【deux C(ドゥ・セー)】3店舗限定でHAIDAのPOPUPイベントを開催。 一部店舗では、カスタムできるワークショップも。

株式会社フィル・エ・クチーレ

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「deux C(ドゥ・セー)」。3店舗限定で、HAIDAのポップアップイベントを4月8日(水)より開催いたします。

HAIDAは、カナダ・ブリティッシュコロンビア州の島“ハイダグアイ“で暮らす人々にインスピレーションを受けて生まれたブランド。 HAIDAのバッグは太めのパラコードで編まれた、オールハンドメイドの持ち手が魅力です。

期間限定で販売いたしますので、ぜひこの機会に足をお運びください。

イベント概要

広島T-SITE店：4月8日(水) - 20日(月) ※18-19日のみ限定ワークショップ開催

テラスモール湘南店：4月10日(金) - 26日(日)

西宮阪急店：4月22日(水) - 5月6日(水)

広島T-SITE店限定ワークショップ

ハンドルカラーを自分好みのロープで選び、その場でお作りするセミオーダーワークショップを開催いたします。ぜひこの機会に、お好みの色にカスタムしてお楽しみください。

ワークショップ概要

[開催日時]

4月18日(土) 10:00～19:00 (最終受付18:00)

4月19日(日) 10:00～17:00 (最終受付17:00)

※所要時間はバッグ１個につき45分～1時間程度

[開催店舗]

広島T-SITE店[料金]

ハンドル交換代：2,000円(税込)＋各バッグ購入代金

ストラップ交換代：1,500円(税込)

[注意事項]

※込み合っている場合は作業時間の関係上、セミオーダーの受注のみ受付し、後日に店舗でのお渡しになる可能性もございます。

※すでにHAIDAの商品をお持ちのお客様でも、お持ち込みいただければハンドル交換のみの受付も可能です。

※店舗限定イベントとなります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

HAIDA公式サイト：https://5cheers.com/haida/

PR TIMES掲載内容に関してのお問い合わせはこちら

担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

deux C（ドゥ・セー）

国内34店舗を展開する、ライフスタイルを提案する雑貨ショップ「deux C（ドゥ・セー）」。

日々の生活を大切にする丁寧でゆとりある暮らしを好む女性をターゲットに、日常を心地よく、少し豊かにするアイテムを提案しています。

食器・キッチン雑貨・インテリア雑貨・ファブリック商品・アパレル・服飾小物など、 シンプルで温もりのあるデザインのオリジナル商品をメインに、幅広く展開。

ブランドサイト：https://deuxc.store/

ショップリスト：https://deuxc.store/pages/shoplist

Instagram：https://www.instagram.com/deux_c_2c/

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)

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