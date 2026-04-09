【記念特価】九州初出店！からやま博多東那珂店は2026年4月10日(金)～12日(日)の3日間限定で代表メニュー4品がとってもお得！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、九州初出店となる「からやま 博多東那珂店」を福岡県福岡市博多区へ2026年4月10日(金)にオープンします。また、開店記念として店舗限定で2026年4月10日(金)～4月12日(日)の3日間、「からやま定食(4個)」をはじめ人気の定食4品が200円引きとなるお得な特別価格で販売いたします。

からやま 公式サイト :https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

3日間限定で人気の4品が開店特価に！

九州エリア初出店となる「からやま 博多東那珂店」では、ニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す「秘伝の特製漬け込みダレ」で仕上げた「カリッともも」を味わっていただけるよう、4月10日(金)～12日(日)の3日間限定、代表メニュー4品をとってもお得な開店特価で販売いたします。



看板商品の「カリッともも」は、数種類の醤油をベースに、ニンニクや生姜を使わず鶏本来の旨みを引き出す"秘伝のタレ"にじっくり漬け込み、外はカリッと中はジューシーに仕上げたからあげです。

期間中は、この「カリッともも」を使用した人気の「からやま定食(4個)」「油淋鶏定食」「チキン南蛮定食」「ねぎおろしからあげ定食」の4品を、通常価格より200円引きでご提供いたします。

また、単品の「カリッともも」「極ダレからあげ」も、期間中は120円(税込132円)の特別価格で販売いたします。

店舗概要

開店日：2026年4月10日(金)

販売店舗：からやま博多東那珂店

所在地：福岡県福岡市博多区東那珂2-1-3

営業時間：10:30～23:00(ラストオーダー22:30)

席数：35席

電話番号：092-402-5117

店舗情報：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2051

開店特価 実施概要

【実施期間】

2026年4月10日(金)～4月12日(日)

【販売メニュー】

※2026年4月10日(金)～4月12日(日)の3日間は、開店特価商品のみの販売となります。

※割引券はご利用いただけません。

※開店記念期間中は大変混み合いますのでお持ち帰りはネット注文が大変便利です。

URL：https://karayama.oder.com/restaurants/2039885059252907008/callback

（URLは4月10日の10時30分から有効となります）

■からやま定食(4個)

カリッともも4個/極ダレ/ご飯・みそ汁付き

通常価格850円(税込935円)→開店特価 650円(税込715円)

※お弁当は税込702円になります。※お弁当にみそ汁は付きません。

■油淋鶏定食

カリッともも4個/ご飯・みそ汁付き

890円(税込979円)→開店特価 690円(税込759円)

※お弁当は税込745円になります。※お弁当にみそ汁は付きません。

■チキン南蛮定食

カリッともも4個/ご飯・みそ汁付き

通常価格950円(税込1,045円)→開店特価 750円(税込825円)

※お弁当は税込810円になります。※お弁当にみそ汁は付きません。

■ねぎおろしからあげ定食

カリッともも4個/ご飯・みそ汁付き

通常価格990円(税込1,089円)→開店特価 790円(税込869円)

※お弁当は税込853円になります。※お弁当にみそ汁は付きません。

■カリッともも 1個

通常価格150円(税込165円)→開店特価 120円(税込132円)

※お持ち帰りは税込129円になります。

■極ダレからあげ 1個

通常価格160円(税込176円)→開店特価 120円(税込132円)

※お持ち帰りは税込129円になります。

からあげ定食専門店「からやま」について

定食を注文すると無料で提供され、ご飯に合うと評判の「いかの塩辛」は唯一無二！

「からやま」は、2010年5月に浅草総本店をオープンした伝説のからあげ「からあげ縁-YUKARI-」のニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す、限られた人しか製法を知らない「秘伝の特製漬け込みダレ」で仕上げた「カリッともも」を、ご飯のおかずとして揚げたてを食べられたらお客様に喜んでいただけるのではと考え、とんかつ専門店「かつや」とコラボレーションし、2014年12月に「からあげ定食専門店」として1号店を相模原市に開店しました。

2024年7月、新たなご飯のおかずの選択肢として、生姜のきいた特製濃厚ダレを絡め高温の鉄板で焼き上げた「しょうが焼き定食」が仲間入り。

これからも「からやま」は、からあげ専門店としてお客様に満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/karayama_fan/

●Instagram

https://www.instagram.com/karayama_fan/

●Threads

https://www.threads.net/@karayama_fan

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

会社概要

エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で803店舗（2025年10月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号 アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 坂本守孝

所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業 1993年3月2日

事業内容 外食事業

資本金 1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/