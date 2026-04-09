混迷を極める現代に、日本の伝統精神はどのような光を放つのか。執行草舟×浜崎洋介が語り合う「新しい武士道」

株式会社実業之日本社

株式会社実業之日本社（本社：東京都港区）は、執行草舟氏の最新刊『草舟言行録Ｖ 新しい武士道』（2026年4月9日刊行）を記念し、著者による特別講演イベント「新しい武士道―混迷の時代をどう生きるのか―」を2026年6月16日（火）、紀伊國屋ホールにて開催いたします。

著者の執行氏は、実業家・著述家として独自の活動を続ける一方で、近年はYouTube（チャンネル登録者数8.6万人超）を通じた発信が幅広い世代の共感を呼び、その視点に注目が集まっています。

実業之日本社が主催する執行氏の講演イベントは昨年も2度にわたり開催され、いずれも会場・オンラインともに大勢が詰めかける反響を呼びました。今回は、人気シリーズ第5巻の刊行を受け、文芸批評家・浜崎洋介氏を迎えた特別対談が実現。著書に込められた思想の本質を掘り下げ、現代を生き抜くための指針を共に探ります。

現代文明の転換期において、日本の伝統精神はどのような光を放つのか。これからの時代を見つめる、一夜限りの対話をお届けします。

イベント概要

タイトル

『草舟言行録Ｖ 新しい武士道』刊行記念「新しい武士道―混迷の時代をどう生きるのか―」

開催日時

2026年6月16日（火）19:00～21:00（18:30受付開始）

会場

紀伊國屋ホール（紀伊國屋書店 新宿本店 4階）

東京都新宿区新宿3-17-7

登壇者

執行草舟

昭和25年、東京生まれ。立教大学法学部卒業。著述家、実業家。生命の燃焼を軸とした生き方を実践・提唱する生命論研究者。また、独自の美術事業を展開し、執行草舟コレクション主宰、戸嶋靖昌記念館館長を務める。蒐集する美術品には、安田靫彦、白隠、東郷平八郎、南天棒、山口長男、平野遼等がある。魂の画家・戸嶋靖昌とは深い親交を結び、画伯亡きあと全作品を譲り受け、記念館を設立。その画業を保存・顕彰し、千代田区麴町の展示室で公開している。著書に『超葉隠論』『人生のロゴス』『永遠の三島由紀夫』（以上実業之日本社）、『生くる』『友よ』『根源へ』『脱人間論』（以上講談社）、『おゝポポイ！』『現代の考察』（以上PHP研究所）など多数。実業之日本社から刊行されている「草舟言行録」シリーズは『日本の美学』『人間の運命』『誠に生く』『幸福とは何か』に続き本書が５作目。

浜崎洋介

昭和53年生まれ。文芸批評家。雑誌『表現者クライテリオン』編集委員。京都大学大学院特定准教授。小林秀雄や福田恆存らの思想を現代的視点から掘り下げ、近代合理主義の限界や「言葉」のリアリティを追求。2022年『小林秀雄の「人生」論』（NHK出版）で、第31回山本七平賞奨励賞受賞。そのほかの著書に『福田恆存 思想の〈かたち〉』（新曜社）、『反戦後論』（文藝春秋）、『三島由紀夫 なぜ、死んでみせねばならなかったのか』（ＮＨＫ出版）、『ぼんやりとした不安の近代日本』『小林秀雄、吉本隆明、福田恆存――日本人の「断絶」を乗り越える』『日本人の「作法」 その高貴さと卑小さについて』（以上 ビジネス社）がある。

チケット情報

会場参加とオンライン視聴のハイブリッド開催となります。

1. 会場参加チケット（全席指定）

料金：4,000円（税込）

お申込み：

キノチケットカウンター（紀伊國屋書店新宿本店1階／店頭販売 10:00～18:30）

キノチケオンライン（24時間受付）：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1775192437/

その他、各種プレイガイドにて販売

2. オンライン視聴チケット

料金：3,000円（税込）

お申込み（Peatix）： https://atarashiibushido.peatix.com

【アーカイブ配信について】

いずれのチケットをご購入いただいた方も、イベント終了後、1ヶ月間にわたりアーカイブ映像をご視聴いただけます。内容を改めてじっくりと振り返りたい方も、期間中はお好きな時間にゆっくりと対談をご覧いただけます。

書籍情報

書名：草舟言行録Ｖ 新しい武士道

著者：執行草舟

定価： 2530円（本体2300円＋税）

発売日：2026年04月09日（木）

判型：四六判

ページ数：352ページ

ISBN：978-4-408-65200-9

発行：株式会社実業之日本社