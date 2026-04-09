【deux C(ドゥ・セー)】3店舗限定でHAIDAのPOPUPイベントを開催。 一部店舗では、カスタムできるワークショップも。
(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「deux C(ドゥ・セー)」。3店舗限定で、HAIDAのポップアップイベントを4月8日(水)より開催いたします。
HAIDAは、カナダ・ブリティッシュコロンビア州の島“ハイダグアイ“で暮らす人々にインスピレーションを受けて生まれたブランド。 HAIDAのバッグは太めのパラコードで編まれた、オールハンドメイドの持ち手が魅力です。
期間限定で販売いたしますので、ぜひこの機会に足をお運びください。
イベント概要
広島T-SITE店：4月8日(水) - 20日(月) ※18-19日のみ限定ワークショップ開催
テラスモール湘南店：4月10日(金) - 26日(日)
西宮阪急店：4月22日(水) - 5月6日(水)
広島T-SITE店限定ワークショップ
ハンドルカラーを自分好みのロープで選び、その場でお作りするセミオーダーワークショップを開催いたします。ぜひこの機会に、お好みの色にカスタムしてお楽しみください。
ワークショップ概要
[開催日時]
4月18日(土) 10:00～19:00 (最終受付18:00)
4月19日(日) 10:00～17:00 (最終受付17:00)
※所要時間はバッグ１個につき45分～1時間程度
[開催店舗]
広島T-SITE店[料金]
ハンドル交換代：2,000円(税込)＋各バッグ購入代金
ストラップ交換代：1,500円(税込)
[注意事項]
※込み合っている場合は作業時間の関係上、セミオーダーの受注のみ受付し、後日に店舗でのお渡しになる可能性もございます。
※すでにHAIDAの商品をお持ちのお客様でも、お持ち込みいただければハンドル交換のみの受付も可能です。
※店舗限定イベントとなります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
HAIDA公式サイト：https://5cheers.com/haida/
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担当：多賀(タガ)
MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp
TEL：082-879-0204
deux C（ドゥ・セー）
国内34店舗を展開する、ライフスタイルを提案する雑貨ショップ「deux C（ドゥ・セー）」。
日々の生活を大切にする丁寧でゆとりある暮らしを好む女性をターゲットに、日常を心地よく、少し豊かにするアイテムを提案しています。
食器・キッチン雑貨・インテリア雑貨・ファブリック商品・アパレル・服飾小物など、 シンプルで温もりのあるデザインのオリジナル商品をメインに、幅広く展開。
ブランドサイト：https://deuxc.store/
ショップリスト：https://deuxc.store/pages/shoplist
Instagram：https://www.instagram.com/deux_c_2c/
運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ
(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)
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