画では、4/24（金）までにクーポンを利用して事前予約すると、大人1名につき、こども1名が無料となるキャンペーンを実施しています。

物価高が続く中でも、「ゴールデンウィークは家族で特別な時間を過ごしたい」という想いに応えたい。

そして、こどもたちにとって“船に乗る体験”が、成長の中で記憶に残る大切な思い出になってほしい。

THE KOBE DINING CRUISEはこれまで、数多くの記念日や人生の節目を彩ってきました。

だからこそ今回のゴールデンウィークも、家族で過ごす一日を“記念日”のように特別な時間としてお届けしたいと考えています。

最大1,000名まで乗船可能な日本最大級のレストランクルーズ船だからこそ、より多くのご家族にこの特別な体験をお届けします。

GWに使える！「こども無料券」ご利用案内

▶︎「こども無料券」GETはこちら(https://lin.ee/9GWVOwn)

GW船上ビュッフェクルーズ 小人4,500円▶︎無料

◆獲得方法：THE KOBE DINING CRUISEのLINE公式アカウントを「友だち追加」

◆ご予約締切：2026年4/24（金）18:00まで

◆ご利用条件：大人1名につき、小学生以下のこども1名無料

※他の割引との併用不可。大人は通常価格でのご利用となります。

◆ご予約方法：電話予約限定 TEL 078-360-5600（11:00～18:00）

こども無料券を獲得し、電話予約時に記載されたキーワードをお伝えください

※最終日は電話が繋がりにくい可能性がございます。お早めにご予約ください。

GWは船に乗って、食べ放題！GWは“特別なクルーズ”へ

食べ放題・クルーズ・絶景を一度に楽しめるこの3日間限定の特別企画。

ご家族での思い出づくりに、神戸港での船上体験をぜひお楽しみください。

【DATA】GW船上ビュッフェクルーズ

◆開催日：2026年5/3・4・5【3日間限定】

◆運航時間：昼・夜の1日2便

ランチクルーズ 12:00～13:45／ディナークルーズ 17:30～19:15

◆料金：大人8,300円・小人4,500円・幼児3,500円

（食事＋ソフトドリンク飲み放題＋乗船料）

◆ビュッフェメニュー：詳細はこちら(https://thekobecruise.com/concerto/eventcruise)

◆乗船：THE KOBE DINING CRUISE ルミナス神戸2

（乗り場：中突堤旅客ターミナル2F）

◆お申込み

ランチクルーズのご予約はこちら(https://www.tkc-rs1.com/reserve/plan/191/calendar/61/)

ディナークルーズのご予約はこちら(https://www.tkc-rs1.com/reserve/plan/192/calendar/61/)

TEL 078-360-5600

※「こども無料券」ご利用でのお申込みは電話予約のみとなります。

詳細を見る :https://thekobecruise.com/topics/8502

［注意事項］

※写真はイメージです。

※メニュー内容は入荷状況によって変更となる場合がございます。

※レストランクルーズ船のため、飲食物の持ち込みはできません。

※座席数には限りがございます。満席になり次第、受付を終了いたします。

＜会社概要＞

株式会社神戸クルーザー

（シルバーバックス・プリンシパルグループ）

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1

神戸ハーバーランド umieモザイク1F

TEL 078-360-5600

公式サイト https://thekobecruise.com/