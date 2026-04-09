【ボーダレス・ジャパン×奈良県山添村】「消滅可能性」を希望へ。地域共創プロジェクト「LOCAL CONNECT」始動

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（所在地：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成、以下：当社）は、奈良県山添村と連携し、同村の自然資本である「神野山ふれあいの森(映山紅周辺エリア)」の指定管理を受託しました。本受託を基点に、地域を舞台に挑戦を生み出す新たな共同プロジェクト「LOCAL CONNECT」を始動いたします。なお、本取り組みは「LOCAL CONNECT」の第1号案件となります。本プロジェクトでは、神野山を観光施設としての役割にとどめるのではなく、「挑戦のプラットフォーム」へと再定義し、地域内外の人々が混ざり合う共創を通じて、社会性と経済性を両立した「自走する地域づくり」を目指します。

また本プロジェクトの拠点として、サステナブルな地域づくり拠点「YAMADOKO（ヤマドコ）｜山添から、どこまでも。」の運営を2026年4月より開始しました。

■「消滅可能性」という現実の中で、挑戦したいという声

YAMADOKO公式ページはこちら :https://yamadoko.notion.site/YAMADOKO-d3848711b0e883659d28818c2a8c4db4?pvs=74

現在、日本の多くの地方自治体が人口減少という課題に直面しています。奈良県山添村も例外ではなく、人口は3,000人を切り、「消滅可能性」という言葉が現実味を帯びています。

しかし、私たちが現地で出会ったのは、決して諦めることのない地域の人々の姿でした。「村を存続させたい」「現状を変えたい」という熱い想い。一方で、「何から始めればいいのかわからない」という構造的な壁。その両方を同時に抱えているのが、地域のリアルです。

当社はこれまで、「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を掲げ、社会課題をビジネスで解決する仕組みづくりに取り組んできました。山添村が直面する危機感と、そこに住む人々の「村を存続させたい」「どうにかしなければ」という熱量に触れたとき、私たちが伴走者として、この地域の未来づくりに関わっていきたいと強く思いました。

■LOCAL CONNECTとは？「地域＝挑戦のプラットフォーム」へ

LOCAL CONNECTは、「地域をフィールドにチャレンジシップを育み、地域の未来を担う人と、自走する地域を創る」プロジェクトです。村人、移住者、学生、企業など、多様な人々が地域に関わり、それぞれの挑戦を通じて価値を生み出す。そうした挑戦の連鎖によって、地域の中に新たな経済と関係性を育んでいきます。当社がこれまで培ってきた社会課題解決のノウハウを活かし、地域内外の人材・資源・アイデアを接続することで、「自走する地域づくりモデル」の構築を目指します。

■ 拠点「YAMADOKO」施設概要

本プロジェクトの拠点として運営する「YAMADOKO（ヤマドコ）｜山添から、どこまでも。」は、奈良県山添村・フォレストパーク神野山内に位置する地域拠点施設です。

持続可能な地域をつくるために必要な新しい仕組みづくりを、地域の皆さんと共に実践する拠点として運営していきます。また、地域に根付く、食や暮らし等の生きる知恵を地域内外の方へ継承&発展させる取り組みにも挑戦していきたいと考えています。

＜施設概要＞

・名称：YAMADOKO（ヤマドコ）

・所在地：奈良県山添村 フォレストパーク神野山 内

・営業時間： 9:00 ～ 17:00 （定休日：火水）

※施設利用状況に応じて臨時営業・閉店あり

営業時間外のご利用を希望される方はお電話にてお問い合わせください。

＜主な挑戦フィールド＞

- チャレンジSPACE（森林科学館内）

- 約100名収容可能なスペースです！イベント開催やワークスペースとして利用できます

- 設備： Wi-Fi完備（無料）、机、椅子

- 映山紅

- 挑戦可能な分野

１.飲食店営業：食堂、弁当屋、カフェなど

２.菓子製造：ケーキ、せんべい、パンなどの製造

３.その他：飲食以外のイベント開催等

- 設備：ガスコンロ・電子レンジ・熱風食器消毒乾燥機・食器洗浄機・冷凍冷蔵庫・冷凍庫・冷蔵庫・平型ショーケース・ソフトクリームメーカー・電機ゆで麺器・製氷機

- 土日祝は“生産物直売所みどりや”の営業も行っています。

- チャレンジキッチン メグルバ

- 挑戦可能な分野

１.飲食店営業：食堂、弁当屋、カフェなど

２.菓子製造：ケーキ、せんべい、パンなどの製造

３.惣菜製造：煮物、焼き物、揚げ物などの製造

- 設備

１.デシャップ（店舗）部分：冷蔵ショーケース、全自動製氷機

２.菓子加工所部分：台下冷蔵庫／冷凍庫、スチームコンベクションオーブン、ガスオーブン、ガスコンロ3口

３.惣菜加工所部分：ブラストチラー（急速冷凍庫）、スチームコンベクションオーブン、真空パック機

■「自走する地域モデル」の創出と横展開へ

本プロジェクトが目指すのは、サステナブルな地域づくりの新たな仕組みをつくり、地域が自立して回っていける体制、「自走する地域」を築くことです。そのために、地域の中で挑戦が生まれ続ける環境を整え、多様な人材が関わりながら価値を創出する循環をつくっていきます。山添村での取り組みをモデルケースとし、今後は他地域への展開も視野に入れていきたいと考えています。

株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界14ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。



公式WEBサイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（エネルギー事業、ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）